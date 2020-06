4 июня 2020 г. Филип Рукер | The Washington Post Все четыре бывших американских президента резко контрастируют с Трампом по вопросу системного расизма "На этой неделе четыре президента США говорили о системном расизме и несправедливости. (...) Они призвали нацию увидеть свои неудачи, внести изменения и объединиться. Пятый же президент США на этой неделе говорил об использовании военной силы для доминирования над американцами, протестующими против расовой несправедливости. Он объявил победителей и побежденных среди чиновников штатов и городов, пытающихся защищать свои улицы. (...) Этим исключением был президент Трамп", - пишет на страницах The Washington Post обозреватель Филип Рукер. "Конечно, Трамп издавна шел в одну сторону, когда его четыре ныне живущих предшественника шли в другую, и делал это горделиво. Но редко когда эта дихотомия была более явной, чем на этой неделе, когда Барак Обама, Джордж Буш, Билл Клинтон и Джимми Картер высказали свое мнение в общенациональной дискуссии о расе и справедливости после смерти Джорджа Флойда на прошлой неделе. И хотя каждый из них высказывал свое мнение отдельно и в своей собственной отличительной манере, тон четырех бывших президентов был взвешенным и сострадательным и их длинные послания содержали указание на неотложность. Это резко контрастировало с жесткой линией действующего президента и его неэмоциональным руководством", - отмечает Рукер. "По сути, все они говорят, что Дональд Трамп не выполняет большую часть своей работы, и мы должны произвести вмешательство, даже если это вмешательство не будет скоординировано, - считает историк Майкл Бешлосс. - Главное в работе президента - попытаться объединить страну, особенно в условиях кризиса... Эти заявления и жесты говорят: "Дональд Трамп не выполняет эти важные функции президентства, поэтому мы должны вмешаться". "Трамп на этой неделе объявил себя "президентом закона и порядка" и пытался продемонстрировать абсолютную силу. Хотя он выразил смятение по поводу смерти Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе и выразил соболезнование его семье, он не продемонстрировал, что он слушает и сопереживает многим американцам, которые говорят, что они подвергались системному расизму, а также не предложил конкретных шагов, которые могли бы быть предприняты для разрешения проблемы", - говорится в статье. "Он провоцирует неповиновение, а неповиновение говорит о многом в то время, когда нам нужно послание о примирении", - считает преподобный Джесси Джексон, давний лидер движения за гражданские права. "Трамп, фигура которого стоит особняком в клубе президентов и который жаловался на то, что элиты в целом подвергают его остракизму, давно намеревался изменить роль президента и создать свое собственное определение того, что это значит - действовать по-президентски", - пишет автор. "Когда я начинал вести себя немного бесшабашно, и нам было бы очень весело, кое-кто говорил: "Он ведет себя не по-президентски", а я отвечал: "Намного легче вести себя по-президентски, чем делать то, что делаю я. Вести себя по-президентски может кто-угодно", - говорил он своим сторонникам на митинге в 2018 году во Флориде. "Предшественники Трампа на этой неделе высказались, по крайней мере, косвенно, за президента, действующего более традиционным образом - выражающего сочувствие и движущегося к объединению страны, даже если он или она на этом пути и совершают ошибки, - полагает обозреватель.- (...) Посмотрите, как 45-й и 44-й президенты провели свои дни. Трамп хвастался тем, что авторизировал применение "существенной доминирующей силы" для подавления протестов в Вашингтоне; атаковал СМИ, называя их "больными"; насмехался над бывшим вице-президентом Джо Байденом, предполагаемым кандидатом от демократов, за ношение маски, которую рекомендует его собственное правительство; и заявил: "Я сделал больше для чернокожих американцев, чем любой президент в истории США, за исключением, возможно, другого президента-республиканца, покойного великого Авраама Линкольна". "Трамп часто ссылается на увеличение рабочих мест и проведение реформы уголовного правосудия, оценивая свои достижения для чернокожих американцев как исторические. Тем не менее, темнокожие люди пострадали больше, чем белые, от пандемии коронавируса и сопровождающего его экономического краха, а Трамп делал расистские комментарии и использовал сегрегационные образы и тропы на протяжении всего своего президентства", - говорит Рукер. "Обама, который выступил с длинным заявлением по этой же теме в понедельник, собрал в среду виртуальную дискуссию о расовой несправедливости и возможных решениях для чернокожей общины. На встрече Обама признал боль и неуверенность, которую чувствуют многие американцы; пояснил то, что он считает "структурными проблемами" в стране, от истории рабства до продолжающегося институционального расизма сегодня; и озвучил призыв к действию, чтобы мэры пересмотрели и реформировали свои соглашения об использовании силы с полицией, а активисты могли мобилизоваться на выборах и привлечь должностных лиц к ответственности". "(...) Поразительно, что все четверо бывших президентов СШП выступили с такой решительностью на этой неделе, когда американские города пульсировали от гнева, разочарования и страха по поводу того, что они назвали первородным грехом расизма этой страны и неспособностью лидеров искоренить его. "Становится понятно, что они находятся на одной и той же странице, то есть в глубине души они против Трампа, но стараются не использовать имя Трампа в своей риторике, - считает историк Дуглас Бринкли. - Если стереть слова "демократ" или "республиканец" напротив имен бывших президентов, каждый из них представляет традиционный, великодушный американский подход к внутреннему кризису, а Трамп оказывается в странной позиции, где он хочет быть Джорджем Паттоном (один из главных генералов американского штаба, действовавшего в период Второй мировой войны) или Дугласом Макартуром (американский полководец первой половины XX века), с парой политических страниц, взятых у Ричарда Никсона". "Во вторник Буш выступил с заявлением, в котором указал, что он и его жена Лора "обеспокоены несправедливостью и страхом, которые душат нашу страну", и что пришло время Соединенным Штатам посмотреть на свои неудачи "глазами тех, кому угрожают, кто угнетен и лишен гражданских прав". "Существует лучший путь - путь эмпатии, совместной приверженности, смелых действий и мира, основанного на справедливости", - написал Буш, что можно интерпретировать как упрек подходу Трампа к расовым отношениям. "Тем временем Клинтон в своем заявлении в понедельник написал, что мечта преподобного Мартина Лютера Кинга, что ни одного американца не будут судить по цвету его или ее кожи, сегодня кажется недостижимой, а смерть Флойда стала "болезненным напоминанием", что раса человека по-прежнему определяет, как с ним будут обращаться почти во всех аспектах американской жизни . (...)". "В среду Картер выступил с прямым обвинительным приговором в адрес морального состояния страны - и характера ее руководства. "Люди власти, привилегий и моральной совести должны встать и сказать "хватит" расово дискриминационной системе полиции и правосудия, аморальному экономическому неравенству между белыми и черными и действиям правительства, которые подрывают нашу объединенную демократию", - написал Картер. Он добавил: "Нам нужно правительство, столь же хорошее, как и его народ, и мы лучше этого". "В их заявлениях, однако, было косвенное признание того, что они не смогли за время своего пребывания на посту президента решить проблему системного расизма в Америке", - подчеркивается в статье. "Все эти президенты, которые являются очень разными людьми с очень разными идеологиями, пришли к одному и тому же - что было сделано недостаточно, и неявно это является признанием того, что они были частью проблемы в прошлом, не сделав достаточно, - указывает Бешлосс. - Все они как будто говорят: "Если бы я был президентом сегодня, я бы поступал иначе, чем Дональд Трамп - и я почти наверняка поступал бы иначе, чем я сам". Источник: The Washington Post