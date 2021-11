4 ноября 2021 г. Дженнифер Рэнкин | The Guardian Бывший глава НАТО утверждает, что Путин хотел присоединиться к альянсу в начале своего правления "По словам бывшего генерального секретаря НАТО, Владимир Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но не хотел, чтобы его страна проходила обычный процесс подачи заявки и стояла в очереди со многими странами, которые не имеют значения", - передает The Guardian. "Джордж Робертсон, бывший министр обороны лейбористов, возглавлявший НАТО с 1999 по 2004 год, сказал, что Путин ясно дал понять на их первой встрече, что хочет, чтобы Россия была частью Западной Европы. "Они хотели быть частью того безопасного, стабильного процветающего Запада, в который Россия в то время не входила", - сказал он. "Пэр вспомнил раннюю встречу с Путиным, который стал президентом России в 2000 году. "Путин спросил: "Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?" И [Робертсон] ответил: "Мы не приглашаем людей присоединиться к НАТО, они подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Мы не стоим в одном ряду со многими странами, которые не имеют значения". "Этот рассказ перекликается с тем, что Путин рассказал покойному Дэвиду Фросту в интервью BBC незадолго до того, как он впервые вступил в должность президента России более 21 года назад. Путин сказал Фросту, что не исключает присоединения к НАТО, "в том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером", - говорится в статье. - Он сказал Фросту, что ему трудно представлять НАТО как врага. "Россия - это часть европейской культуры, и я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира". "Комментарии лорда Робертсона в подкасте One Decision, который представляют Мишель Косински, бывший журналист CNN, и сэр Ричард Дирлав, бывший глава M16, подчеркивают, как мировоззрение Путина изменилось за 21 год его непрерывного правления в России, - пишет издание. - После уличных протестов "Оранжевой революции" на Украине в 2004 году Путин стал все более подозрительно относиться к Западу, обвиняя его в финансировании демократических НПО. Он был также возмущен продолжающейся экспансией НАТО в Центральной и Восточной Европе: Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Латвия, Эстония и Литва решили присоединиться к альянсу в 2004 году; Хорватия и Албания последовали за ними в 2009 году. Грузии и Украине было обещано членство в 2008 году, но они так и не были приняты". (...) Источник: The Guardian