Почему из-за дела Флойда Трамп размахивал своей Библией возле церкви в Вашингтоне?

"Некоторые протестанты и американские католики изобличают использование религии в политических целях. Однако евангелическая избирательная база Трампа высоко оценила его действия", - пишет журналист Le Figaro Бенедикт Люто.

"Неожиданный визит Дональда Трампа в Епископальную церковь Святого Иоанна в Вашингтоне в понедельник вечером продолжает вызывать полемику. (...) Стоя перед камерами в прямом эфире рядом с церковью, которую накануне подожгли протестующие во время беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при аресте полицией, Трамп размахивал Библией, а затем позировал перед фотографами вместе со своими министрами обороны, юстиции и своим начальником штаба", - говорится в статье.

"(...) Это было травмирующим и глубоко оскорбительным в том смысле, что нечто святое было присвоено ради политической позиции", - заявила Марианна Буде, епископ Епископальной епархии Вашингтона по радио NPR.

"(...) Политический аспект такого жеста несложно раскрыть: президентские выборы 3 ноября стремительно приближаются. И американские евангелисты, а также часть протестантов и консервативных католиков составляют мощную электоральную базу Дональда Трампа. В 2016 году за него проголосовали 81% евангелистов и 52% католиков", - отмечает автор статьи.

"Эта коммуникационная операция нацелена на консервативные католические круги, которые вместе с евангелистами формируют основу электората Трампа", - расшифровывает социолог Филипп Гонсалес, специалист по евангелистам и автор книги "Пусть ваше королевство придет. Евангелисты в поисках абсолютной власти" (издательство Laboret Fides). Эта инсценировка, вероятно, была подсказана Трампу одним из его многочисленных советников из числа правых консервативных христиан. Такая идея могла даже исходить непосредственно от евангелического пастора Полы Уайт, влиятельного советника президента по делам религии...", - предполагает журналист.

"(...) Трамп на этом не остановился. На следующий день, во вторник, 2 июня, президент продолжил свою операцию по привлечению консервативных католиков в храме Святого Иоанна Павла II в северо-восточном Вашингтоне. Этот шаг подвергся острой критике со стороны американского католического епископата. "Я нахожу непонятным и предосудительным то, что католический храм позволяет так вопиюще злоупотреблять и манипулировать собой, что нарушает наши религиозные принципы", - резко заявил архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори.

"(...) Несколькими часами ранее в своей очень воинственной речи Трамп, провозгласивший "закон и порядок", призвал национальную гвардию "держать ситуацию на улицах под контролем" и осудил беспорядки как акты "внутреннего террора". А затем добавил: "убийство невинных людей является преступлением против человечества и против Бога", тем самым приравняв беспорядки к противодействию божественной воле", - комментирует Люто.

"Появление с Библией в руке в церкви Святого Иоанна, также называемой "церковью президентов", имеет не такое уж малое значение, - отмечает издание. "Эта инсценировка нацеливалась на идеал христианских правых, по мнению которых любая власть, которая нами управляет, устанавливается Богом", - объясняет Андре Ганье, штатный профессор Университета Конкордия в Монреале (Канада), специалист по религиозному праву в США.

Исследователь и социолог Филипп Гонсалес даже усматривает в этой коммуникационной операции неявную ссылку на главу 13 Послания к Римлянам святого апостола Павла, где последний говорит христианам: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены".

"(...)Трамп полностью удовлетворяет запросы евангелистов, - добавляет Мохтар Бен Барка, профессор цивилизации в США и специалист по евангелическому протестантизму в Политехническом университете О-де-Франс (UPHF). - Им хотелось бы, чтобы закон Республики вдохновлялся Словом Божьим, чтобы Библия являлась источником закона, и это чрезвычайно опасно, потому что мы рискуем впасть в теократию, противоречащую американскому конституционному духу".

"Так, за несколько месяцев до президентских выборов Трамп разогревает свою евангелическую электоральную базу, которая, как подчеркивает Мохтар Бен Барка, "считает его избранником Бога: в СМИ он уподобляется чуть ли не Мессии из Ветхого Завета".

"(...) По мнению Андре Ганье, символика жеста американского президента может зайти еще дальше: "Трамп также позиционирует себя как кандидат, выступающий за свободу вероисповедания: позируя перед церковью, которая пострадала от поджога, он говорит: "смотрите, я готов помешать тому, чтобы другие церкви постигла та же участь".

"(...) Как объяснить успех Трампа у значительной части правых американских консервативных христиан? - задумывается автор статьи. "Внимание христианских правых в Соединенных Штатах, - еще до вопроса об аборте, по которому их мобилизовал Трамп, - изначально было сфокусировано на вопросе о расовой сегрегации", - подчеркивает социолог Филипп Гонсалес, который приводит яркий пример: "Два года назад заявление о расизме в синоде евангельских баптистов Юга вызвало много споров. Разделение между баптистами Юга и Севера основано на интерпретации отмены рабства в XIX веке: то есть сама история этих родственных церквей отмечена решением расового вопроса".