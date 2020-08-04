Падение Америки

"Это был самый ужасный квартал за последние 75 лет. Демократы и республиканцы борются за спасение экономики. Президент не действует вовсе или впадает в панику", - пишет корреспондент Die Zeit в Нью-Йорке Клаус Бринкбоймер.

"В эти недели Соединенные Штаты переживают не меньше чем экономическую катастрофу. Пять лет непрерывного роста были разрушены лишь за второй квартал, в котором ВВП страны упал на 9,5% из-за того, что американские компании больше не инвестировали, а американские потребители больше не потребляли; это был самый ужасный квартал за последние 75 лет", - констатирует издание.

"Нью-Йорк является лишь одним примером: с начала марта здесь закрылись 2,8 тыс. предприятий; а примерно из 240 тыс. семейных компаний, всех кофеен, маникюрных салонов, химчисток и магазинов (...), на долю которых приходится 98% рабочих мест, треть, предположительно, никогда больше не откроется".

"США до сих пор не удается разработать национальную стратегию против Covid-19 и придерживаться ее, из-за чего вирус перемещается из одного штата в другой и уже убил 157 тыс. американцев; медицинская катастрофа практически беспрепятственно продолжается, поэтому здесь больше никто не может сказать, идет ли вторая, третья или все еще первая волна эпидемии. Поэтому пакет мер для поддержки экономики объемом 3 трлн долларов оказался лишь вспомогательным, но не обеспечил основательной поддержки. На прошлой неделе было подано 1,4 млн новых заявлений на получение пособия по безработице. Это была 19-я неделя подряд, когда поступало более миллиона новых заявлений; около 30 млн безработных американцев получили помощь".

"Президент неделями казался равнодушным и был странным образом фаталистом, после того как до этого он три года хвастался экономическими показателями и поэтому рассчитывал на переизбрание. Затем, казалось, он впал в панику, писал грубые сообщения в Twitter. И у него не было никакого плана", - пишет издание.

Теперь Дональд Трамп предложил странный пакет мер, сочетающий в себе снижение налогов, а также выделение 1,75 млрд долларов на ремонт центрального офиса ФБР, которое в настоящий момент меньше всего беспокоит страдающую нацию.

"То, что необходима дополнительная помощь из Вашингтона, знают большинство сенаторов и депутатов Палаты представителей. Но, во-первых, идет предвыборная борьба, и, во-вторых, уже сами дебаты противоречат всему тому, во что верят настоящие республиканцы. Они хотят минимального присутствия государства, а также не хотят никаких мер по оказанию помощи, тем более выделения денег штатам, где правят демократы".

"Еще в мае демократы предложили пакет мер объемом 3 трлн долларов и быстро провели его через Палату представителей, где имеют большинство. (...) Главным образом демократы хотят продлить еженедельные выплаты в размере 600 долларов, хотят оказать помощь работникам, семейным предприятиям, муниципальным образованиям и штатам, поддержать арендаторов 200 млрд долларов, а также направить деньги на медицинские проекты, чтобы наконец появились национальные программы по тестированию и последовательный и долгосрочный план по борьбе с коронавирусом".

"Потребовалось несколько месяцев для того, чтобы республиканцы ответили и представили их пакет мер в Сенате. Это произошло в прошлый понедельник, и объем этого плана составил лишь 1 трлн долларов. Из 600 долларов государственного пособия по безработице республиканцы хотят сделать 200, это относится и к снижению налогов и помощи компаниям; финансовая помощь городам, штатам и здравоохранению в их предложении отсутствует, так как они, по-видимому, не могут признать, что в стране что-то идет не так", - говорится в статье.

"20 сенаторов-республиканцев из принципа выступают против любого нового пакета мер", - отмечает издание.

"До пятницы еще остается время для достижения согласия, затем Конгресс на месяц уйдет на каникулы, а когда он вернется, начнется горячая фаза предвыборной борьбы, которая не увеличит вероятность компромисса (выборы пройдут 3 ноября). В Вашингтоне даже республиканцы не понимают, почему Белый дом не борется и не оказывает давление и именно сейчас, во время предвыборной кампании не пытается добиться принятия закона, который мог бы защитить компании от банкротства, а семьи от потери их жилья".

"Близкий к республиканцам экономист Майкл Р.Стрейн из Американского института предпринимательства с изумлением сказал на прошлой неделе в интервью The New York Times: "Дональд Трамп действительно не понимает, насколько плохой является ситуация в экономике и насколько драматично положение работников и семей", - передает Die Zeit.