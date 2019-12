4 декабря 2019 г. Карун Демирджан, Рэйчел Бэйд и Сын Мин Ким | The Washington Post Демократы Палаты представителей обнародовали доклад, утверждающий, что Трамп злоупотребил полномочиями: процедура импичмента переходит в новую фазу "Во вторник демократы в Палате представителей Конгресса США обвинили президента Трампа в систематическом злоупотреблении полномочиями своей должности путем оказания давления на Украину с целью начать политически мотивированные расследования. Их усилия переходят на новый этап, который почти наверняка приведет к голосованию в этом месяце по вопросу о том, выносить ли импичмент президенту", - передает The Washington Post. В 300-страничном докладе, подготовленном возглавляемом демократами Комитетом Палаты представителей по разведке, делается вывод о том, что Трамп "поставил под угрозу национальную безопасность для продвижения своих личных политических интересов", а затем провел "беспрецедентную кампанию", чтобы предотвратить раскрытие Конгрессом правды, говорится в публикации. "Действия президента нанесли ущерб нашей национальной безопасности, подорвали неприкосновенность следующих выборов и нарушили присягу, принятую им при вступлении в должность, - заявили председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, председатель Комитета по надзору и реформам Кэролин Мэлони и председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель, чьи комиссии наблюдали за расследованием, говорится в заявлении. - Они также бросили вызов самой сути нашей конституционной системы сдержек и противовесов, разделения властей и верховенства закона". "Хотя в докладе не говорится о конкретных статьях импичмента, которые могут быть предъявлены президенту в Палате представителей, сам доклад сигнализирует, что демократы, по крайней мере, готовятся обвинить его в создании препятствий Конгрессу, так как десятки свидетелей "следовали указаниям президента Трампа, игнорируя добровольные просьбы и законные повестки и отказываясь от дачи показаний". За составление статей импичмента отвечает Судебный комитет Палаты представителей - на его первом слушании по импичменту в среду ученые, занимающиеся вопросами конституции, будут давать показания", - передает газета, отмечая, что стремительный темп развития событий указывает, что Палата представителей может вынести импичмент Трампу к Рождеству. "Затем, - продолжает издание, - борьба переместится в Сенат, где, как считает Белый дом и его союзники, президент будет оправдан контролируемой республиканцами палатой". "В основе позиции демократов лежит их утверждение о том, что Трамп пытался использовать встречу в Белом доме и военную помощь, запрошенную Украиной перед лицом военной агрессии России, для оказания давления на президента Владимира Зеленского с целью начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, а также необоснованная теория о том, что Киев вступил в сговор с демократами для вмешательства в президентские выборы 2016 года", - напоминает The Washington Post. - (...) Трамп неоднократно заявлял, что не сделал ничего плохого, и называл процедуру импичмента "фабрикацией" и "охотой на ведьм". Выводы демократов основаны главным образом на показаниях свидетелей, которые предстали перед Комитетом по разведке в прошлом месяце, а также на грубой стенограмме телефонного звонка 25 июля между Трампом и Зеленским, обнародованной Белым домом, в котором Трамп просит украинского лидера "сделать нам одолжение" в отношении расследований". "Но доклад также включает записи, показывающие, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который организовал кампанию давления на Украину, звонил в Белый дом и его бюджетное управление в ключевые моменты расследования. Записи свидетельствуют, что он неоднократно звонил в Белый дом 24 апреля, в тот день, когда тогдашнего посла США на Украине Мэри Йованович отозвали в Вашингтон и сняли с киевской должности. (...) 24 апреля в период с 7:47 до 20:09 Джулиани звонил в Белый дом, по меньшей мере, семь раз. Также ему позвонили с номера, принадлежащего Белому дому - разговор с кем-то, кого в докладе называют "-1", длился более восьми минут. Данные не разглашают никаких подробностей о характере звонков или о том, говорил ли Джулиани с Трампом. В тот день в Twitter и в телевизионных выступлениях Джулиани продвигал развенчанную теорию, поддерживаемую президентом, о предполагаемом вмешательстве Украины в выборы 2016 года", - передает газета. "(...) Республиканцы Комитета по разведке в понедельник опубликовали свой собственный доклад, утверждая, что партия большинства в недостаточной мере доказывает, что Трамп совершил правонарушения в отношении Украины, по которым может быть вынесен импичмент. "Демократы Палаты представителей пытались отменить результаты исторического избрания президента Трампа еще до того, как он был приведен к присяге", - указал лидер меньшинства Кевин Маккарти в заявлении, в котором похвалил этот доклад". Между тем, "(...) все большее число республиканцев в Сенате принимает лишенное доказательств утверждение, выдвигаемое главным образом Трампом и его союзниками, о том, что Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 года. И это несмотря на показания представителей Конгресса и оценки разведслужб, которые не нашли никакого подтверждения утверждению о том, что украинцы, а не Россия, взломали систему электронной почты Национального комитета Демократической партии в 2016 году", - сообщается в статье. (...) 