После локдаунов набирает силу движение "интересующихся трезвым образом жизни"

"Во время локдаунов миллионы американцев отмечали конец дня коктейлями. Теперь, когда возобновляется обычный распорядок дня, некоторые пытаются использовать онлайн-программы, чтобы ограничить употребление алкоголя или полностью отказаться от него", - пишет The Wall Street Journal.

"Так называемые sober curious - "интересующиеся трезвым образом жизни" - подозревают, что пьют слишком много, но говорят, что термин "алкоголик" описывает их неточно. Появилось множество коммерческих программ, многие из которых основаны авторами популярных книг о трезвости и адресованы пьющим "серой зоны", чтобы предложить поддержку и стратегии отказа от алкоголя - будь то временно или навсегда", - говорится в статье.

46-летняя Никола Пичи рассказывает, что попробовала одну из таких программ, 30-дневную безалкогольную программу, в июле после того, как вино стало ее механизмом выживания во время пандемии. "Алкоголь стал моей новой лучшей подругой", - говорит жительница Перта в Австралии, которая проводила локдауны со своим мужем, двумя их детьми-подростками и бразильской студенткой по обмену. Пичи, специалист по диетам и питанию, признается, что не пила с тех пор, как присоединилась к программе, даже во время недавнего отпуска.

"Согласно опросу Rand Corp., охватившему 1540 взрослых, количество дней, в течение которых американцы пьют, выросло на 14% в течение месячного периода весной 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. В февральском опросе Американской психологической ассоциации, охватившем 3013 взрослых, 23% сообщили, что пили больше, чтобы справиться со стрессом во время пандемии", - пишет издание.

(...) "Новые программы являются частью более широкой тенденции к трезвости, которую возглавляют авторы книг об избавлении от алкоголизма, инфлюенсеры в социальных сетях и лидеры онлайн-сообществ трезвости. Многие рассматривают воздержание как выбор здорового образа жизни и отвергают то, что они называют пристрастием общества к алкоголю. "Слишком долго алкоголь считался необходимым для веселья, - считает Руби Уоррингтон, автор книги 2018 года "Интерес к трезвости" (Sober Curious) - термин, который стал синонимом попытки исследовать употребление алкоголя "в серой зоне", подвергая сомнению личные импульсы и культурные ожидания относительно выпивки. По ее словам, негативные побочные эффекты алкоголя, повышающие риск заболеваний, включая депрессию и рак, для многих перевешивают пользу".

"Анонимные алкоголики", 86-летняя организация, стоящая за программой 12 шагов, предлагает группы поддержки бесплатно, как и другие некоммерческие организации. Новые сервисы обычно взимают с пользователей от 14 до 197 долларов в месяц, в зависимости от степени задействованного коучинга", - говорится в статье.

"Как и "Анонимные алкоголики", новые службы поддерживают трезвость. Но в то время как АА утверждают, что для сильно пьющих в конечном итоге бесполезно пробовать "умеренное, социальное употребление алкоголя", некоторые новые службы придерживаются мнения, что употребление небольшого количества алкоголя может быть нормальным", - пишет WSJ.

"Некоторые люди могут выбирать умеренность", - говорит Энни Грейс, основательница This Naked Mind LLC, которая предлагает множество программ восстановления, в том числе ту, которую выполнила мисс Пичи. (...)

"Джон Келли, профессор Гарвардской медицинской школы, специализирующийся на зависимостях, указал, что его исследование в отношении АА убедительно доказывает, что программа работает, развивая мотивацию, вырабатывая навыки совладания с собой и уверенность в себе, а также помогая людям встречаться с непьющими друзьями. Несмотря на то, что статистических данных о новых услугах мало, профессор Келли сказал: "Covid открыл нам глаза на тот факт, что онлайн-платформы показали, что они могут быть действительно полезными для людей ... Они помогают людям сделать первые шаги и найти подходящий вариант".

(...) Как отмечается в статье, большинство клиентов таких программ - женщины, которые в 2020 году стали выпивать намного больше. (...) Согласно исследованию, цитируемому National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, употребление алкоголя среди женщин растет в течение многих лет. (...)

Газета отмечает, что есть и такие люди, кто "уже завязал с алкоголем, и сейчас, когда открываются рестораны и бары, им нужна поддержка. Колби Уоллес, житель Нью-Йорка, рассказал, что после марта 2020 года он стал больше пьянствовать, когда его преподавательская работа в третьем классе перешла в онлайн-режим, а его соседи по квартире покинули город. "Я был в темной квартире один, преподавал удаленно, - вспоминает он. Его ранние утренние поездки на работу сдерживали употребление им алкоголя, но локдаун лишил его этой структуры, - говорится в статье. - После того, как 4 мая 2020 года он потерял сознание, говорит Уоллес, он перестал пить и с тех пор остается трезвым. Он благодарит за это контроль, который обеспечивают встречи Luckiest Club, где участники могут делиться своим прогрессом". (...)