Гонка боевых роботов

"Важный совещательный орган Пентагона призывает правительство США к массивным инвестициям в автономные боевые системы, иначе ведущее место займет Китай. Грозит ли новая гонка вооружений?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

"Могут, должны ли и имеют ли право автономные боевые системы вести войну? На этот вопрос можно ответить, прибегнув к повседневным знаниям и цинизму. Тот, кто когда-нибудь пользовался компьютером, разбирался со сбоями в его работе и сумбурными обновлениями, может посчитать лишь гротескной идею о том, что машины будут принимать решения о жизни и смерти", - отмечает журналист Кристоф Зайдлер.

"Однако в сфере военной техники сейчас происходит революция, третий коренной переворот после изобретения черного пороха и ядерного оружия. "Огромные технологические достижения, которые были сделаны в последние годы в сфере роботехники и искусственного интеллекта (ИИ), поставили идею об автономно работающем оружии на порог ее конкретной реализации", - говорится в заключении Бюро оценки технологии при немецком бундестаге".

Разговоры о том, как цифровизация повлияет на военную отрасль, ведутся во многих странах мира - в том числе и в США. В новом докладе Комиссии по национальной безопасности и искусственному интеллекту речь идет о том, какую роль Америка будет играть в будущем в разработке и применении автономных боевых систем. И, по мнению членов этой комиссии, ответ на этот вопрос может быть только один: "США должны быть далеко впереди, иначе их место займет Китай. Управляться машинами не должно только ядерное оружие - но в остальном широкая поддержка соответствующих технологий крайне важна", - передает издание.

"Сейчас Соединенные Штаты должны предпринимать действия, чтобы использовать системы искусственного интеллекта и инвестировать в новые разработки ИИ значительно больше ресурсов с целью защиты своей безопасности, поддержки благосостояния и укрепления будущего демократии", - говорится в докладе. При этом глобальный запрет таких боевых систем не в интересах страны - потому что главные стратегические противники все равно не будут его придерживаться: "Согласия со стороны таких государств, как Россия или Китай, вероятно, не будут иметь смысла", - таков вывод комиссии".

"Америка, говорится в докладе, должна инвестировать так много, как это возможно, чтобы сохранить превосходство над такими странами, как Россия, но, прежде всего, над Китаем, и затем использовать это превосходство для создания стабильности. Своего рода вооружение ради мира. Эксперты относятся к этому критически, - пишет Der Spiegel.- "Мы снова на пути к гонке вооружений между США, Китаем и Россией", - говорит Аня Дальманн из Фонда "Наука и политика" (SWP) в Берлине. По ее словам, американцы предполагают, что они занимают лидирующую позицию в области технологий и могут ее расширять. Но это сомнительно. "Есть огромные сомнения по поводу целесообразности этого направления удара", - подтверждает и Франк Зауэр из Военного университета Мюнхена".

"То, что комиссия, тем не менее, продвигает эту идею, вполне может иметь корыстный мотив", - отмечает издание, указывая, что многие члены комиссии заинтересованы в том, чтобы американская армия тратила как можно больше денег на цифровизацию. В частности, глава комиссии Эрик Шмид, предположительно, является инвестором сразу нескольких компаний, разрабатывающих военную технику.

"Но реально ли ввести международный запрет на автономное оружие? В ООН в Женеве уже на протяжении нескольких лет ведутся соответствующие переговоры в рамках Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия. Однако по-настоящему они не продвигаются. Это, вероятно, связано с политической инициативой, а также со сложностью темы. Боеголовки и танки, дальность действия ракет посчитать сравнительно просто - с алгоритмами сделать это несколько сложнее".

"В прошлом году правозащитная организация Human Rights Watch объединила в своем докладе позиции разных стран. Согласно ему, только 30 стран, в основном из Южной Америки, Африки и Азии, однозначно выступили за международный запрет", - указывает автор статьи.

В частности, двойственной позиции придерживается Германии, что, вероятно, связана с новой воздушной боевой системой FCAS, которую хотят совместно разработать ФРГ, Франция и Испания. В ней "беспилотные летательные аппараты объединят возможности управляемых летательных аппаратов и дронов и, вероятно, будут располагать как минимум несколькими автономными функциями", говорится в статье.

При этом то, что президент США Байден заинтересован в контроле над вооружениями, можно было понять уже непосредственно в начале его правления. "Тогда он договорился с президентом России Владимиром Путиным о продлении договора о сокращении ядерных вооружений СНВ-III. Поэтому исследователь Зауэр говорит: "Я допускаю, что со стороны правительства Байдена поступит и новый импульс к переговорам об автономных боевых системах", - передает Der Spiegel.