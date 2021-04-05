Россия становится третьим по величине поставщиком нефти для США

"США подрывают санкциями газопровод "Северный поток-2". В то же время растет значимость России как поставщика энергоресурсов для самих США - благодаря санкциям", - пишет австрийское издание Der Standard.

Джо Байден, отмечает журналист Андре Баллен, "использует те же аргументы для борьбы с "Северным потоком-2": из-за этого газопровода Европа, по его словам, станет слишком зависима от России в энергетике".

"Доля российского газа в общеевропейском газопотреблении действительно сравнительно высока и составляет 36%, - отмечает издание. - (...) Но интересно, что одновременно с проводимой Вашингтоном политикой против российских углеводородов, в последние годы экспорт нефти из России в США значительно вырос. Это удивительно в том смысле, что за последние 15 лет США превратились из нетто-импортера в нетто-экспортера. Если в 2006 году страна ежедневно импортировала на 13 млн баррелей нефти (по 159 литров в каждом) больше, чем экспортировала, то теперь американцы сами покрывают свои потребности более чем на 70%", - говорится в статье.

"Поэтому поставки в США большинства стран, экспортирующих нефть, сократились. Но это не касается России - несмотря на отношения, резко ухудшившиеся после крымского и украинского кризисов в 2014 году. В 2020 году Россия экспортировала в США почти 27 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов. Это равняется 538 тыс. баррелей в день, что на 63% больше, чем в 2014 году", - указывает издание.

"Таким образом, Россия впервые стала третьим по величине импортером нефти в США - следом за Канадой и Мексикой. При этом страна обошла Саудовскую Аравию, долго время являвшуюся важнейшим поставщиком, и почти вдвое увеличила свою долю на импортном рынке".

"Некоторые факторы говорят в пользу того, что Россия и дальше будет играть важную роль в снабжении США топливом. И один из них заключается в санкционной политике", - поясняет издание.

"Ведь под прицелом Вашингтона находятся не только россияне. На протяжении нескольких лет он в гораздо более жесткой форме бойкотирует также Иран и Венесуэлу. Именно нефть из Венесуэлы играла в прошлом весомую роль для американских нефтеперерабатывающих заводов. Ее и заменяет (...) российская нефть сорта Urals".

"В январе Россия увеличила свои поставки до 20,1 млн баррелей. Таким образом, она лишь немного отстает от Мексики с ее 23,2 млн баррелей", - пишет Der Standard.