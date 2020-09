4 сентября 2020 г. Майкл Кроули и Мэгги Хейберман | The New York Times Пока другие осуждают отравление критика Путина, Трамп просто хочет "ладить" с Россией "В четверг президент Трамп еще раз озвучил свое желание "ладить" с Москвой, несмотря на международный резонанс по поводу отравления российского диссидента Алексея Навального смертоносным нервно-паралитическим веществом, заявив, что, когда тема России появляется в новостях, он просто выключает их", - передает The New York Times. "Выступая на небольшом предвыборном митинге в Латробе в штате Пенсильвания, Трамп не упомянул Навального в тот день, когда его пресс-секретарь выступила с суровым заявлением об очевидном покушении на диссидента, который является самым известным внутренним критиком российского президента Владимира Путина. Он также не обратился к теме новых предупреждений сотрудников его собственной разведки о том, что Россия пытается вмешаться в выборы 2020 года на его стороне. Вместо этого, - пишет газета, - он похвастался, что удерживает Соединенные Штаты "вне войн", и указал на свои настойчивые попытки смягчить отношения между Вашингтоном и Москвой. "Хорошо, что я лажу, - сказал Трамп. - Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо ". "(...) Хотя администрация Трампа предприняла некоторые карательные меры против правительства России, включая высылку дипломатов и ряд экономических санкций, она делала это в основном под давлением Конгресса или европейских союзников - и часто лишь с неохотного одобрения Трампа, утверждают несколько бывших чиновников Белого дома". "Ошеломительное нападение на самого известного внутреннего критика Путина во время поездки в Сибирь в прошлом месяце вновь привлекло внимание к неприкрытому восхищению со стороны Трампа российским лидером, которого в Вашингтоне и Европе считают аморальным автократом, приверженным подрыву западных демократий, - утверждает The New York Times. - Это происходит на фоне нескольких других актов российской агрессии, включая попытки вмешательства в выборы 2020 года и столкновение с американскими войсками в Сирии в прошлом месяце, в результате которого было ранено семь американских солдат". "Комментарии Трампа прозвучали после того, как иностранные лидеры, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, потребовали от Москвы ответов по поводу этого инцидента. (...) Нет убедительных доказательств, связывающих Путина или Кремль с отравлением Навального, и Кремль отрицает свою причастность. Некоторые аналитики заявили, что на него могли покушаться политические соперники на местном уровне. Но информация Германии - которая сейчас заботится о Навальном и предоставляет ему убежище - о том, что он стал жертвой "Новичка", придает ощутимый вес теории о том, что это были действия высоких уровней служб безопасности России". "Увидев политическую возможность, соперник Трампа от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Р. Байден-младший, заявил в среду, что ему очевидно, что ответственность за отравление Навального, открытого критика Путина и его политических союзников, несет правительство Путина, и что молчание Трампа "является соучастием". Но в четверг в Латробе президент оценил тему России как не более чем политическую дубинку, которую его оппоненты используют в своих интересах. Он возобновил свои нападки на конгрессмена Адама Шиффа, демократа из Калифорнии, который возглавлял расследование Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США в отношении возможного заговора между кампанией Трампа 2016 года и российскими чиновниками. "Эти маньяки всегда говорят о России. Они никогда не говорят о Китае. Это всегда Россия. Я слышал, как это снова началось, - сказал Трамп. - Они сказали, что два года назад кто-то говорил с Россией, с Россией, Россией, Россией. Абсолютные маньяки - Хитрец Шифф - абсолютный маньяк. Я просто не могу этого слышать". "(...) Трамп напрямую упоминал дело Навального только один раз, заявив в ответ репортеру 20 августа, что "мы изучаем это" и что госсекретарь США Майк Помпео "скоро доложит мне". Пять дней спустя Помпео выступил с заявлением, в котором говорится, что, если сообщения об отравлении "окажутся верными", США поддержат "всеобъемлющее расследование" Европейского Союза и будут готовы помочь. Он добавил, что "семья Навального и россияне заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому были привлечены к ответственности". "Майкл Карпентер, бывший высокопоставленный чиновник по вопросам России в Пентагоне и советник Байдена по внешней политике в Белом доме, считает, что тот факт, что Трамп предоставил ответ своим подчиненным, показателен. "В хорошо налаженной игре у него есть подчиненные глубоко в бюрократических кругах, и, например, с заявлением выступает официальный представитель Совета национальной безопасности США", - отметил Карпентер. Но, как и в предыдущих случаях правонарушений со стороны России, сам Трамп не повторил их слов". "Трамп также не прокомментировал серию ширящихся военных действий России в последние дни, включая инцидент в конце августа на северо-востоке Сирии, в результате которого семь американских солдат получили травмы после того, как их бронетранспортер был протаранен российским. (...) Некоторые чиновники Трампа, которые придерживаются более воинственных взглядов в отношении России, чем президент, также разочарованы поддержкой Путиным осажденного президента Белоруссии Александра Лукашенко. (...) Союзники Байдена становятся все более агрессивными в своих атаках на Трампа по поводу его отношений с российским президентом, с которым он разговаривал в этом году как минимум восемь раз. "Трамп не способен противостоять Путину. Это настоящая проблема для США и НАТО. Его слабость поощряет Кремль", - написал в Twitter высокопоставленный чиновник Госдепартамента в администрации Джорджа Буша Р. Николас Бернс в ответ на комментарии Трампа в четверг. "Трамп систематически бывает одурачен Путиным, - написала в твите в понедельник бывшая советница президента Барака Обамы по безопасности Сьюзан Райс. - И он ничего не говорит и ничего не делает". Источник: The New York Times