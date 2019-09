4 сентября 2019 г. Ясмин Поспих | Frankfurter Rundschau Почему вас постоянно кусают комары - а других нет "Кому не знакома такая ситуация: каждый год ты снова усеян укусами комаров, но некоторые друзья, кажется, остаются нетронутыми назойливыми насекомыми. Возникает вопрос: не выбирают ли они целенаправленно своих жертв?", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. "Это так, говорит энтомолог Джозеф М. Конлон, технический консультант Американской ассоциации борьбы с комарами. "Некоторые люди, несомненно, более привлекательны для комаров, так как у них на поверхности кожи выделяются определенные химические вещества", - передает издание. "Так, самки комаров прямо-таки охотятся за углекислым газом, - отмечает журналистка Ясмин Поспих. - Особые нейрорецепторы помогают им находить газ в своем окружении. (...) Согласно исследованию 2002 года, опубликованному в научном журнале The Lancet, на поздних сроках беременности (чаще всего примерно на 28 неделе) женщины выдыхают на 21% больше углекислого газа в сравнении с небеременными женщинами. По мнению ученых, это физиологическое различие может объяснять то, почему беременных женщин, принимавших участие в исследовании, комары кусали в два раза чаще". "Не только углекислый газ, но и определенный запах, исходящий от беременных женщин, может делать их более привлекательными для насекомых, считает Лора Харрингтон, профессор энтомологии Корнеллского университета". "Молочная кислота, выделяющаяся во время напряженной физической активности, (...) также магическим образом притягивает комаров, отмечает энтомолог Джозеф М. Конлон. К тому же во время занятий спортом увеличивается температура тела. Выделяемое тепло также привлекает кровопийц", - говорится в статье. "Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Medical Entomology, "люди с первой группой крови особенно часто источают запахи, привлекательные для комаров". "Исследование, проведенное в Западной Африке с участием мужчин и опубликованное в научном журнале PLOS ONE, показало, что комары проявляли повышенный интерес к тем, кто вместо воды выпил пиво", - отмечается в публикации. "Исследования, проведенные при участии однояйцевых и разнояйцевых близнецов, показали, что вероятность укуса комаром может быть обусловлена и генетическим механизмом. Так, исследователи Лондонской школы гигиены и тропической медицины смогли доказать, что организм некоторых людей обладает большей способностью вырабатывать естественную защиту от комаров. Ученые предполагают, что эта способность обусловлена генетикой", - передает Frankfurter Rundschau. Источник: Frankfurter Rundschau



Читайте также: