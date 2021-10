4 октября 2021 г. Корреспондент | The Times of Israel Путешествия для израильтян: в правительственном списке больше нет "красных" стран (...) "В пятницу кабинет министров проголосовал за исключение Турции, Болгарии и Бразилии из списка "красных" стран, которые отличаются особенно высоким уровнем заражения коронавирусом", - пишет The Times of Israel. "Данное обновление директивных указаний в отношении поездок, выпущенных Министерством здравоохранения в рамках борьбы против COVID, вступает в силу в понедельник. Сейчас в списке стран, считающихся "красными", больше не осталось ни одной страны", - отмечает издание. "Теперь израильтяне смогут путешествовать в любую страну - соблюдая директивные указания различных государств - с минимальными ограничениями при возвращении на территорию еврейского государства", - говорится в статье. "Меры предусматривают, что обладатели "зеленых паспортов", прибывшие из "оранжевых" или "желтых" стран, должны находиться на самоизоляции в течение суток или до получения отрицательного результата теста на коронавирус. Лица, которые не были вакцинированы или чья защита от вакцины ослабла, по-прежнему должны находиться на самоизоляции целую неделю", - говорится далее. "Всемирная организация здравоохранения две недели назад сообщила в эпидемическом бюллетене о том, что число новых случаев инфицирования COVID-19 во всем мире продолжило падать, за 7 дней во всем мире было зафиксировано 3,6 млн новых случаев по сравнению с 4 млн неделей ранее", - пишет автор публикации. (...) "По данным, опубликованным Министерством здравоохранения в пятницу, более 6 млн израильтян получили по крайней мере одну дозу вакцины, 5,6 млн получили две, а бустерные уколы были сделаны 3,4 млн человек", - отмечается в публикации. "Цифры показали, что в четверг было зарегистрировано 4313 новых случаев заражения, что подтверждает тенденцию к снижению в стране. Показатель положительных результатов при тестировании на коронавирус также снизился до 3,81%", - резюмирует The Times of Israel. Источник: The Times of Israel