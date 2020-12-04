"Ферзевый гамбит": самый крупный медийный ход в мире шахмат со времен матча между компьютером Deep Blue и Каспаровым

"Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв, 5-е место в мире, в интервью Liberation расшифровывает вселенную "игры королей" в свете сериала Netflix "Ферзевый гамбит", выпущенного в конце октября и просмотренного более 62 млн раз".

"(...) По мнению Вашье-Лаграва, этот очень реалистичный сериал - одним из его консультантов стал бывший чемпион и шахматный деятель Гарри Каспаров - проливает свет на нынешний мир шахмат, чье медийное влияние и дипломатическая инструментализация за несколько десятилетий значительно снизились ", - передает издание.

"(...) Это самый крупный медийный ход со времен матча Deep Blue с Каспаровым в 1997 году [когда компьютер, разработанный IBM, впервые одержал верх над чемпионом мира; Каспаров, который оставался на вершине мировых рейтингов в течение 22 лет, ранее заявлял, что "компьютер (никогда) (не будет) сильнее человека"]. Следует понимать, что сериал появился в благоприятном контексте. С марта и первого карантина наблюдается бум количества игроков в интернете: у многих стримеров на Twitch [платформе потокового вещания для видеоигр и киберспорта] увеличилась аудитория, причем у многих появились новые "телезрители". Но с тех пор, как вышел "Ферзевый гамбит", это явление получило экспоненциальный рост. Например, на Chess.com [одном из трех больших шахматных серверов] регистрировалось в три или четыре раза больше игроков в день, чем раньше. Этот бум может оказаться мимолетным, но он уже огромен", - отмечает шахматист.

"(...) Это мастерский ход! Сегодня, помимо онлайн-игр, количества видеороликов и всей доступной шахматной литературы, сериал одновременно знакомит с новыми игроками и разрушает препятствия на пути к прогрессу. Продвигаться в шахматах нелегко, но все же сейчас стало легче... Следует заметить, что молодые люди достигают своего наилучшего уровня в 20 лет, а не в 30 или 35 лет, как в прошлом. Хотя в любом случае играть онлайн или на шахматной доске - это не одно и то же - ответственность за прикосновение, возобновление игры в следующую секунду...", - указывает Вашье-Лаграв.

"(...) Быть блестящим шахматистом еще не означает быть блестящим математиком. Есть несколько форм интеллекта. Что касается шахматисток, то они составляют от 15% до 20% всех игроков в шахматы. Это объясняется прежде всего социальными критериями. Такие чемпионки, как героиня сериала, уже были - достаточно вспомнить венгерку Юдит Полгар, но это скорее контрпример", - считает шахматист.

" (...) Главное отличие нашего времени - это появление компьютеров. Оно полностью изменило ситуацию. Сегодня у людей нет шансов победить их смартфоны. Отложенных партий больше не существует. Мы используем гораздо меньше спарринг-партнеров и книг; основными партнерами являются наши компьютеры. Они рассчитывают лучшие позиции, что затем позволяет выбрать ходы, которые оказываются наиболее перспективными", - поясняет Вашье-Лаграв.

"(...) Политический и дипломатический аспект игры в шахматы не совсем исчез. Конечно, мы очень далеки от напряженности матча 1972 года в разгар холодной войны [между россиянином Борисом Спасским и американцем Бобби Фишером, который вдохновлял героиню сериала Бет Хармон]. В прошлом шахматная дипломатия была отчетливо видна благодаря поединкам, носившим индивидуальный характер: Корчной-Карпов между диссидентом и защитником СССР, Корчной-Каспаров между двумя диссидентами. Однако изменился один параметр: произошла интернационализация шахмат, которая разрушила политический аспект. Самый яркий пример - чемпион мира Магнус Карлсен, норвежец. Когда он родился [в 1990 году], в Норвегии был, наверное, только один международный гроссмейстер...", - анализирует шахматист.

"Тем не менее, многие страны, в первую очередь на ум приходят Россия или Китай, были бы очень счастливы, если бы им удалось вернуть себе трон, исходя из той логики, что шахматы стали бы доказательством интеллектуального господства", - резюмирует собеседник издания.