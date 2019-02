4 февраля 2019 г. Энн Симмонс и Джеймс Марсон | The Wall Street Journal На фоне того, как разваливается договор между США и Россией, растет риск гонки вооружений "Объявление, сделанное Россией на выходных, о том, что она приостановит выполнение своих обязательств по ядерному договору эры холодной войны, по сути, окончательно решает судьбу пакта, из которого США, по их собственному заявлению, планируют выйти, а также повышает риск новой гонки вооружений", - пишет The Wall Street Journal. "Фактически гарантированный крах договора омрачает и без того напряженные отношения между США и Россией и серьезно подрывает архитектуру контроля над ядерными вооружениями, созданную в то время, когда Вашингтон и Москва наращивали свои запасы самых опасных вооружений", - пишет издание. "Россия заявила, что развал договора - это часть долгосрочной стратегии США по наращиванию ядерных вооружений и усилению превосходства в этой сфере в рамках преобразованного нового миропорядка. (...) Страна отрицает, что ее ракетная система 9М729 нарушает договор", - говорится в статье. "Во время встречи с высшими военными чинами и иностранными дипломатами, - пишет газета, - Путин заявил, что Россия последует за США в проведении разработок и развертывании ракет средней дальности, которые, по его словам, не будут размещаться в Европе или в других местах, пока этого не сделают США. Разработки новых вооружений не втянут Россию в дорогостоящую гонку вооружений, заявил он". Как отмечает The Wall Street Journal, "провал договора вызвал обеспокоенность в Европе по поводу возможной гонки вооружений, страхи, которые Россия пыталась использовать в последние недели, говоря о своей невиновности и обвиняя США, считают европейские дипломаты". "Во время транслировавшейся по ТВ встречи Лавров заявил, что решение США выйти из соглашения, прежде всего, является причиной тревоги для Европы. Американские союзники в НАТО подтвердили оценку Вашингтона, согласно которой Россия нарушила договор, хотя и наблюдались разногласия по поводу того, как на это стоит реагировать. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в субботу, что требуется провести международные переговоры по разоружению - с участием США, России, Китая и других стран - чтобы разработать условия для новых систем вооружений. По его словам, в марте Германия организует конференцию по контролю над вооружениями в Берлине". "В воскресенье правящая коалиция немецких законодателей предложила, чтобы Россия передислоцировала свои ракеты 9M729 как можно дальше на восток, чтобы они не смогли достигнуть Европы. В статье, вышедшей в Frankfurter Allgemeine, Родерих Кизеветтер, член комитета по внешней политике консервативной партии канцлера Ангелы Меркель, и Рольф Мютцених, заместитель председателя фракции Социал-демократической партии в Бундестаге, предложили, чтобы в обмен на согласие России передислоцировать свои ракеты США открыли для инспектирования со стороны России базу в Румынии, а также готовящуюся к открытию базу в Польше. На этих двух базах должны разместиться оборонительные ракетные системы, но Москва в прошлом указывала, что там будут размещены наступательные ракеты, нацеленные на Россию", - сообщается в публикации. "Также на кону на фоне усилившейся напряженности по поводу провала договора РСМД - Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, или новый СНВ, который ограничивает ядерные вооружения высокой дальности, разрешая каждой стороне иметь до 1550 ядерных боеголовок. Срок действия этого соглашения, которое может продлеваться на срок до 5 лет, истекает в феврале 2021 года", - напоминает издание. "В прошлом Москва говорила, что готова начать переговоры по продлению договора. Однако в субботу Лавров заявил, что новый СНВ также находится под угрозой в связи с действиями Вашингтона и требовании о проведении инспекций. (...) Администрация Трампа еще не приняла решения о том, хочет ли продлевать этот договор и находится на ранних этапах рассмотрения имеющихся вариантов", - отмечает The Wall Street Journal. Источник: The Wall Street Journal