У Билли Айлиш самый большой словарный запас среди современных поп-звезд

"Она выпустила всего два альбома, но обладает самым обширным словарным запасом среди молодых музыкантов. "Счастливее, чем когда-либо" - всего три слова красуются на последнем альбоме певицы Билли Айлиш. (...) Однако ее красноречие принесло Айлиш необыкновенный триумф. Она стала поп-звездой с самым большим словарным запасом среди современных исполнителей. Такой вывод был сделан в анализе поисковой системы WordTips. На каждую тысячу пропетых слов американка использует 169 различных понятий", - сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

"В общей сложности для исследования было проанализировано более 17 тыс. песен 156 исполнителей, включая звезд из современных хит-парадов, а также легенд музыки прошлых десятилетий. Бесспорным лидером с точки зрения наиболее обширного словарного запаса остается Патти Смит. Она использует от 217 до 1000 слов. Последние места занимают соул-певец Лютер Вандросс и рэпер Трей Сонгз - со всего 66 словами".

"В исследовании также утверждается, что женщины, сочиняющие песни, используют в текстах более разнообразную лексику, чем их коллеги-мужчины. Так, помимо Жанель Моне, Лиззо, Шакиры и Билли Айлиш, в пятерке лидеров присутствует только один мужчина - Гарри Стайлс. Исследование предлагает задуматься о гендерном аспекте. Тот факт, что мужчины снова преобладают в категории, посвященной наибольшему - в абсолютно выражении - количеству употребляемых в песнях понятий, вероятно, объясняется лишь тем, что больше песен создаются мужчинами. При этом женщинам труднее сделать карьеру в музыке", - говорится в статье.

"Сравнение легенд музыки и современных звезд поднимает и вопрос поколений. Если у большинства певцов из числа легенд диапазон используемых слов составляет от 101 до 150, то у молодого поколения, как правило, от 66 до 125 слов. (...) Даже Билли Айлиш не сравнится с Джимом Моррисоном, Бьорк, Джони Митчелл и Патти Смит".

"Одним из ключей к успеху, вероятно, является литературная деятельность. Патти Смит также известна как лирик и писательница (...). А Принс, как когда-то Уильям Шекспир, изобретал слова, чтобы расширить свой словарный запас, что помогло певцу, умершему в 2016 году, занять второе место в категории самого большого абсолютного словарного запаса (11 430 слов) - после Боба Дилана. Он за всю свою карьеру спел 12 285 слов", - пишет Der Tagesspiegel.