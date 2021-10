4 октября 2021 г. Сэмюэл Чемберлен | New York Post На фоне повестки Джона Дарема юридической фирме, связанной с избирательной кампанией Хиллари Клинтон, раскрыта личность "Tech Executive-1" "В ходе изучения истоков расследования ФБР утверждений, что кампания бывшего президента США Дональда Трампа вступила в сговор с российскими официальными лицами, специальный прокурор Джон Дарем, согласно новому отчету, выпустил очередной раунд повесток - в их числе одну, предназначенную юридической фирме, связанной с президентской кампанией Хиллари Клинтон в 2016 году", - пишет The New York Post. "По информации CNN, переданной в четверг, в некоторых повестках, изданных ранее в этом месяце, были затребованы документы от влиятельной демократической юридической фирмы Perkins Coie, которая была тесно связана с президентской кампанией Клинтон", - говорится в статье. "16 сентября федеральное большое жюри предъявило обвинение юристу Perkins Coie по вопросам кибербезопасности Майклу Сассмену по одному обвинению в предоставлении ложных сведений ФБР. Согласно обвинительному заключению, Сассмен сообщил главному юрисконсульту ФБР Джеймсу А. Бейкеру, что "он не действовал от имени какого-либо клиента", когда в сентябре 2016 года сообщал Бейкеру о предполагаемых связях между Trump Organization и российским банком, - пишет издание. - Однако в обвинительном заключении говорится, что Национальный комитет Демократической партии в апреле 2016 года оставил Сассмена после того, как почтовые серверы комитета были взломаны группами, связанными с Москвой. Он также консультировал кампанию Клинтон "по проблемам кибербезопасности". "Кроме того, Сассмен представлял Родни Иоффе, тогдашнего старшего вице-президента технологической компании Neustar в Вирджинии, который утверждал, что демократы "предварительно предложили ему высшую должность [в сфере кибербезопасности], когда казалось, что они выиграют [в 2016]". "Я определенно не принял бы эту должность при Трампе", - добавил Иоффе в электронном письме, цитируемом в обвинительном заключении. "Иоффе, имя которого в обвинительном заключении не указывается, но он упоминается как "Tech Executive-1", согласно сообщению CNN, якобы передал летом 2016 года данные о Сассмене, которые заставляли предположить, что серверы Trump Organization связывались с серверами в Альфа-Банке, базирующейся в Москве финансовой организации, - сообщает The New York Post. - В обвинительном заключении утверждается, что Сассмен, Иоффе и Марк Элиас - в то время партнер в Perkins Coie и главный юрисконсульт кампании Клинтон - "координировались и обсуждали " утверждения об Альфа-банке "во время телефонных звонков и встреч", счета за которые были выставлены кампании Клинтон". "Иоффе не обвиняется ни в каком преступлении", - подчеркивается в публикации. "Сассмен также якобы передавал обвинения СМИ, включая The New York Times, на личных встречах с репортерами и во время телефонных звонков, счета за которые также были выставлены кампании Клинтона". "ФБР расследовало предполагаемую связь между Trump Organization и Альфа-банком и не нашло достаточно доказательств, подкрепляющих ее, - указывает газета. - В обвинительном заключении отмечается, что рассматриваемый сервер "не принадлежал и не управлялся Trump Organization, а, скорее, находился в ведении компании, занимающейся массовым маркетингом через электронную почту, которая рассылала рекламу гостиниц Трампа и сотен других клиентов". Фактически, говорится в обвинительном заключении, в августе 2016 года Иоффе признал, что предполагаемая связь с сервером была "отвлекающим маневром", хотя он и продолжал помогать Сассмену и другим составить "белую книгу", обобщающую обвинения - которые юрист передал ФБР через несколько недель". "Стивен Тиррелл, адвокат Иоффе, отметил в заявлении CNN, что обвинительное заключение в адрес Сассмена "полно тщательно подобранных частей электронных писем и выборочных фактов, которые необоснованно представляют неполную и вводящую в заблуждение картину его действий и роли в рассматриваемых событиях". Тиррелл добавил, что Иоффе "стоит за тщательными исследованиями и анализом, которые были проведены, кульминацией чего стал отчет, поделиться которым с ФБР, по его мнению, было его патриотическим долгом". "Обвинение Сассмену - лишь второе уголовное дело, возбужденное Даремом, начавшим расследование в мае 2019 года. В первом случае адвокат ФБР Кевин Клайнсмит признал, что внес изменения в электронное письмо, связанное со слежкой за советником кампании Трампа Картером Пейджем, чтобы скрыть природу связей Пейджа с ЦРУ. Он был приговорен к условному сроку", - указывает газета. Источник: New York Post