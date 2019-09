3 сентября 2019 г. Анна Немцова и Кристофер Дикки | The Daily Beast Убийства в ЦАР: критически важное нераскрытое дело в новой холодной войне указывает на "повара Путина" "Прошло больше года с тех пор, как кто-то убил трех российских журналистов на темной дороге в отдаленном уголке Центральноафриканской Республики. В дни, последовавшие за убийствами журналистов в ночь с 30 на 31 июля 2018 года, (...) появились подозрения, что они были подстроены. С тех пор официальные расследования ни к чему не привели или зашли в тупик, и если Кремль и его лидеры добьются своего - а в ЦАР обычно так и бывает - дело окончательно превратится в "глухарь", - пишут журналисты Анна Немцова и Кристофер Дикки в статье, которую публикует The Daily Beast. "Но семьи погибших, их коллеги и ссыльный российский магнат, который, в первую очередь, и отправил журналистов на выполнение миссии, ставшей для них роковой, говорят, что они полны решимости добиться справедливости", - указывает The Daily Beast, добавляя, что "их расследование снимает слой за слоем с на первый взгляд частной "компании", которую, очевидно, использует российский президент Владимир Путин для распространения своего влияния по всему миру". Жертвы - Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко - "отправились в Африку, чтобы снять документальный фильм о "группе Вагнера", секретном частном военном подрядчике, предположительно созданном печально известным российским миллиардером и приближенным Путина Евгением Пригожиным", которого называют "поваром Путина" - тем же самым, который был назван в обвинительном заключении расследования Мюллера в феврале 2018 года и в последовавшем за этим докладе Мюллера как человек, стоящий за Агентством интернет-исследований, фабрикой троллей в Санкт-Петербурге, которая ставила своей целью добиться поражения Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, а затем помочь избранию Дональда Трампа. (...) Но фабрика троллей - это лишь одно из многих подразделений, которые являются частью того, что его подчиненные именуют "Компанией", - пишет The Daily Beast. "(...) Роковую поездку журналистов в Центральноафриканскую Республику финансировал Михаил Ходорковский, - напоминает издание , - (...) и именно Ходорковский профинансировал самое тщательное расследование их убийства. (...) Он нанял журналистов, военных экспертов, частных детективов и других (...), и в годовщину убийств опубликовал "итоговый доклад" под эгидой своего Центра "Досье". Когда официальная версия [согласно которой российские журналисты попали в засаду, устроенную бандитами в тюрбанах, говорившими по-арабски], "не удовлетворила семьи жертв, друзей или коллег в независимой прессе, пишет The Daily Beast, информационное агентство, поддерживаемое Пригожиным, РИА ФАН, провело собственное расследование убийства и назвало главным планировщиком Доминика Кристофа Рэнето, заявив, что он был французским наемником или агентом, состоявшим в союзе с террористами". "У нас есть свое видение того, что произошло в ЦАР, - написал в электронном письме The Daily Beast редактор РИА ФАН Евгений Зубарев. - Это была спланированная провокация, но вы никогда не опубликуете наши выводы ... В вашей публикации также не будет упоминаться в негативном свете Михаил Ходорковский, главный подозреваемый в этом преступлении; ни западные (французские) спецслужбы, возможные сообщники". "На самом деле, выводы РИА ФАН довольно интересны, потому что они совершенно не сходятся с официальными государственными версиями, в которых обвиняются неизвестные арабо-говорящие воры, - подчеркивается в публикации. - Общая идея отчета РИА ФАН состоит в том, что российских журналистов убили, чтобы поставить в затруднительное положение Россию (если не для того, чтобы обвинить Пригожина и Путина). Агентом, который организовал убийства, согласно РИА ФАН, был Рэнето, французский наемник, который находится под защитой французских спецслужб, и сам Ходорковский, который предположительно заплатил Рэнето за то, чтобы заманить в ловушку команду, посланную Ходорковским. РИА ФАН указывает на обширное французско-российское соперничество за ресурсы и доминирование в Африке как на мотив французского заговора, и утверждает, что мотивом Ходорковского является "дискредитация любой деятельности России за рубежом, в частности в Африке, и месть Российской Федерации". (...) "В докладе РИА ФАН (...) документальные свидетельства, связывающие Рэнето с убийством, практически отсутствуют, в то время как доклад, составленный следователями Ходорковского, как представляется, основан главным образом на тщательном изучении телефонных данных о электронных сообщений (хотя и без объяснений того, как они были получены)", - говорится в статье. - (...) Три журналиста совершили критическую ошибку, когда искали "фиксера" для организации встреч, транспорта, проживания, перевода и тому подобного на время своего пребывания в ЦАР. Несмотря на то, что они расследовали деятельность одного подразделения Пригожина, "Вагнер", они обратились за помощью к журналисту, работавшему в другой компании Пригожина, РИА ФАН. Это может быть не так необычно, как кажется, потому что журналисты, работающие в конфликтующих СМИ, часто считают, что у них больше общих связей в качестве профессионалов в этой области, чем в качестве слуг своих начальников в офисах на местах. Возможно, именно так и было в случае с просьбой о совете к журналисту ФАН Кириллу Романовскому. Он, в свою очередь, предложил им связаться с помощью текстовых сообщений с голландцем по имени "Мартин", имеющим опыт работы в ЦАР в качестве сотрудника или подрядчика ООН". В докладе РИА ФАН позднее указывалось, что Мартин был не кем иным, как загадочным французским агентом Рэнето. Но в расследовании Центра "Досье" говорится, что "с высокой степенью вероятности удалось установить, что фиксера "Мартина"... не существовало вовсе. Он был выдуман координаторами тщательно спланированной операции". "Мартин" не появился в аэропорту, как ожидалось, когда прибыла команда, и они ни разу не видели его и не говорили с ним по телефону. Все общение осуществлялось через текстовые сообщения, включая заявление Мартина о том, что он находится в 376 километрах от столицы ЦАР Банги в городе Бамбари, куда они направлялись первоначально в день своей гибели. Согласно докладу Центра "Досье", данные мобильной связи свидетельствуют, что "Мартин" или, по крайней мере, этот телефон никогда не покидал столицу". Расследование Центра "Досье" указывает, что Бьенвеню Дувокама, местный водитель, нанятый командой, предположительно был агентом или информатором местной жандармерии и "поддерживал постоянную оперативную связь с жандармом Эммануэлем Котофио, который отслеживал перемещения журналистов и находился в непосредственной близости от них. (...). Котофио, в свою очередь, поддерживал связь с Александром Сотовым, человеком", идентифицированным Центром "Досье" как "инструктор по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе" другой компании Пригожина, "М-Финанс". Сотов, в свою очередь, общался с Валерием Захаровым - российским советником президента ЦАР и руководителем группы инструкторов "Компании" Евгения Пригожина. "Роковой ночью 30 июля, по сообщению Центра "Досье", жандарм Котофио миновал военный контрольно-пропускной пункт в городе Сибут, расположенный на той же дороге, по которой журналисты должны были проехать всего несколько минут спустя. Согласно отчету Центра "Досье", с Котофио было трое белых людей, "предположительно русских". Котофио проехал через КПП обратно позднее, в 8 часов вечера. Водитель журналистов сообщил об их убийстве примерно через 45 минут в деревне недалеко от места происшествия", - передает The Daily Beast. "(...) Кремль по-прежнему остается глухим к требованиям семей жертв допросить Пригожина и его людей на местах, в том числе командиров российских формирований, работающих на руководство ЦАР", - пишет газета. Отец Александра Радченко "говорит, что ему легко сопоставить факты, определяющие главных подозреваемых. Начиная с 30 июля 2018 года, в день, когда тело его сына было обнаружено в ЦАР, Радченко анализировал отчеты частных следователей и журналистов, читал и смотрел интервью с ключевым человеком Москвы в ЦАР Валерием Захаровым, бывшим сотрудником российской военной разведки, который сейчас является главным советником по безопасности в стране. "Следователи - вместе с российскими дипломатами, ФСБ, ГРУ - поддерживают российских военных инструкторов, работающих в ЦАР, вместо того, чтобы допросить главного человека, Захарова, и его начальников", - сказал Радченко The Daily Beast во вторник. (...) Он "написал более 30 петиций российским государственным следователям, расследующим уголовное дело. Некоторые из его просьб якобы были приняты во внимание, но большинство из них были проигнорированы. Радченко сказал The Daily Beast, что, по его мнению, убийство было "несомненно, подстроено". По словам отца, за последние шесть месяцев он видел достаточно свидетельств, собранных независимыми журналистами, чтобы сделать вывод, что "Евгений Пригожин, Валерий Захаров и его помощник Александр Сотов - главные подозреваемые, которых следует допросить по поводу убийства моего сына". Но голос Радченко звучит безнадежно: "Каждый раз, когда я прошу государственного детектива по этому делу Игоря Золотова вызвать их на допрос, он становится слишком застенчивым и говорит мне: "Мы не должны беспокоить таких важных людей, они должны быть заняты". "Команда Ходорковского попыталась восполнить этот следственный пробел. "Мы выполнили свою часть работы, представили данные телефонных переговоров, чтобы продемонстрировать, что Захаров, его помощник Александр Сотов, жандарм, которого они обучали, и команда звонили друг другу десятки раз за два дня до убийства", - сообщил Максим Дбар, пресс-секретарь Ходорковского, The Daily Beast. - У нас нет полномочий допрашивать ключевых подозреваемых". "Ирина Гордиенко, репортер независимой "Новой газеты", особенно заинтересована в том, чтобы узнать, кто убил Орхана Джемаля, отца ее сына. "Я хочу спросить и Захарова, и Сотова по поводу телефонных данных, какие действия они координировали с момента прибытия журналистов в ЦАР, - сказала Гордиенко в недавнем интервью The Daily Beast. - У меня есть вопросы к Захарову об обучении жандармов ЦАР в России. - Я хочу спросить у российского МИДа, почему вещи журналистов не привезли в Россию, почему наши дипломаты консультируются с пригожинским "Вагнером" об официальной версии убийства, которую следует обнародовать для общественности". Кто-то выстрелил в Расторгуева из автомата Калашникова 7,62-мм. Две пули попали журналисту в сердце. "Только профессионал мог выстрелить так точно в темноте", - добавила Гордиенко, озвучив свои сомнения. (...) Пригожин имеет доступ к самым высоким постам в Кремле и тесно сотрудничает с министерствами обороны и России, и ЦАР. Власть на его стороне. "Убийство трех журналистов не будет расследовано, по крайней мере, никогда не станет известно, кто заказал убийство, - сказал The Daily Beast Сергей Марков, политический аналитик, близкий к Кремлю. - Пригожин создал частные вооруженные силы, чтобы помочь России, он ведет войну против врагов России, которые постоянно подрывают нашу власть, поэтому, конечно, Москва не пойдет против него, чтобы поддержать досье, созданное врагом Путина, Ходорковским". (...) Источник: The Daily Beast



