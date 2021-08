4 августа 2021 г. Анна Немцова | The Daily Beast Любовь Соболь, "номер 2" Навального, непреклонна после приговора: "Я их не боюсь" "Обвинения, задержания полицией и судебные приговоры суда так и сыпались на Любовь Соболь, одного из самых молодых и самых известных оппозиционных лидеров России. Во вторник суд приговорил женщину, которая была "номер 2" Алексея Навального, к 18 месяцам домашнего ареста в рамках называемого властями "санитарного дела", - пишет The Daily Beast. "Ее преступление? 33-летняя адвокат, известная своими светлыми волосами и хипстерскими очками, обвиняется в нарушении ограничений, связанных с COVID-19, призывая активистов оппозиции присоединиться к мирной антипутинской акции протеста в поддержку заключенного Навального еще в январе", - говорится в статье. В эксклюзивном интервью The Daily Beast Соболь заявила, что поток судебных преследований не остановит ее политическую активность. "У меня на щиколотке браслет. Мне запретили покидать Москву или выходить из дома в течение полутора лет в ночное время. Но это ничто по сравнению с попыткой убить моего мужа в 2016 году или с покушением с применением "Новичка" на моего ближайшего партнера Навального, - сказала Соболь после вынесения приговора. - Власти пытаются выкинуть меня из политики, но я их не боюсь". Преследования по "санитарному делу" начались вскоре после несанкционированного митинга в январе в отношении нескольких ближайших сторонников Навального, включая его брата Олега Навального; Анастасию Васильеву, руководителя общественной организации "Альянс врачей"*; пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш; активисток Pussy Riot Марию Алехину и Люсю Штейн. (...) "Критики Путина были возмущены во вторник, услышав приговор Соболь. Депутат от оппозиции в Санкт-Петербурге Борис Вишневский сказал, что это "шокирующая" новость для его города, где каждый день умирало более 100 человек, когда в июне и июле в городе проходили футбольные матчи Евро-2020. "Я хочу знать, собираются ли российские суды наказать государственных чиновников, ответственных за переполненные фан-зоны во время чемпионата Европы по футболу 2020 года, а также тех, кто позволил провести гигантский праздник тысяч выпускников школ в центре города, или "Алые паруса" - у нас определенно был резкий всплеск новых случаев COVID-19 после тех событий", - сказал Вишневский The Daily Beast после того, как услышал о приговоре Соболь. "Митинги оппозиции были далеко не единственными массовыми собраниями, которые проходили в России в самые тяжелые месяцы пандемии COVID-19 в этом году. В марте, когда Москва жила в условиях карантинных ограничений, на выступлении Путина на стадионе "Лужники" присутствовало до 80 тыс. человек; Местные СМИ сообщили, что большинство зрителей были без масок. "Я не наивен, чтобы думать, что кого-либо из федеральных бюрократов накажут по "санитарному делу" за угрозу распространения массового заболевания", - сказал Вишневский. "В прошлом году у Соболь были большие планы баллотироваться на парламентских выборах. Она была убеждена, что Россия готова к большему количеству женщин у власти и к отходу от того, чтобы иметь единого всемогущего лидера. Она присоединилась к Фонду борьбы с коррупцией*/** в 2011 году (...), но ее амбиции заключались в том, чтобы войти в политику в качестве кандидата. Ее планам баллотироваться в Думу помешал приговор об "экстремизме"; Соболь вышла из кампании из опасений, что члены ее команды и спонсоры теперь находятся под угрозой преследования, поддерживая ее. У Вишневского есть свои похожие опасения. "Мне также угрожали, что меня заклеймят как "экстремиста" просто за попытку оказать помощь задержанным протестующим в начале этого года, - рассказал он. - Власти преследуют всех сторонников Навального". (...) * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента ** - организация, признанная экстремистской,деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Источник: The Daily Beast