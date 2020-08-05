Почему российская миллиардерша борется за миллионы в Инсбруке

"Елена Батурина, некогда гранд-дама Москвы, ведет спор о 250 млн евро со своим братом. Оба выдвигают серьезные обвинения в адрес друг друга", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Речь идет примерно о 250 млн евро, которые зависят от подлинности одной подписи, - отмечает автор статьи Андреас Данцер. - (...) Елена Батурина, вдова вызывавшего споры экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и до недавнего времени богатейшая женщина России, ведет спор со своим братом Виктором Батуриным о денежной компенсации времен их совместного предпринимательства. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении Der Standard. В начале 1990-х годов они совместно основали фирму "Интеко", которая стала промышленным и строительным концерном".

"57-летняя Батурина известна своей симпатией к Австрии и также вела здесь предпринимательскую деятельность, но два года назад рассталась со своим пятизвездочным отелем класса люкс Grand Tirolia. Forbes оценивает ее состояние в 1,1 млрд евро. Так как ее второе место жительства по-прежнему находится в Тироле, Виктор Батурин смог обратиться с иском в суд Инсбрука", - поясняет издание.

"Раздор между братом и сестрой произошел уже более 10 лет назад. Личные разногласия и разные представления о будущем вбили клин между ними. С тех пор ведется спор о мировом соглашении и приложении к документу, который обе стороны подписали в 2008 году. В документах речь идет о полюбовном соглашении, которое должно было урегулировать дело. Но этого не произошло. Потому что брат и сестра располагают двумя разными версиями этого приложения", - повествует издание.

"В документе Елены Батуриной ее брат отказывается от компенсации, соответствующей 25% акций компании. Это указанные 250 млн евро. По версии Виктора Батурина, он этого не делал. По его словам, его подпись на приложении, имеющемся у Елены, подделана. "Зачем мне нужно было дарить ей свою долю, это никто не сделал бы", - сказал он в разговоре с Der Standard. Елена Батурина сообщила через своего официального представителя, что в споре применяется российское законодательство и производство по делу должно быть прекращено".

"Однако австрийский суд подтвердил свою юрисдикцию и уполномочил судебного эксперта изучить подписи. Подпись Виктора Батурина он уже проанализировал. Увлекательным будет начало сентября, когда Батурина предоставит в Вене образец своей подписи. На основе нее будет еще раз проведена экспертная оценка соглашения. Результат должен будет прояснить, на каком приложении стоит поддельная подпись".

"Давний друг и партнер брата и сестры Шалва Чигиринский рассказывает, как Елена якобы проложила себе путь наверх: "Она пользовалась властью Лужкова, чтобы обогатиться". Юридическую ситуацию в России он описывает как очень проблематичную, говорит о "телефонном праве" - когда кто-нибудь звонит судье и дает указания. Значительная часть системы, по его словам, находится под влиянием, поэтому многие россияне прибегают к помощи европейских судов".

"Похожие обвинения в адрес коррумпированной юстиции выдвигает брат Виктор - он сам провел в тюрьме более 5 лет. (...) Что касается компенсации, о которой сейчас идет речь, то, по его словам, ни один российский суд не принял его иск, поэтому он теперь пытается сделать это в Тироле".

"(...) По словам представителя Батуриной, в 2011 году после кампании, направленной против ее мужа, она была вынуждена покинуть Россию, и когда в 2013 году Виктору выносился судебный приговор, у нее не было никакой возможности на кого-либо повлиять. К тому же, по ее словам, инициатором процесса против ее брата была не она", - передает Der Standard.