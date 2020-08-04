Глобальное похолодание, спровоцировавшее вымирание мамонтов, было вызвано извержениями вулканов, а не падением метеорита

"13 тыс. лет назад Земля стремительно остыла, и причиной, стоящей за этим явлением, стала серия извержений вулканов, которые привели к падению средней глобальной температуры на 3 C, говорится в новом исследовании. Ранее считалось, что охлаждение планеты могло произойти из-за падения метеорита, но новое исследование установило, что это не так. Предыдущие теории основывались на геологических находках, которые ошибочно считали скальными породами, прилетевшими из космоса. Однако новый анализ отложений пород показывает, что они появились из недр Земли и попали на поверхность в результате мощных извержений", - пишет Daily Mail.

"Период глобального охлаждения известен под названием Поздний дриас и ассоциируется с расселением ранних людей и вымиранием шерстистого мамонта", - напоминает газета.

"Эта работа показывает, что геохимическая сигнатура, связанная с событием охлаждения, не уникальна, а наблюдалась четыре раза между 9 и 15 тыс. лет назад, - сообщил профессор Алан Брэндон из Университета Хьюстона, соавтор исследования. - Таким образом, триггер для этого периода похолодания появился не из космоса. Обнаруженные ранее геохимические свидетельства взрыва большого метеора в атмосфере на самом деле говорят о периоде крупных извержений вулканов".

"В результате извержения вулканов в атмосферу попадают частицы, которые отражают тепловую энергию солнечного света, не пуская ее на поверхность Земли. За извержением вулкана может следовать период "глобального похолодания", который может длиться от одного года до пяти лет в зависимости от сроков и масштабов извержения.

"Поздний дриас около 13 тыс. лет назад нарушил явную тенденцию к потеплению в конце последнего ледникового периода, - указал соавтор исследования, профессор Стивен Форман из Бэйлорcкого Университета в США. - Климат Земли, возможно, находился на переломном этапе в Позднем дриасе, возможно, из-за сброса ледяного покрова в Северный Атлантический океан, усиления снежного покрова и мощных извержений вулканов, что в комбинации могло привести к интенсивному охлаждению Северного полушария".

"Анализ химических веществ, обнаруженных в почве в пещере Холла в Техасе, показал наличие следов редких элементов, включая осмий, иридий, рутений, платину, палладий и рений. Однако их количества не были " правильными", чтобы можно было утверждать, что их привнесли метеор или астероид. Вместо этого геосигнатуры указали на вулканическое, а не на внеземное происхождение", - говорится в статье.

"Сигнатура из анализа изотопов осмия и относительная доля соответствующих элементов соответствовали тем, что ранее отмечались в вулканических газах", - заявил ведущий автор исследования, аспирант Нан Сан из Университета Хьюстона.

"Эти сигнатуры, вероятно, были результатом крупных извержений в Северном полушарии, включая вулканы на Алеутских островах, в Каскадных горах и даже в Европе", - добавил доктор Кеннет Бефус из Бэйлорского университета, соавтор исследования.

По словам экспертов, период охлаждения длился около 1200 лет, слишком долго, чтобы быть вызванным одним событием. "Вулканическое извержение как причина само по себе является важным инициирующим фактором, но для поддержания этого более холодного периода были необходимы и другие изменения системы Земли, такие как охлаждение океанов и увеличение снежного покрова", - указал профессор Форман.

(...) "Полученные результаты были опубликованы в журнале Science Advance", - резюмирует Daily Mail.