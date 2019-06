4 июня 2019 г. Роберт Дайнин | The Telegraph Внутренняя борьба может привести к отстранению от участия в Чемпионате мира по легкой атлетике на фоне того, как чиновники выступают друг против друга "Внутренние столкновения среди российских чиновников могут привести к тому, что страну могут отстранить от участия в Чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе", - пишет The Telegraph. "Как предполагает The Telegraph, на фоне того, как страна пытается восстановить свое имя, в российскую и международную прессу просочился ряд дискредитирующих историй из самой среды российских спортивных органов. В выходные The Sunday Times опубликовала утверждения о том, что российские чиновники сфальсифицировали документы, чтобы защитить чемпиона мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, который не предоставил специалистам допинг-контроля информацию о своем местонахождении. Источник этого материала неизвестен, но высокопоставленные представители Всемирного антидопингового агентства заявили, что сами российские спортивные организации дают информацию, направленную против Всероссийской федерации легкой атлетики", - сообщает издание. ВФЛА, которая имеет тесные связи с Кремлем, охвачена внутренней борьбой с тех пор, как разразился допинг-скандал, пишет The Telegraph. "Для ревизии Российского антидопингового агентства были также привлечены внешние фигуры, и агентство находится в конфликте с чиновниками сферы легкой атлетики в то время, как Россия пытается восстановить свое положение для участия в международных соревнованиях в преддверии Чемпионата мира по легкой атлетике в сентябре", - передает газета. "Решение, которое должно быть вынесено на этой неделе, считается ключевым шагом к тому, чтобы России было разрешено участвовать в Токийской Олимпиаде в следующем году. В прошлом месяце исполнительный директор "Русада" Юрий Ганус призвал снять с должности весь руководящий и тренерский состав ВФЛА, включая президента Дмитрия Шляхтина. Ганус предложил провести увольнения в письме на имя президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова", - говорится в статье. "Это произошло менее чем через две недели после того, как Владимир Путин приказал комитету к концу года добиться отмены запрета на участие, наложенного Международной федерацией легкой атлетики, чтобы гарантировать, что спортсмены смогут поехать в Токио в 2020 году. Нет никаких оснований предполагать, что сам Ганус мог стать источником утечки информации", - отмечает The Telegraph. Источник: The Telegraph