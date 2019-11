4 ноября 2019 г. Редакция | The Washington Post Россия направляет свои попытки вмешательства на Африку "На прошлой неделе социальная сеть Facebook заявила о ликвидации трех аккаунтов, работающих на 8 стран африканского континента и связанных с олигархом Евгением Пригожиным - владельцем кейтерингового бизнеса и финансиста "Агентства интернет-исследований", - пишет в редакционной статье газета The Washington Post, указывая, что в качестве целей кампании были названы Ливия, ЦАР, Конго, Судан, Мозамбик, Мадагаскар, Камерун и Кот-д'Ивуар. "(..) Большая часть опубликованного напоминает то, что Москва использовала против США, включая ложные мемы, значимые для конкретных стран, и пропагандистские страницы, выдаваемые за реальные новостные сайты. (...) Наиболее примечательно то, что эксперты называют франчайзингом механизмов дезинформации: Россия нанимает местных операторов, чтобы осуществлять свою работу под прикрытием местной активности", - отмечает редакция газеты. "Подобное вмешательство особенно сложно выявить, поскольку оно осуществляется внутри страны; соответствие культурному контексту заставляет его выглядеть аутентично, а те, кто его осуществляют, порой имеют честные намерения внутри страны (...)", - говорится в статье. "(...) Вполне вероятно, что Москва отходит от стратегии менее затратных кампаний, полностью управляемых из Санкт-Петербурга, потому что такие кампании не могут более ускользать от все более агрессивного и усовершенствованного распознавания со стороны социальных платформ, - подчеркивает издание. - Однако новая тактика с гораздо меньшей вероятностью будет приживаться в странах с развитой журналистской традицией и правительством, которое хочет искоренить дезинформацию, а не способствовать ее распространению. Так, Россия пыталась примерить такой трюк с аутсорсингом на Украине, и многие нанятые ею в итоге были арестованы (...)". "Проведенные на прошлой неделе удаления страниц показывают, что цели России глобальны, а тактика - локальна. "Агентство интернет-исследований" обновилось так, чтобы приспособиться к африканской аудитории. Отдельная серия блокировок в прошлом месяце показала, что организация вводит изменения, подстраиваясь и под американскую аудиторию. Это осложняет задачу тем, кто борется с дезинформацией (...)", - заключает издание. Источник: The Washington Post