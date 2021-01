4 января 2021 г. Дэвид Сэнджер | The New York Times Байден планирует возобновление ядерных переговоров с Россией, в то же время наказывая Кремль, утверждает его советник "Новый советник по национальной безопасности избранного президента США Джозефа Байдена-младшего заявил в воскресенье, что новая администрация быстро предпримет действия для продления последнего оставшегося крупного договора с Россией по ядерным вооружениям, хотя в то же время будет пытаться заставить президента Владимира Путина заплатить за то, что представляется крупнейшим в истории взломом правительственных сетей США", - передает The New York Times. "В интервью GPS на телеканале CNN Джейк Салливан, который в 44 года станет самым молодым советником по национальной безопасности США за более чем полвека, также сказал, что, как только Иран возобновит соблюдение ядерной сделки 2015 года - в переговорах по которой он участвовал при президенте Бараке Обаме - будут "последующие переговоры" по ракетному потенциалу страны". "В ходе этих более широких переговоров мы можем в конечном итоге установить ограничения на иранскую технологию баллистических ракет, - заявил Салливан, - и это то, чего мы намерены попытаться добиться с помощью дипломатии". "Он не упомянул, что предыдущее соглашение на распространялось на ракеты, потому что иранцы отказались брать на себя какие-либо ограничения по их разработке или испытаниям. Чтобы выйти из тупика, ООН приняла слабо сформулированную резолюцию, призывающую Тегеран проявить сдержанность. Иранцы говорят, что она не является обязательной, и проигнорировали ее", - напоминает газета. "Эти два заявления, вместе взятые, показывают, как быстро новая администрация будет погружаться в два сложных вопроса контроля над вооружениями в то время, как Байден стремится справиться с пандемией коронавируса и вызванными ею экономическими потрясениями. Но первый вопрос - продление СНВ-III - будет усложнен обещаниями Байдена обеспечить, что Москва заплатит за хакерский взлом более 250 американских правительственных и частных сетей, вторжение, которое теперь представляется гораздо более масштабным, чем поначалу", - сообщается в статье. "Байден заявил, что после того, как правительство формально определит, кто несет ответственность за атаку, "мы ответим, и, возможно, ответим тем же". Но это означает шаги по наказанию России, в то же время сохраняя СНВ-III - пережитка эры, когда ядерная, а не кибернетическая проблема была доминирующей в отношениях между двумя странами - и предотвращая начало новой гонки вооружений", - указывает газета. "Салливан назвал контроль над вооружениями одной из немногих областей, в которых Москва и новая администрация могут сотрудничать. Продление договора, которое не требует действий со стороны Сената, станет первой проверкой возможности такого сотрудничества. Президент Трамп, который за последние четыре года, вышел из ряда других договоров с Россией, первоначально настаивал на том, чтобы к двустороннему соглашению присоединился также и Китай, иначе США не продлят его, когда срок его действия истечет 5 февраля. Позже он отказался от этого требования. Но в недели, предшествовавшие выборам, переговоры о продлении соглашения утратили динамику либо из-за новых требований Америки, либо из-за того, что россияне пришли к выводу, что Трамп, скорее всего, проиграет", - предполагает издание. (...) "До сих пор дискуссий о договоре между представителями Байдена и россиянами не было, сообщили чиновники переходного периода, из-за того, что Салливан назвал традицией "одного президента в каждый данный момент". (...) Команда Байдена заявила, что до полудня 20 января будет старательно избегать контактов с иностранцами по любым значимыми вопросам", - сообщается в статье. (...) Говоря о реанимации сделки с Ираном, газета указывает, что она "(...) никогда не была договором - это было исполнительное соглашение, из которого Трамп вышел, сделав соответствующее заявление, и его восстановление также может быть осуществлено приказом президента. Ключевой вопрос - готовы ли иранцы вернуться к старой сделке. Она была непопулярна в стране, где многие считают, что США никогда не собирались позволять Тегерану воспользоваться экономическими выгодами сделки. И Иран вот-вот окунется в собственные президентские выборы (...). Возврат к ограничениям существующей сделки без получения какой-либо компенсации от США за решение Трампа вновь ввести санкции может оказаться политически невозможным до выборов", - отмечает The New York Times. (...) Источник: The New York Times