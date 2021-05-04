Длина носа мужчины может указывать на максимальную длину его пениса, установили ученые

"У мужчин с более крупным носом более длинный пенис, установили ученые. Согласно новому исследованию, у мужчин с самым большим носом длина полового члена в эрегированном состоянии составляет, по меньшей мере, 13,42 см (5,3 дюйма). У мужчин же с менее выдающимся носом длина эрегированного полового органа составляет 10,37 см (4,1 дюйм)", - сообщает Daily Mail.

"Тот факт, что размер носа соотносится с длиной полового члена в "растянутом состоянии" (stretched penile length), указывает на то, что длина полового органа не может определяться возрастом, ростом или массой тела, но определена еще до рождения", - говорят исследователи.

"Японские ученые изучали трупы 126 мужчин среднего возраста в течение трех дней после их смерти. Производились замеры их роста, веса, длины и диаметра полового члена, веса правого и левого яичек и веса простаты", - пишет газета, добавляя, что каждое тело укладывалось горизонтально, и его пенис растягивался вертикально до упора, чтобы измерить длину полового члена в растянутом состоянии. По утверждению исследователей, это точный способ воспроизведения длины полового члена в состоянии эрекции.

"Также фиксировался размер носа путем измерения расстояния от уровня между глаз до того места, где начинаются ноздри, рядом с кончиком обонятельного органа. Статистический анализ показал, что длина носа коррелирует с размером члена в растянутом состоянии. Ученые установили, что мужчины с носом менее 4,6 см (1,8 дюйма) имели пениса размером до 10,4 см (4,1 дюйма). Однако у мужчин, длина носа которых достигала 5,6 см (2,2), пенисы были больше, достигая 13,4 дюйма", - сообщается в статье.

"У мужчин, длина носа которых попадала на середину этого диапазона, средний размер полового члена составлял 11,4 см (4,5 дюйма). В ходе предыдущих исследований было установлено, что в Японии средний размер полового члена таким и является - 4,5 дюйма", - говорится в публикации.

"Новое исследование также констатировало сильную взаимосвязь между длиной полового члена в неэрегированном в эрегированном состоянии. Однако не было установлено никакой связи между размером мужского носа и длиной полового члена в расслабленном состоянии", - передает газета. Ученые связывают это с различиями в том, как набухает половой член: некоторые мужчины относятся к типу, при котором при эрекции член значительно увеличивается в размерах, в то время как у других длина полового органа в расслабленном и в эрегированном состоянии практически не изменяется, говорится в статье.

"Исследование было опубликовано в журнале Basic and Clinical Andrology. Ученые Медицинского университета префектуры Киото не рассматривали, почему коррелируют длина носа и длина полового члена. Их наблюдательное исследование только установило связь между размерами частей тела", - указывает Daily Mail.

"Это исследование является первым, демонстрирующим взаимосвязь между длиной полового члена в растянутом состоянии и размером носа, но оно ограничено рассмотрением трупов японских мужчин, и причина, по которой связаны длина растянутого полового члена и размер носа, до сих пор неясна, - пишут исследователи. - Таким образом, мы считаем, что это интересная тема для дальнейшего изучения". Предыдущие исследования показали, что на длину полового члена может влиять уровень воздействия андрогенов на будущего ребенка в утробе матери, отмечают ученые. (...)