3 октября 2019 г. Майкл Р. Гордон и Бен Кеслинг | The Wall Street Journal США продадут Украине ракеты Javelin, что было горячей темой телефонного разговора Трампа и Зеленского "Как сообщили в среду американские чиновники, администрация Трампа планирует продать Украине больше противотанковых ракет Javelin, продвигаясь в вопросе поставок, о которых президент Украины попросил в телефонном разговоре 25 июля с президентом США Трампом", - сообщает The Wall Street Journal. "По словам людей, знакомых с подробностями, в конце прошлой недели Госдепартамент одобрил продажу 150 ракет Javelin и 10 пусковых установок за 39,2 млн долларов. Официально о продаже не было объявлена, но Украина пользуется сильной поддержкой обеих партий в Конгрессе, законодатели которого, как ожидается, должны одобрить сделку". "(...) Javelin c запуском с плеча считается лучшим противотанковым оружием американского производства и долгое время фигурировала в дискуссиях американских военных о том, как усилить оборону Украины против российских атак", - пишет газета. "Этот вид оружия рассматривался задолго до вторжения России", - сказал Филипп Бридлав, отставной генерал ВВС, который возглавлял европейское командование США с 2013 по 2016 год. После того, как Россия захватила Крым, а затем отправила военных в восточную Украину в 2014 году, генерал Бридлав рекомендовал США продать ракеты Javelin Украине, - утверждает The Wall Street Journal. -Администрация Обамы вместо этого решила предоставить несмертельные боевые средства (...)". "Первоначальная продажа администрацией Трампа 210 ракет Javelin и 37 пусковых установок состоялась в декабре 2017 года. (...) Новая поставка Javelin (...) идет отдельно от утвержденной Конгрессом военной помощи в 250 млн. долларов и будет оплачиваться украинцами", - говорится в статье. "Впервые украинцы заговорили о покупке дополнительных ракет Javelin в начале июля. Зеленский выделил эту просьбу в своем телефонном разговоре 25 июля с Трампом (...), после чего, согласно записи звонка, обнародованной Белым домом на прошлой неделе, Трамп ответил: "Я хотел бы, чтобы вы, однако, оказали нам услугу", подверг критике бывшего специального прокурора Роберта Мюллера и сказал, что хочет, чтобы генеральный прокурор Уильям Барр связался с украинскими чиновниками для расследования вопросов, связанных с вмешательством в избирательную кампанию в 2016 году", - напоминает газета. "Ракетная система FGM-148 Javelin (...) может перевозиться и запускаться одним человеком. При запуске она взлетает в воздух и фиксируется на цели, находящейся на расстоянии нескольких миль, попадая в верхнюю часть танка или бронетранспортера, которая часто является наименее бронированной частью транспортного средства (...)". Когда украинцы обратились к США за обширной оборонной поддержкой, "мы не собирались отправлять им танки M1 Abrams", сказал бывший чиновник Пентагона". "Ракета Javelin быстро обратила на себя внимание как простая в управлении система, которая может оказать воздействие. Это отличный вариант за ваши деньги", - сказал он. "Бывший чиновник назвал Javelin оружием, "которое может склонить чашу весов", сравнив его с ракетами Stinger, запускаемыми с плеча и предоставленными моджахедам в Афганистане для использования против советских войск в 1980-х годах, что в конечном итоге привело к выводу советских войск из этой страны", - заключает издание. Источник: The Wall Street Journal