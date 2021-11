4 ноября 2021 г. Джеймс Шоттер | Financial Times Глава польской газовой компании призывает ЕС усвоить уроки Молдавии о зависимости от России "Газовый кризис в Молдавии является предупреждением для Европы об опасности чрезмерной зависимости от российского "Газпрома", заявил глава государственной газовой компании Польши PGNiG", - сообщает Financial Times. "Молдавия объявила чрезвычайное положение в прошлом месяце после того, как "Газпром" на треть сократил поставки в эту восточноевропейскую страну после истечения срока действия долгосрочного контракта и потребовал от Молдавии платить более чем в два раза больше предыдущей цены за поддержание поставок газа. Люди, проинформированные о переговорах, сообщили Financial Times, что "Газпром" добивался политических уступок от нового проевропейского правительства Молдавии в обмен на более дешевый газ. "Газпром" это отрицает и заявил, что переговоры велись "исключительно о коммерческих условиях". Две стороны подписали в пятницу новый долгосрочный контракт на поставки, но копия соглашения, с которой ознакомилась FT, заставляет предположить, что Молдавия пошла на геополитические уступки", - говорится в статье. "Павел Маевский, исполнительный директор PGNiG, сказал, что этот эпизод должен послужить тревожным сигналом для Европы, которая получает 35% своего газа от "Газпрома", и предупредил, что недавно построенный газопровод "Северный поток-2", по которому газ будет поступать из России в Германию и который ожидает одобрения Берлина на запуск, сделает Европу более уязвимой", - отмечается в публикации. "Эта ситуация [в Молдавии] символична, потому что она ясно показывает, с чем может столкнуться Европа, которая в значительной степени передает свою газовую инфраструктуру в руки России, - сказал он FT. - Это доказательство того, о чем мы говорили на протяжении многих месяцев: к сожалению, интересы главного поставщика газа с востока реализуются жестко. "Газпром" не друг ЕС". (...) "Страны Центральной Европы по-прежнему испытывают глубокое недоверие, и Польша вела долгую борьбу против нового газопровода "Северный поток - 2", утверждая, что он усилит зависимость ЕС от Москвы. (...) Маевский сообщил, что Польша представила министерству экономики Германии 600 страниц информации, в которой выражается обеспокоенность по поводу "Северного потока-2", и была "крайне удивлена", что министерство экономики рассмотрело этот материал менее чем за четыре рабочих дня и все же дало свое одобрение трубопроводу", - говорится в публикации. (...) Источник: Financial Times