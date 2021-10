4 октября 2021 г. Бетси Маккей | The Wall Street Journal Ученые пытаются создать одну вакцину против многих коронавирусов, чтобы предотвратить следующую пандемию "Кайвон Моджаррад намерен выиграть войну против этой пандемии - и следующей. Доктор Моджаррад, исследователь новых инфекционных заболеваний в армии США, стремится разработать вакцину для защиты от ряда коронавирусов, вызывающих болезни у людей, включая варианты Covid-19, которые могут ускользать от современных вакцин. Цель состоит в том, чтобы предотвратить распространение следующего нового вируса по всему миру. Такая вакцина сможет даже остановить коронавирусы, вызывающие простуду", - пишет The Wall Street Journal. "Его исследовательская группа состоит из примерно 20 групп по всему миру, работающих над так называемыми универсальными, или панкоронавирусными, вакцинами: вакцинами, которые блокируют сразу многие связанные вирусы, в том числе те, которые еще никого не заразили. (...)", - говорится в статье. "В последние 18 лет появилось три новых смертоносных коронавируса, в том числе вирус, вызывающий ближневосточный респираторный синдром или MERS, и ученые предупреждают, что вероятно появление еще одного. Многие животные, в том числе летучие мыши и кролики, переносят коронавирусы, которые могут передаваться человеку. По словам ученых, миллионы людей во всем мире подвергаются воздействию пандемического вируса SARS-CoV-2, что повышает риск возникновения новых, устойчивых к вакцинам вариантов", - отмечает газета, в то же время указывая, что "(...) ученые потратили годы на попытки разработать универсальную вакцину против гриппа, но пока безуспешно", но "коронавирусы, которые реже мутируют (...), могут быть более легкой мишенью" (...). "Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям, организация из Осло, которая финансирует разработку вакцин от эпидемических заболеваний, инвестирует 200 млн долларов в гранты на ранние стадии разработки вакцин, которые в целом защищают от опасных коронавирусов. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США, ученые которого изучают способы создания вакцин против коронавирусов, выделяет еще 95 млн долларов другим исследователям, в том числе 36 млн долларов командам из Университета Дьюка, Университета Висконсина, Мэдисона и Бригама и Женского госпиталя в Бостоне, - сообщается в статье. - Несколько компаний разрабатывают поливалентные вакцины против Covid-19, которые будут нацелены на варианты SARS-CoV-2 (...)". "Вакцины, которые сейчас разрабатываются, не защитят от всех коронавирусов. Вирусы сильно отличаются друг от друга, поэтому создание одной вакцины, нацеленной против всех, является сложной задачей. Большинство исследователей сосредотачиваются в первую очередь на вакцинах против сарбековирусов, группы, вызывающей наибольшее беспокойство, поскольку в нее входят патогены, вызывающие Covid-19 и тяжелый острый респираторный синдром, или SARS. Если они смогут успешно создать вакцину против сарбековируса, то следующим шагом будет создание вакцин, блокирующих бета-коронавирусы, в том числе сарбековирусы и вирус, вызывающий MERS, который был впервые обнаружен в 2012 году и смертность которого составляет около 35%. В группу также входят два вируса, вызывающие простуду", - сообщается в статье. (...) "По словам Денниса Бертона, иммунолога из Института Скриппса, недавние исследования антител у людей, инфицированных SARS-CoV-2, помогают ускорить разработку вакцины. Он и другие исследователи определили " нейтрализующие антитела широкого спектра", которые защищают как от вируса, вызвавшего текущую пандемию, так и от его близких родственников. Он отмечает, что затем могут быть разработаны вакцины, которые генерируют эти антитела при введении пациентам". "Чтобы создать универсальную вакцину, исследователи ищут части вирусных патогенов, которые идентичны или сохранены в родственных вирусах. Многие сосредотачиваются на спайковом белке коронавирусов, который выступает на поверхности вируса и позволяет ему прикрепляться к человеческим клеткам и инфицировать их. Доктор Моджаррад и его коллеги недавно протестировали экспериментальную вакцину, состоящую из копий спайкового белка SARS-CoV-2, прикрепленного к наночастице в форме футбольного мяча, сделанной из ферритина, белка крови, запасающего железо. Вакцина защитила макак от первоначального пандемического вируса, сообщили исследователи. Сыворотка крови вакцинированных макак отражала все основные варианты SARS, указал Моджаррад. В настоящее время исследователи анализируют данные раннего клинического испытания вакцины на людях, сообщил Моджаррад, и тестируют на мышах аналогичную вакцину, предназначенную для защиты от большего числа бета-коронавирусов, включая вирус, вызывающий MERS", - пишет WSJ. "Дэвид Мартинес, научный сотрудник Школы глобального общественного здравоохранения Гиллингса при Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, (...) и его коллеги использовали мРНК, как это сделали Moderna Inc., Pfizer Inc. и BioNTech SE со своими вакцинами против Covid-19. Вместо генетического материала одного коронавируса они соединили вместе генетические коды из кусочков спайковых белков четырех вирусов, подобных SARS: SARS-CoV, SARS-CoV-2 и двух вирусов летучих мышей. (...) Когда экспериментальная вакцина была протестирована на мышах, она защитила их от вариантов Covid-19, коронавирусов летучих мышей и других вирусов. Исследовательская группа ищет финансирование для ранних клинических испытаний на людях и разрабатывает вакцину против MERS и связанных с ней бета-коронавирусов", - сообщается в статье. "В Вашингтонском университете доктор Дэвид Вислер и его коллеги создали вакцину против Covid-19 из вирусоподобных наночастиц, усеянных копиями той части вирусного спайкового белка, которая связывается с рецептором на человеческих клетках. Эта вакцина сейчас находится на поздней стадии клинических испытаний. После выявления нескольких нейтрализующих антител широкого спектра против вирусов, подобных SARS, исследователи приступили к разработке "версии 2.0" своей вакцины. Они прикрепили к наночастицам копии кусочков спайкового белка SARS-CoV-2 и трех похожих вирусов: того, который вызывает SARS, и двух коронавирусов летучих мышей. При испытании на мышах вакцина показала, что она может обеспечить широкую защиту от вирусов, подобных SARS. Команда сейчас дорабатывает вакцину и планирует дальнейшие испытания", - пишет WSJ. (...) Источник: The Wall Street Journal