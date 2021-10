4 октября 2021 г. Энн Тергесен | The Wall Street Journal После локдаунов набирает силу движение "интересующихся трезвым образом жизни" "Во время локдаунов миллионы американцев отмечали конец дня коктейлями. Теперь, когда возобновляется обычный распорядок дня, некоторые пытаются использовать онлайн-программы, чтобы ограничить употребление алкоголя или полностью отказаться от него", - пишет The Wall Street Journal. "Так называемые sober curious - "интересующиеся трезвым образом жизни" - подозревают, что пьют слишком много, но говорят, что термин "алкоголик" описывает их неточно. Появилось множество коммерческих программ, многие из которых основаны авторами популярных книг о трезвости и адресованы пьющим "серой зоны", чтобы предложить поддержку и стратегии отказа от алкоголя - будь то временно или навсегда", - говорится в статье. 46-летняя Никола Пичи рассказывает, что попробовала одну из таких программ, 30-дневную безалкогольную программу, в июле после того, как вино стало ее механизмом выживания во время пандемии. "Алкоголь стал моей новой лучшей подругой", - говорит жительница Перта в Австралии, которая проводила локдауны со своим мужем, двумя их детьми-подростками и бразильской студенткой по обмену. Пичи, специалист по диетам и питанию, признается, что не пила с тех пор, как присоединилась к программе, даже во время недавнего отпуска. "Согласно опросу Rand Corp., охватившему 1540 взрослых, количество дней, в течение которых американцы пьют, выросло на 14% в течение месячного периода весной 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. В февральском опросе Американской психологической ассоциации, охватившем 3013 взрослых, 23% сообщили, что пили больше, чтобы справиться со стрессом во время пандемии", - пишет издание. (...) "Новые программы являются частью более широкой тенденции к трезвости, которую возглавляют авторы книг об избавлении от алкоголизма, инфлюенсеры в социальных сетях и лидеры онлайн-сообществ трезвости. Многие рассматривают воздержание как выбор здорового образа жизни и отвергают то, что они называют пристрастием общества к алкоголю. "Слишком долго алкоголь считался необходимым для веселья, - считает Руби Уоррингтон, автор книги 2018 года "Интерес к трезвости" (Sober Curious) - термин, который стал синонимом попытки исследовать употребление алкоголя "в серой зоне", подвергая сомнению личные импульсы и культурные ожидания относительно выпивки. По ее словам, негативные побочные эффекты алкоголя, повышающие риск заболеваний, включая депрессию и рак, для многих перевешивают пользу". "Анонимные алкоголики", 86-летняя организация, стоящая за программой 12 шагов, предлагает группы поддержки бесплатно, как и другие некоммерческие организации. Новые сервисы обычно взимают с пользователей от 14 до 197 долларов в месяц, в зависимости от степени задействованного коучинга", - говорится в статье. "Как и "Анонимные алкоголики", новые службы поддерживают трезвость. Но в то время как АА утверждают, что для сильно пьющих в конечном итоге бесполезно пробовать "умеренное, социальное употребление алкоголя", некоторые новые службы придерживаются мнения, что употребление небольшого количества алкоголя может быть нормальным", - пишет WSJ. "Некоторые люди могут выбирать умеренность", - говорит Энни Грейс, основательница This Naked Mind LLC, которая предлагает множество программ восстановления, в том числе ту, которую выполнила мисс Пичи. (...) "Джон Келли, профессор Гарвардской медицинской школы, специализирующийся на зависимостях, указал, что его исследование в отношении АА убедительно доказывает, что программа работает, развивая мотивацию, вырабатывая навыки совладания с собой и уверенность в себе, а также помогая людям встречаться с непьющими друзьями. Несмотря на то, что статистических данных о новых услугах мало, профессор Келли сказал: "Covid открыл нам глаза на тот факт, что онлайн-платформы показали, что они могут быть действительно полезными для людей ... Они помогают людям сделать первые шаги и найти подходящий вариант". (...) Как отмечается в статье, большинство клиентов таких программ - женщины, которые в 2020 году стали выпивать намного больше. (...) Согласно исследованию, цитируемому National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, употребление алкоголя среди женщин растет в течение многих лет. (...) Газета отмечает, что есть и такие люди, кто "уже завязал с алкоголем, и сейчас, когда открываются рестораны и бары, им нужна поддержка. Колби Уоллес, житель Нью-Йорка, рассказал, что после марта 2020 года он стал больше пьянствовать, когда его преподавательская работа в третьем классе перешла в онлайн-режим, а его соседи по квартире покинули город. "Я был в темной квартире один, преподавал удаленно, - вспоминает он. Его ранние утренние поездки на работу сдерживали употребление им алкоголя, но локдаун лишил его этой структуры, - говорится в статье. - После того, как 4 мая 2020 года он потерял сознание, говорит Уоллес, он перестал пить и с тех пор остается трезвым. Он благодарит за это контроль, который обеспечивают встречи Luckiest Club, где участники могут делиться своим прогрессом". (...) Источник: The Wall Street Journal