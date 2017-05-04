Этот миллиардер когда-то был беглецом, а теперь намерен сделаться российским Джеффом Безосом

Лет десять тому назад Михаил Гуцериев был "миллиардером в бегах" и пытался не повторить судьбу Михаила Ходорковского, пишут журналисты Bloomberg Ирина Резник и Илья Хренников.

"Когда ему велели не покидать страну, а московские налоговые инспекторы приступили к обыскам в его офисах, Гуцериев продал свою нефтяную компанию "Руснефть" одному олигарху, дружному с Кремлем, за почти 3 млрд долларов, объявил, что уходит из бизнеса, и в июле 2007-го пересек на автомобиле белорусскую границу до того, как был выписан ордер на его арест", - говорится в статье.

Все, от банковских стратегов до телекомментаторов, объявили о "коммерческой смерти" Гуцериева, как выражаются авторы. "Но они недооценили проницательность, обаяние и связи - все, что сделало этого лукавого магната предпочтительным переговорщиком во время чеченских войн в 1990-е годы и в начале 2000-х, когда он помог освободить около 200 заложников, взятых в плен бандами повстанцев-исламистов ради выкупа", - пишут журналисты.

В 2010 году обвинения с Гуцериева были сняты. Он вернулся в Россию. "Он выкупил "Руснефть" обратно у Олега Дерипаски, создал вторую нефтяную компанию, пришел в секторы угля, поташа и радио, а также приобрел гостиницы типа "Националя" около Красной площади - и все это на заемные средства, взятые преимущественно в государственных "Сбербанке" и "Группе ВТБ". Неясно, как именно он вновь снискал благосклонность Кремля", - замечают авторы.

"Сейчас, когда его состояние близко к рекордному максимуму - 4,7 млрд долларов, согласно Bloomberg Billionaires Index, этот человек, сам себя называющий серийным предпринимателем, начинает самый амбициозный - по его словам - проект: пытается создать российский аналог Amazon.com Джеффа Безоса", - говорится в статье.

"Мы создаем онлайн-платформу для продажи всего, кроме продовольствия и одежды", - объявил Гуцериев в интервью после того, как антимонопольная служба в апреле одобрила его приобретение 58% акций сети "М-Видео".

Гуцериев сказал, что пришел в розничную торговлю случайно - в 2015 году, когда сеть "Техносила" не погасила долг перед B&N - банком его родственников.

"Он говорит, что этот дефолт натолкнул его на мысль воспользоваться разветвленными каналами поставок, которые имеются у крупных розничных сетей, дабы создать "рыночную площадь" в интернете, чтобы покупатели получали заказанные товары в уже существующих магазинах, имеющих обширные складские помещения. Так он будет действовать в обход почтовой системы, которая работает хуже, чем в странах с развитой экономикой", - пишет издание.

В декабре Гуцериев приобрел сеть магазинов "Эльдорадо".

Гуцериев говорит, что после побега из России оказался в Лондоне при содействии старого друга - белорусского президента Лукашенко. Гуцериев, по его словам, "твердо решил вернуть свое доброе имя - так же, как его отец, следователь тайной полиции Сталина, был реабилитирован после того, как "работодатель" упрятал его в тюрьму на семь лет", передают журналисты.

"Смерть его старшего сына после автомобильной аварии в Москве, случившаяся спустя месяц после его отъезда из России, укрепила в нем решимость. Он говорит, что начал налаживать неофициальные каналы связи с Кремлем, привлекая собратьев-магнатов и отставных министров к планированию своего возвращения, а сам коротал время, обучаясь игре на скрипке и сочиняя стихи", - говорится в статье.

По словам авторов, шансы появились в 2008 году, когда Путин решил уступить президентское кресло Медведеву, и в 2010-м Гуцериев вернулся в Москву.

"Он - человек-оркестр, - сказал о Гуцериеве миллиардер Владимир Евтушенков. - Он может делать много вещей сразу". Авторы пишут про Евтушенкова, что этот союзник Медведева и бывший акционер "Руснефти" помог прекратить изгнание Гуцериева.