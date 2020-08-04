Новая протестная столица России

"На протяжении нескольких недель в Хабаровске проходят протесты в защиту губернатора, который не устраивает Москву. Этот протест является предвестником новых конфликтов между Москвой и регионами", - считает журналист немецкого издания Die Zeit Максим Киреев.

"Последние протесты в Хабаровске во многом отличаются от других протестов и являются новыми для России. Не только потому, что люди выходят на улицу в поддержку Фургала, политика, не принадлежащего к либеральной, прозападной московской оппозиции. Но и потому, что на этот раз протесты охватили целый регион вдали от столицы, - отмечает автор статьи. - Критики Владимира Путина видят в Хабаровске доказательство того, что недавний триумф на референдуме по Конституции был лишь псевдопобедой российского президента. В то же время протест показывает, насколько напряженными являются сегодня отношения между столицей Москвой и провинцией - в стране, которая в сущности является федерацией, но управляется централизованно. Тем в большей степени Хабаровск может стать образцом для будущих конфликтов в уголках огромной страны".

"У нас в городской администрации действительно еще есть некоторые, кто считают протестующих на улицах проплаченными людьми, - говорит Марина В., городская чиновница, поддерживающая демонстрантов и поэтому предпочитающая не называть своей фамилии. - Но на самом деле здесь на улицу выходят очень разные люди, среди них много тех, у которых в принципе все хорошо и от которых я такого не ожидала". По ее словам, в последнее время протестует несколько меньше людей, "но для Хабаровска это все еще очень, очень много".

"В городской администрации Хабаровска господствует "Единая Россия", но Марина В. не является членом этой партии. (...) По ее словам, Хабаровск запущен, улицы и дома находятся в плохом состоянии. В городе ничего не происходит. При таких условиях Фургал был своего рода надеждой. "Он зачастую лично выслушивал проблемы людей, вел себя открыто и был близок к народу. Во время его ареста я волновалась так, будто это мой родственник", - говорит собеседница издания".

"Победа Фургала на выборах 2018 года действительно была для Москвы неприятным сюрпризом. Эксперты объясняли его триумф протестным голосованием далекого региона. Хорошую работу в Хабаровске можно найти почти только в государственных концернах, цены на продукты питания, газ и воду зачастую значительно выше, чем в дорогой Москве. Предшественника Фургала из "Единой России" считали некомпетентным и коррумпированным. Через год Фургал повторил свой успех и привел региональное отделение партии ЛДПР к победе на выборах в региональную Думу. Нигде в России не было с тех пор такой комбинации - когда ни губернатор, ни парламент не управляются Кремлем. Порой Фургал действовал, как популист, он открыто отчитывал чиновников, ввел бесплатное питание в школах и, что еще более важно, его команда по большей части была родом из Хабаровска - а не из далекой европейской части страны", - указывает издание.

"С момента вступления Фургала в должность ходили слухи, что скоро ему может прийти конец", - говорит Петр Емельянов, соратник арестованного губернатора. Что спровоцировало арест, не знает и он. Однако Емельянов уверен, что этот случай демонстрирует неспособность московской элиты прислушиваться к людям в регионах".

"(...) В опросе независимого института изучения общественного мнения "Левада" около 45% россиян поддержали протесты в Хабаровске. Другие 29% приняли бы участие в подобных протестах и в своем регионе. Лишь 17% респондентов оценили протесты отрицательно", - говорится в статье

"То, что в будущем число конфликтов, как в Хабаровске, может увеличиться, показали два года назад региональные выборы. Тогда "Единая Россия" проиграла выборы сразу в четырех регионах. В сентябре, когда одновременно в 18 регионах снова пройдут прямые губернаторские выборы, велики шансы на новое протестное голосование. Это возможность, которой хотят воспользоваться и московские оппозиционные политики, например, Алексей Навальный, с целью ослабления "Единой России".

"Тем временем Кремль, кажется, готовится к такому сценарию, используя давно зарекомендовавшие себя средства. Так, в России со следующего года на выборах должны будут действовать такие же нестрогие правила, как и на недавнем референдуме. К ним относится, например, голосование в течение нескольких дней. Наблюдатели выступают против этих новшеств, так как они усложняют их работу - в течение нескольких дней им придется присутствовать повсюду. И это лишь один из многих критических пунктов. Российская НПО "Голос", занимающаяся наблюдением за выборами, пишет в своем новом докладе: "Выборы, назначенные на единый день голосования 2020 года, проходят в худших законодательных рамках за последние 25 лет", - передает Die Zeit.