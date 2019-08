5 августа 2019 г. Редакция | The Wall Street Journal Путин и протестующие "В выходные российские власти в Москве задержали сотни демонстрантов в связи с тем, что режим Владимира Путина пытается заставить замолчать их призыв к честным выборам. Поведение Путина не столько демонстрирует его силу, сколько выдает слабость", - пишет The Wall Street Journal в своей редакционной статье. "(...) Несогласие с путинским режимом всегда было сильнее в городских центрах страны. Но за прошедший год даже некоторые традиционно поддерживающие Путина регионы повернулись к нему спиной в связи с состоянием российской экономики", - указывает редакция газеты. - На протяжении пяти лет реальные доходы падали, в то время как ВВП, как ожидается, вырастет в этом году чуть более чем на 1%". (...) Непопулярное, но необходимое решение Путина повысить пенсионный возраст страны на пять лет не помогло ему политически". "(...) Теперь риск состоит в том, что он затеет борьбу за рубежом - новый фронт в Прибалтике или, возможно, эскалацию в Азовском море - чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Рейтинг одобрения Путина составлял почти 90% после военных авантюр в Грузии (2008) и на Украине (2014)", - пишет газета. "Путин может быть еще более склонен к тому, чтобы действовать, на фоне того, как некоторые в США и Европе теряют терпение в связи с долгосрочной стратегией изоляции России. Вместо того, чтобы сдаваться, Запад должен дать четко понять, что любой эскалации за рубежом будет оказано сопротивление, и это приведет к новым болезненным экономическим санкциям", - резюмирует The Wall Street Journal. Источник: The Wall Street Journal



