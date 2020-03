4 марта 2020 г. Эндрю Рот | The Guardian Просмотр российского иммерсивного фильма был подобен "изнасилованию", утверждает журналистка "Татьяна Шорохова, кинокритик из Санкт-Петербурга, призналась, что во время просмотра "ДАУ. Наташа" чувствовала себя плохо и ей было "физически страшно". Этот противоречивый фильм Ильи Хржановского стал результатом многолетнего эксперимента в иммерсивных декорациях, построенных в виде копии исследовательского института советских времен. Фактически она уподобила этот опыт изнасилованию", - пишет журналист The Guardian Эндрю Рот. - И дело не только в графических сценах насилия в отношении главной героини или в показе реального секса в нетрезвом состоянии, но в понимании того, что все это в некотором смысле реально". "В съемках, шедших преимущественно без сценария, участвовали тысячи людей, большинство из которых не были профессиональными актерами - они ели, спали и жили так, как будто они находятся в Советском Союзе (кое-кто прозвал этот фильм "сталинистским шоу Трумэна"). Актеры были одеты в одежду в советском духе, и на съемочной площадке им было запрещено пользоваться мобильными телефонами. Один из них, в жизни - тюремный надзиратель, сыгравший в фильме жестокого чиновника, описал этот опыт как "своего рода метаморфозу", "параллельный мир", похожий на "гипноз". Однако он опроверг, что его в это втянули", - говорится в статье. "Основным ответом кинематографистов на критику было то, что все актеры находились там по собственной воле и могли остановить действие в любое время по собственному желанию. Некоторые рецензенты назвали "ДАУ. Наташа" достижением в воссоздании кошмара жизни при авторитаризме", - передает издание. "А затем Шорохова и еще четыре российских кинокритика на Берлинском международном кинофестивале написали открытое письмо руководству фестиваля, в котором поднимались этические вопросы, связанные с отбором фильмов. Их вопросы были просты. Во-первых, насколько приемлемо, сразу после скандала с Харви Вайнштейном, выбирать фильм, который содержит сцены реального психологического и физического насилия в отношении непрофессиональных актеров? Во-вторых, мог бы фильм "ДАУ. Наташа" вообще быть снят в западной стране с западными актерами? И, в-третьих, не является ли рассмотрение фильма в числе кандидатов на приз поощрением для плохого обращения с талантами во имя искусства?" "Ответная реакция последовала незамедлительно, говорит Шорохова - поток критики в социальных сетях варьировался от взвешенной обратной связи до насильственных угроз. "Я и мои друзья задали всего три вопроса Берлинскому кинофестивалю, и мы по сути стали изгоями", - сказала она. В целом, их обвинили в написании советского документа, доноса на фильм, который впоследствии получил награду фестиваля за за выдающиеся достижения в области киноискусства". "Шорохова не сожалеет о том, что написала письмо, ссылаясь на поддержку, которую они получили от "хороших людей", потому что она надеется, что этот вопрос будет поднят на последующих фестивалях, на которых могут быть показаны продукты эксперимента "Дау". "Важно, что мы начали задавать вопросы о кинофестивалях. Потому что [они] все говорят о равенстве полов, о женщинах в конкуренции, а на самом деле? Демонстрируется безобразный фильм, изображающий пытки женщины? С какой целью? " "В одной из сцен, предположительно постановочных, которая приобрела печальную известность, советский офицер безопасности заставляет Наташу вставить во влагалище коньячную бутылку", - отмечается в статье. (...) "В различных интервью (...) российский режиссер Илья Хржановский и другие создатели фильма отрицают, что имели место злоупотребления. Карло Шатриан, художественный руководитель Берлинского кинофестиваля, заявил, что "конкретные обвинения" должны быть адресованы продюсерской компании, и что во время пресс-конференции актеры фильма выступили с отрицанием злоупотреблений. (...) "Посетители закрытого съемочного объекта на Украине говорили о распутной, пропитанной алкоголем обстановке, где почитался Хржановский. Некоторые приняли этот опыт; другие отшатнулись от него. В 2011 году одна актриса рассказала Михаилу Идову, писателю и режиссеру, как режиссер расспрашивал ее о ее сексуальной жизни, в том числе о том, когда она потеряла девственность и готова ли она спать с другими женщинами. (Хржановский позже подтвердил The Guardian, что он действительно обсуждал вопросы секса с актерами, но не с членами съемочной группы, и отрицал, что когда-либо злоупотреблял своим положением)". Издание напоминает, что "в прошлом году французская газета Le Monde также опубликовала предположения о том, что несколько настоящих неонацистов-членов массовки на съемках (в том числе один, ныне отбывающий срок в тюрьме за нападение) неоднократно физически атаковали американского художника. Идов сказал, что сожалеет о том, что не уделил больше внимания рассказам жертв в 2011 году". (...) Источник: The Guardian