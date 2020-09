3 сентября 2020 г. Золан Канно-Юнгс | The New York Times Министерство внутренней безопасности США блокировало предупреждения о российской кампании против Джо Байдена "Министерство внутренней безопасности США отказалось публиковать документ разведки от 9 июля, в котором содержится предупреждение о попытках России опорочить психическое здоровье Джозефа Байдена-младшего, что повлекло за собой новое внимание к вопросам политического влияния в ведомстве", - пишет The New York Times. Разведывательный бюллетень под названием "Россия, вероятно, будет дискредитировать состояние здоровья американских кандидатов с целью повлиять на выборы 2020 года" был составлен для информирования органов штатов и местных правоохранительных органов о том, что российские государственные новостные агентства публикуют "утверждения о плохом психическом здоровье кандидата в президенты от Демократической партии 2020 года Джо Байдена", о чем первым в среду сообщило издание ABC News. Но прежде, чем бюллетень был распространен, высокопоставленные чиновники министерства внутренней безопасности вмешались, чтобы остановить публикацию, подтвердили представители министерства". Чиновники Управления разведки и анализа проинформировали Чеда Вулфа, исполняющего обязанности министра внутренней безопасности, об этом документе этим летом, говорится в заявлении министерства. Но в интервью Fox News в среду Вулф заявил, что он и другие должностные лица управления усомнились в качестве "очень плохо составленного доклада ". "Ведется усердная работа над переписыванием этого доклада и помещением его в лучший контекст, - заявил Вулф. - Я надеюсь скоро увидеть эти данные ". "Но Майлз Тейлор, бывший руководитель аппарата министерства внутренней безопасности при администрации Трампа, заявил CNN в среду, что для политических назначенцев в министерстве крайне необычно приостанавливать распространение разведывательного доклада о русских. "У нас были такие случаи, когда Белый дом не хотел, чтобы мы говорили о вмешательстве России в выборы, и нам приходилось идти в обход Белого дома, чтобы все равно сделать это", - указал Тейлор. (...) "Руководители министерства и его разведывательное управление уже подверглись критике за то, что они, как представляется, принимают решения на основе политических прихотей Белого дома, таких как действия на американо-мексиканской границе и развертывание тактических групп в Портленде и Вашингтоне, округ Колумбия, вопреки желанию местных правительств. (...)", - сообщается в публикации. "(...) Администрация Трампа давно сталкивается с обвинениями в недооценке угрозы вмешательства России в выборы, особенно когда оно направлено на помощь президенту. По словам Вулфа, министерство сосредоточено на кампаниях по дезинформации и вмешательстве в выборы. Но президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что агентство будет уделять особое внимание иммиграционным вопросам и вопросам пограничного контроля, а не других своим миссиям, таким как кибербезопасность или обмен информацией, заявили бывшие чиновники министерства внутренней безопасности (...)", - говорится в статье. Источник: The New York Times