Средства для борьбы с грибковыми заболеваниями растений усиливают болезнь Альцгеймера у мышей

"(...) Смесь из трех пестицидов (ципродинил, мепанипирим и пириметанил), используемых для борьбы с грибковыми болезнями растений, может способствовать прогрессированию болезни Альцгеймера. Таково заключение международного исследования, координируемого французскими исследователями и опубликованного в феврале в Environmental Health Perspectives, самом престижном научном журнале по вопросам гигиены окружающей среды", - пишет Le Monde.

"Такие исследования проводятся на грызунах впервые. В них особенно подчеркивается увеличение накопления амилоидных бляшек - доминантного маркера болезни Альцгеймера - в мозге животных, хронически подверженных воздействию этих продуктов. И это несмотря на то, что уровни воздействия в несколько сотен или несколько тысяч раз ниже, чем допустимая суточная доза, которая теоретически гарантирует отсутствие каких-либо последствий для потребителя. Во Франции в настоящее время разрешено около 50 фитосанитарных продуктов на основе одного из трех протестированных веществ", - говорится в статье.

"Сначала мы выделили на ткани мозга "мышей с болезнью Альцгеймера" сродство этих трех фунгицидов с пептидными агрегатами, которые образуют амилоидные бляшки, - объясняет биолог Вероника Перрье, исследовательница из лаборатории Молекулярных механизмов нейродегенеративных деменций (Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований, Университет Монпелье, Высшая практическая школа) и координатор этой работы. - С помощью метода визуализации мы смогли наблюдать в пробирке то, что эти продукты концентрировались именно на уровне этих соединений".

"Затем исследователи провели несколько типов наблюдений на трансгенных мышах, модифицированных для спонтанного развития маркеров заболевания, а также на диких (то есть нетрансгенных) мышах того же вида. За грызунами следили в течение девяти месяцев, каждая категория была разделена на две группы - одни не подвергались воздействию коктейля из трех веществ, другие подвергались его воздействию с помощью питьевой воды, как только их отнимали от груди, из расчета 0, 1 мкг на литр (мкг/л) каждого продукта (всего 0,3 мкг/л). Согласно расчетам авторов, это соответствует уровню воздействия примерно в 1500 раз ниже, чем допустимая суточная доза таких фунгицидов, как ципродинил, эта доза в 1000 раз ниже у мепанипирима, и примерно в 10000 раз ниже, чем у пириметанила", - поясняет автор статьи Стефан Фукар.

"На модельных мышах с болезнью Альцгеймера хроническое воздействие таких доз этого коктейля привело через девять месяцев к большему количеству амилоидных бляшек, накопленных в мозге, по сравнению с такими же мышами, которые этому не подвергались", - говорится в публикации. "Это приводит к значительному увеличению количества амилоидных бляшек, - пишут авторы, - порядка 26% в гиппокампе и 53% в коре головного мозга модельных мышей с болезнью Альцгеймера". Поверхность амилоидных бляшек также увеличивается: она на 42% выше в гиппокампе и примерно на 80% выше в коре головного мозга подвергавшихся воздействию модельных мышей по сравнению с теми, которые ему не подвергались."

"(...) Образование амилоидных бляшек - не единственный признак заболевания, усугубленного коктейлем, проверенным исследователями. Последние указывают на повышенное присутствие в головном мозге модельных мышей с болезнью Альцгеймера сосудистых отложений, наводящих на мысль о церебральной амилоидной ангиопатии, заболевании, которое, как известно, вызывает кровоизлияние в мозг у людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Белки в качестве маркеров воспаления головного мозга - еще одна отличительная черта болезни Альцгеймера - также чаще присутствовали в мозге мышей, подвергшихся воздействию, по сравнению с теми мышами, которые ему не подвергались", - указывает издание.