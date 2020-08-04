Почему прокрастинация полезна для нашего мозга

"(...) Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Все мы время от времени слышим внутренний голос, побуждающий нас к прокрастинации - склонности к постоянному откладыванию того, что мы должны сделать прямо сейчас. По данным опроса OpinionWay для JeChange, проведенному в марте 2018 года, почти 50% людей на работе занимаются прокрастинацией в течение одного часа, 22% - больше двух часов. Благодаря развитию новых технологий и цифровых отвлекающих факторов, в течение сорока лет такое поведение даже усилилось на 300%-400%, уверяет Диана Баллонад Роллан, автор книги "Я прекращаю прокрастинировать, 21 день, чтобы перестать все откладывать на завтра" (издательство Eyrolles, 2016)", - пишет Le Figaro.

"(...) Прокрастинация - это не проблема, а решение", - считает издатель Давид д'Экенвиль, который десять лет подряд 25 марта устраивает "день прокрастинации" для борьбы с тиранией сверхсрочности. (...) Пытаясь избежать решения срочной задачи, мы фактически выполняем множество мелких и не менее полезных задач, уверяет, например, американский философ Джон Перри в книге "Искусство прокрастинации. Как правильно тянуть время, лоботрясничать и откладывать на завтра" (издательство Autrement, 2012), переведенной более чем на 20 языков", - говорится в статье.

"(...) Прокрастинация позволяет нам созревать на бессознательном уровне, - уверяет Мишель Деклерк, психолог и автор книги "Мемуары прокрастинатора" (издательство L?Harmattan, 2015). - Откладывание на какое-то время иногда помогает принять более взвешенное решение, в конечном итоге, сделать работу более насыщенной и плодотворной".

"Адам Грант, профессор психологии в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете, провел эксперимент со своими учениками, он разделил их на две группы и попросил предложить идеи для замены магазина самообслуживания, который был закрыт. Участники первой группы должны были ответить немедленно, а участникам второй группы сначала в течение пяти минут дать поиграть в видеоигры. В конце эксперимента предложения "прокрастинаторов" оказались на 28% более креативными и оригинальными (книга "Не бойтесь выйти за рамки! Как оригинальные умы меняют мир", издательство De Boeck, 2016).

"Представители художественных и творческих профессий, несомненно, больше, чем другие, нуждаются в прокрастинации: она дает им время активировать свое правое полушарие, которое в большей степени связано с воображением и креативностью...", - комментирует психотерапевт Мартина Тейяк. Многие известные и плодовитые деятели искусства и науки были великими прокрастинаторами: Леонардо да Винчи начал рисовать Мону Лизу в 1503 году, но завершил ее... только в 1519 году; Исаак Ньютон бездельничал, лежа под яблоней, когда открыл закон всемирного тяготения; Стив Джобс...", - пишет Le Figaro.

"Утро вечера мудренее", гласит народная пословица. Выждать какой-то момент, прежде чем ответить на электронное письмо или вопрос, означает также то, что у нас есть время дистанцироваться от своих эмоций - гнева, обиды и т. д. - чтобы поразмыслить и вернуться к ним в более умиротворенном и конструктивном состоянии", - указывает издание.

"(...) Я помню одного молодого пациента, который должен был принять участие в конкурсе Высшей нормальной школы (для получения стипендии на обучение по магистерской программе в области математики и компьютерных наук). Он не мог включиться в повторение материала и все время занимался посторонними делами, размышляя о других профессиях: может, ему стать юристом? врачом? тренером? Он думал, о чем угодно, кроме того, чтобы подготовиться к конкурсу по выбранной им специальности... На самом деле, он боялся потерпеть неудачу. Нередко мы прокрастинируем из страха, что мы не окажемся лучшими в том, чего хотим достичь", - анализирует Мишель Деклерк.