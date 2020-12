4 декабря 2020 г. Деметрий Севастопуло и Эйми Уилльямс | Financial Times Турции грозит перспектива санкций США из-за оружейной сделки с Россией "Американские законодатели согласовали законопроект об обороне, который заставит администрацию Трампа наложить на Турцию санкции за покупку российской ракетной системы и наказать компании, связанные с российским газопроводом "Северный поток - 2", - передает Financial Times. "Комитеты по вооруженным силам Палаты представителей и Сената достигли консенсуса по законопроекту об обороне на 740 млрд долларов, который, как ожидается, будет принят Конгрессом в этом месяце. Дональд Трамп пригрозил наложить вето на закон о ежегодных расходах на оборону, но он столкнется с давлением, нацеленным на то, чтобы он подписал его, потому что этот закон финансирует зарплаты военнослужащих", - говорится в статье. "Закон о национальной обороне обяжет Белый дом наложить санкции на Турцию за покупку российской ракетной системы ПВО С-400 в течение 30 дней после вступления закона в силу. Это заставит Трампа принять эти меры до того, как он покинет свой пост 20 января. Приобретение Анкарой в прошлом году С-400 усилило напряженность в отношениях с Вашингтоном и должно было вызвать санкции в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций. Конгресс был разочарован нежеланием президента применить санкции в отношении союзника США", - говорится в статье. Законопроект об обороне требует, чтобы Трамп наложил как минимум пять санкций, включая запрет на банковские операции и операции с недвижимостью в США, отказ в выдаче виз в США и принуждение американских кредиторов отказывать в ссудах любым компаниям, на которые наложены санкции, отмечается в публикации. "Закон также расширяет список санкционируемых действий, связанных с "Северным потоком-2", спорным трубопроводом, по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию, за счет включения в него страховых компаний", - пишет издание, также указывая, что он "заблокирует планы Трампа по выводу примерно трети из 34 500 американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. (...)". "На этой неделе Трамп пообещал наложить вето на законопроект, если Конгресс не включит формулировку, лишающую компании социальных сетей правовой защиты в отношении контента, размещенного на их платформах. Он обвинил соцсети в предвзятом отношении к консерваторам и в попытке помешать его переизбранию", - передает FT. "Законодатели также отказались удалить положение, которое вынудило бы Пентагон переименовать военные базы, названные в честь генералов Конфедерации, ассоциируемых с поддержкой рабства, несмотря на отдельную угрозу вето со стороны Трампа". (...) "Законопроект также включает меры, нацеленные на Китай, которые окажут давление на Джо Байдена, избранного президента США, чтобы он занял более жесткую позицию в области национальной безопасности. Закон требует от Пентагона составить список китайских компаний, работающих в США и имеющих связи с вооруженными силами страны", - передает FT. (...) Источник: Financial Times