4 декабря 2019 г. Роcc Иббетсон | Daily Mail Как Россия выиграла "дезинформационную войну" после нападения в Солсбери "После атаки в Солсбери с применением нервного агента "Новичок" Россия доминировала в дезинформационной войне против Великобритании, используя ботов и свою пропагандистскую машину. Расследование, проведенное изданием The Atlantic, показало, что после отравления Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 года Кремль и Даунинг-стрит развернули жестокое коммуникационное наступление", - сообщает Daily Mail. "Ключевым элементом в путинском кибернаступлении стала Лаборатория в Шпице, швейцарский институт защиты от ядерных, биологических и химических угроз. Это был один из нескольких объектов, уполномоченных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) проверить результаты, полученные Портон-Даун, британским военным исследовательским центром, - говорится в статье. - 14 апреля 2018 года издание RT (ранее известное как Russia Today) опубликовало статью, которой в том году было суждено стать одной из самых вирусных , передает The Atlantic. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщалось в ней, заявил, что "швейцарская лаборатория" обнаружила другой токсин, использованный для отравления Скрипалей, под названием BZ. Этот яд, по данным RT, находился "на вооружении" в Великобритании, США и других странах НАТО". "Эта история взорвала интернет, вызвав более 137 тыс. взаимодействий в соцсетях - самое большое количество среди всех материалов, опубликованных во время дела Скрипаля. Однако то, на что указывала эта статья, было совершенной ложью", - подчеркивается в материале. "Лаборатория в Шпице действительно идентифицировала BZ, но это произошло потому, что в соответствии с протоколом ОЗХО сама добавила производное токсина. ОЗХО сделала это, чтобы проверить надежность выводов лаборатории. Если бы в Шпице не обнаружили BZ, равно как и "Новичок", ОЗХО знала бы, что лаборатории нельзя доверять, - утверждается в публикации. - Россия же ухватилась за эти выводы, пока британское правительство и Портом-Даун пытались скорректировать разрушительные заявления Кремля". "Став второй наиболее часто перепечатываемой статьей в рамках этого дела, материал The Independent от 3 апреля был опубликован после того, как Гэри Эйткенхед, исполнительный директор Портон-Даун, сообщил Sky News, что его сотрудники "не определили точный источник" "Новичка". Это противоречило позиции тогдашнего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который за несколько дней до этого заявил, что яд поступил из России", - отмечается в статье. "И снова российские боты и поддерживаемые государством новостные издания, такие как RT и Sputnik, ухватились за эту историю, и она распространилась как лесной пожар". Как передает The Atlantic, за этой "цифровой бойней" со все нарастающим смятением следило специальное подразделение быстрого реагирования Даунинг-стрит. В комнате совещаний секретариата кабинета министров высокопоставленные советники по коммуникациям заседали ежедневно (...). 5 сентября Британия, наконец, предприняла шаги против российского наступления. Тереза Мэй заявила в Палате представителей британского парламента, что были выявлены два российских шпиона, ответственных за атаку на Скрипалей. Публично унизив Путина, она рассказала, на борт каких рейсов поднимались эти люди, об их передвижениях в пределах Соединенного Королевства и даже о том, как следы "Новичка" были обнаружены в их гостиничном номере. В последующие недели в наиболее популярных статьях о деле Скрипаля преобладали антироссийские настроения". "Это все держалось в секрете, чтобы застигнуть россиян врасплох, - сообщил один из источников The Atlantic.- С этого момента их ответная реакция была непоследовательной. Это стало поворотным моментом". Источник: Daily Mail