3 сентября 2020 г. Редакция | The Wall Street Journal Отравление Навального: может ли Трамп, наконец, перестать приглашать Путина вновь присоединиться к G-7? "В среду Германия подтвердила то, что мир уже предполагал: российский диссидент Алексей Навальный, который находится в тяжелом состоянии в берлинской больнице, был отравлен - а именно, нервно-паралитическим веществом Новичок. Нервно-паралитический агент был разработан в советское время в России, и только государственные игроки могут получить к нему доступ (...)", - пишет в редакционной статье The Wall Street Journal. "(...) У США есть несколько вариантов, как поддержать Навального. Америка может, сославшись на Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения или на Закон Магнитского, наложить финансовые санкции на виновных. США и их союзники также могут выслать российских дипломатов, как они это сделали после отравления Скрипаля. Но тут появляется вопрос когнитивного диссонанса Германии - и Дональда Трампа. Даже разоблачая покушение на Навального, Меркель продолжает строительство газопровода "Северный поток - 2", который сделает Германию более зависимой от российской энергетики. А Трамп говорит, что хочет вернуть Владимира Путина в клуб G-7", - указывает редакция газеты. "Оппоненты Кремля регулярно оказываются отравленными (...). Россияне не могут привлечь свое правительство к ответственности за эти преступления, но США и их союзники могут, по крайней мере, не вознаграждать Кремль, относясь к Путину как к нормальному лидеру", - считает The Wall Street Journal. Источник: The Wall Street Journal