4 июня 2020 г. Билл Гарднер | The Telegraph Коронавирус распространился из-за несчастного случая в китайской лаборатории, утверждает бывший босс MI-6 "Бывший глава МI-6 считает, что пандемия коронавируса "началась как несчастный случай", в результате которого вирус распространился из лаборатории в Китае", - пишет The Telegraph. "В интервью The Telegraph сэр Ричард Дирлав заявил, что он ознакомился с новым "важным" научным докладом, который заставляет предположить, что вирус появился не естественным путем, а был создан китайскими учеными. По словам бывшего начальника разведки, это очевидное открытие повышает вероятность того, что Китай заплатит "репарации" за смерть и экономическую катастрофу, нанесенную миру. Это известие появляется на фоне растущего давления на Пекин с тем, чтобы объяснить, как именно коронавирус начал распространяться в конце прошлого года", - говорится в статье. "Ученые из разных стран мира, однако, пришли к практически единодушному мнению, что вирус появился среди животных - скорее всего, среди летучих мышей или ящеров - прежде, чем передаться человеческой популяции", - отмечается в публикации. "Но 75-летний сэр Ричард указал на научный доклад, обнародованный на этой неделе норвежско-британской исследовательской группой, которая утверждает, что обнаружила ключи в генетической последовательности Covid-19, предполагающие, что ключевые элементы "вставлены" и, возможно, не эволюционировали естественным образом", - пишет The Telegraph. "С самого начала китайское правительство стремилось "заблокировать" любые дебаты о происхождении вируса и о том, как Пекин справляется с кризисом, заявил он. "Я полагаю, что это началось как несчастный случай", - заявил сэр Ричард (...). - Возникает вопрос: если Китай когда-либо признает ответственность, выплатит ли он репарации? Я думаю, что это заставит все страны мира переосмыслить то, как они относятся к своим отношениям с Китаем и как международное сообщество ведет себя по отношению к китайскому руководству". Сэр Ричард, который возглавлял МI-6 с 1999 по 2004 год, сослался на ошеломляющее новое исследование, проведенное профессором Ангусом Далглишем из Больницы Святого Георгия при Лондонском университете и норвежским вирусологом Биргером Соренсеном, пишет издание. "В своем докладе ученые утверждают, что идентифицировали "вставленные сегменты, расположенные на поверхности шипа SARS-CoV-2", которые объясняют, как вирус связывается с клетками человека. "Шип SARS-CoV-2 значительно отличается от любых других Sars, которые мы изучили", - подчеркивается в документе. "Доклад предупреждает, что предпринимаемые в настоящее время усилия по разработке вакцины обречены на неудачу, потому что истинная этиология вируса была неверно оценена. Чтобы решить эту проблему, исследователи разрабатывают собственную вакцину, производимую Immunor AS, норвежской фармацевтической компанией, возглавляемой Соренсеном", - отмечается в публикации. "Сэр Ричард охарактеризовал исследование как "очень важный вклад в разворачивающиеся сейчас дебаты о том, как эволюционировал вирус, как он появился и как вызвал пандемию". (...) Он раскрыл, что статья Далглиша и Соренсена переписывалась несколько раз. В более ранней версии, с которой ознакомилась The Telegraph, содержался вывод о том, что было бы правильно называть коронавирус "уханьским вирусом", и утверждалось, что ученые доказали, что "вирус Covid-19 вне всякого разумного сомнения был сконструирован". "Мы осознаем, что эти выводы могут иметь политическое значение и вызывать тревожные вопросы", - замечают авторы". (...) "Однако один из авторов, Джон Фредрик Мокснес, главный научный советник норвежских вооруженных сил, попросил исключить его имя из исследования, что бросает некоторую тень на достоверность доклада. Ученые из Института Фрэнсиса Крика и Имперского колледжа Лондона также, насколько известно, опровергли эти выводы", - подчеркивается в статье. "Как свидетельствует переписка, с которой ознакомилась The Telegraph, в апреле первоначальная статья была отклонена ведущими научными журналами, включая Nature и Journal of Virology, которые сочли это исследование "неподходящим для публикации". Тогда значительная часть статьи была размыта, чтобы убрать явные обвинения против Китая, и переписанное исследование было признано обладающим достаточной научной ценностью, чтобы быть принятым к публикации в Quarterly Review of Biophysics Discovery, журнале под председательством ведущих ученых Стэнфордского университета и Университета Данди". "Дальнейший анализ, проведенный профессором Далглишем и его коллегами, который будет обнародован в ближайшем будущем, показывает, что вирус Covid-19 имеет "уникальные следы", которые не могли эволюционировать естественным путем и вместо этого "свидетельствуют о целенаправленных манипуляциях". Новое исследование, с которым ознакомилась The Telegraph, озаглавлено "Реконструированная историческая этиология шипа SARS-CoV-2" и предполагает, что вирус является "удивительно хорошо адаптированным вирусом для сосуществования с человеком" и, вероятно, является результатом проводившегося в уханьской лаборатории эксперимента по созданию "химерных вирусов высокой потенции". (...) Статья еще не принята к публикации ни одним научным журналом", - уточняет британская газета. "(...) Китайское правительство всегда настаивало на том, что вспышка началась на рынке диких животных в городе Ухань в конце прошлого года. Но критики подвергают сомнению то, почему некоторые ранние случаи заболевания людей и их контакты, как представляется, не имели никакого отношения к области. В качестве возможных истинных источников вспышки называли две лаборатории в Ухане, изучающие коронавирусы летучих мышей - Уханский институт вирусологии и Уханьский Центр контроля и профилактики заболеваний", - напоминает The Telegraph. "Сэр Ричард предположил, что ученые, возможно, проводили секретные эксперименты по сплайсингу генов коронавирусов летучих мышей, когда Covid-19 каким-то образом просочился из лаборатории из-за пробела в биобезопасности. (...) Сэр Ричард подчеркнул, что он не считает, что китайцы преднамеренно выпустили вирус, но обвинил Пекин в том, что он впоследствии скрыл масштабы его распространения, - говорится в статье. - (...) Сэр Ричард призвал правительство Великобритании отказаться от планов разрешить китайской телекоммуникационной фирме Huawei участвовать в создании новой британской сети 5G и снизить зависимость от китайских заводов в производстве дешевых средств индивидуальной защиты для работников британского здравоохранения. "(...) Важно, чтобы мы не передавали ни одну из наших критически важных инфраструктур в руки китайских интересов (...), - заявил он". (...) "Ранее на этой неделе посол Китая в Великобритании Лю Сяомин заявил, что Пекин будет приветствовать международное расследование причин возникновения пандемии, настаивая на том, что его стране нечего скрывать. "Китайская история чиста. Она может выдержать испытание временем и историей", - сказал он. Источник: The Telegraph