3 сентября 2020 г. Георгий Канчев и Томас Гроув | The Wall Street Journal Внутри российской гонки по разработке вакцины от Covid-19 до того, как это сделает Запад (...) В прошлом месяце президент России Владимир Путин с большой помпой заявил, что Россия одобрила вакцину НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи, что сделало ее первой страной, объявившей о создании вакцины на фоне глобальной гонки за сдерживание распространения Covid-19, - пишет The Wall Street Journal. - Самопровозглашенная победа Москвы была встречена учеными и западными политиками со скепсисом. Российские исследователи завершили лишь ранние этапы тестирования на 76 добровольцах и не опубликовали ни одного из своих результатов. Масштабные испытания на 40 тыс. добровольцев начались лишь на прошлой неделе". "Вадим Тарасов, который руководил испытаниями вакцины в Московском университете имени Сеченова, утверждает, что прививка безопасна. "Насколько она эффективна - это другой вопрос", - говорит он. "Давление со стороны Путина, нацеленное на то, чтобы Россия была первой, подчеркивает политическую победу, которую Кремль стремится одержать, подталкивая своих лучших ученых в центр глобальной борьбы с коронавирусом, - отмечается в статье. - Россия спешила сравняться с усилиями Китая и Запада, назвав свою вакцину "Спутник V", отсылая к спутнику, который она запустила на орбиту раньше США в космической гонке времен холодной войны. Вакцина, совместно разработанная AstraZeneca PLC и Оксфордским университетом, а также вакцины от Moderna Inc. и Pfizer Inc., уже находятся на последней стадии, или в Фазе 3, клинических испытаний, как и разработки китайских производителей Sinovac Biotech. Ltd. и China National Biotec Group Co". "Даже название говорит вам, что весь смысл этого в том, чтобы получить геополитическое преимущество, быть первыми", - считает Константин Чумаков, базирующийся в США российский вирусолог и член Global Virus Network, международного научного сообщества. "Это может быть отличная вакцина. Но мы просто не знаем, - сказал он. - Это игра с жизнями людей, русская рулетка". "Другие также пытались продвинуться вперед до завершения всех испытаний. Китайская компания CanSino Biologics Inc., по словам одного из руководителей компании, ведет переговоры с несколькими странами о получении чрезвычайного разрешения на использование экспериментальной вакцины, разработанной ею совместно с китайскими военными, до завершения крупномасштабных испытаний", - говорится в статье. (...) "Ускорение российской вакцины "Спутник" после вмешательства Путина подчеркивает откровенно российский подход к медицине. Наблюдатели говорят, что нередко нисходящие директивы имеют приоритет над строгими научными протоколами", - пишет издание. "Российские ученые, участвующие в разработке вакцины, подчеркивают, что их работа не завершена. По их словам, регистрация вакцины носит условный характер, и потребуются дополнительные доказательства, прежде чем она будет представлена широкой публике. И она может быть изъята с рынка, если окажется, что она небезопасен или неэффективна, говорят чиновники здравоохранения. Тем не менее, по словам Тарасова, директора Института трансляционной медицины и биотехнологии Университета им. Сеченова, "если осенью будет новая волна, у нас есть безопасный инструмент, который мы можем использовать". "Когда 31 января Россия сообщила о первых случаях заражения Covid-19 у двух граждан Китая, проживающих в Сибири, эта новость вызвала панику в Москве. Ученые быстро попытались понять о вирусе как можно больше, - передает издание. - Работая в течение нескольких недель с информацией, размещенной китайскими учеными в интернете, исследователи из Института Гамалеи провели сравнения с другим штаммом коронавируса, MERC, ближневосточного респираторного синдрома. По словам директора Института Гамалеи Александра Гинцбурга, институт уже занимается созданием вакцины от MERS. Используя формулу, аналогичную той, которую они разработали для MERS, а до этого - против вируса Эбола, ученые совершили прорыв. В конце февраля в Гамалеи получили первый синтезированный ген нового коронавируса. Примерно через неделю, по словам Гинцбурга, вакцина была готова. В ней используется метод, разработанный с 1950-х годов для создания так называемых векторных вакцин против аденовируса. (...)" "Ученые Гинцбурга были не одиноки. В лабораториях от Петербурга до Сибири исследователи в белых халатах и резиновых перчатках работали в закрытых лабораториях день и ночь, согнувшись над пробирками и шприцами, разрабатывая в общей сложности 47 кандидатов на вакцины. Ученые работали над несколькими вариациями вакцины, в том числе той, которую можно смешивать с йогуртом". "Но Россия включилась в процесс с опозданием. Когда в конце марта ученые Гамалеи только начинали проводить испытания на мышах и кроликах, исследователи в Оксфорде в Англии и в Кембридже в штате Массачусетс уже работали с людьми-добровольцами. В последующие недели исследователи Гамалеи перешли к приматам, а к апрелю первые исследователи ввели вакцину сами себе. В середине июня они приступили к официальным испытаниям на людях, и через министерство обороны Гамалеи ввел вакцину 38 российским контрактникам", - пишет The Wall Street Journal. (...) "По мере роста числа случаев коронавируса в России сама пандемия стала камнем преткновения для исследователей. Лаборатория Тарасова, которая тестировала вакцину Гамалеи, была вынуждена искать новое помещение после того, как ее пространство внутри университета было преобразовано в коронавирусную палату. Некоторые из экспертов, работающих над вакциной, были призваны на помощь пациентам и делили свое время между лечением инфекций и исследованиями, необходимыми для их предотвращения". "Между тем, исследователи по объявлению набрали гражданских добровольцев. Московского предпринимателя Георгия Смирнова изолировали дважды. 23-летний мужчина сначала провел две недели в отремонтированном санатории советских времен под Москвой, чтобы убедиться, что он и другие добровольцы не заражены. В июле его доставили в московскую больницу, где врачи ввели ему и еще 37 испытуемым вакцину Гамалеи. (...) Добровольцам выплатили по 1300 долларов, и, по словам Смирнова, он использовал эти деньги, чтобы оплатить обучение своей сестры. После прививки Смирнов (...) cообщил, что у него была легкая головная боль и повышенная температура, но симптомы быстро исчезли, и с тех пор он чувствует себя хорошо. Тарасов указал, что это - стандартная реакция для всех вакцин". "Когда в августе Россия ускорила процесс утверждения вакцины, российская Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, неправительственная организация глобальных фармацевтических компаний, написала открытое письмо в министерство здравоохранения с просьбой отложить регистрацию вакцины до завершения всех клинических испытаний", - сообщается в статье. "Есть вопросы о том, достаточно ли сильна вакцина, чтобы обеспечить длительный иммунитет, и о том, как отреагируют пациенты с хроническими проблемами со здоровьем. Есть опасения, что она может дать людям неправильный иммунитет, который может в конечном итоге усилить болезнь, а не защитить от последующих инфекций - феномен, называемый антителозависимым усилением, говорит Анна Дурбин, профессор международного здравоохранения в Школе общественного здравоохранения Блумберга в Университете Джонса Хопкинса. Как, скажем, и придать людям уверенности покинуть свои дома и отказываться от мер изоляции, не предоставляя полного иммунитета, что может привести к еще более быстрому распространению болезни". (...) "Российские чиновники заявляют, что подробная информация об иммунитете, который дает вакцина, будет доступна только после широкомасштабного этапа тестирования, который, по их словам, может занять от 4 до 6 месяцев. (...) Путин сообщил, что вторая российская вакцина будет зарегистрирована в сентябре. Страны уже выстраиваются в очередь за первой российской вакциной. Москва ведет переговоры с более чем 20 странами Азии, Южной Америки и Ближнего Востока о ее экспорте", - резюмирует издание. Источник: The Wall Street Journal