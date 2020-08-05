Почему последствия взрыва в Бейруте особенно разрушительны

"Ливан переживает глубокий кризис: в стране постоянно отключается электричество, почти все приходится импортировать - а некоторые жители обменивают телевизоры на подгузники. Взрыв в порту Бейрута отрезал страну от одного из важнейших путей снабжения", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"(...) Жизнь в стране, которую некогда называли "Швейцарией Ближнего Востока", уже давно дошла до состояния, которое в целом можно назвать катастрофическим, - отмечает журналист Мориц Баумштигер. - Электросеть дает лишь несколько часов энергии в день, одновременно миллиарды исчезают в государственной электроснабжающей организации. Улицы загромождены мусором, в то время как уже несколько десятилетий обсуждается новая система его утилизации. Валюта за несколько месяцев теряет 80% своей стоимости - ливанский фунт продолжает падать, пока цены ежедневно растут".

"Последствием общего финансового и товарного дефицита стала среди прочего и слабость медицинского обеспечения. Государственная система здравоохранения, как и большинство других государственных учреждений, находилась на грани коллапса", - говорится в статье.

"Как можно восстановить и провести необходимые ремонтные работы в городе, где даже представители среднего класса пытались на сайтах обмена товарами добыть в обмен на телевизор упаковку лекарств или подгузников, представить тяжело", - отмечает издание.

"Но даже если другие страны, как они объявили в первых реакциях, окажут стране великодушную помощь, будет тяжело помочь ливанцам надолго, - считает автор статьи. - Страна почти ничего не производит, она почти полностью зависит от импорта. Даже пшеница для хлеба, который становится все более дефицитным, больше чем на 80% поставляется из-за границы".

"Границы Ливана ведут в разрушенную гражданской войной Сирию и в Израиль, с которым страна официально все еще находится в состоянии войны. Для транспортировки крайне необходимых товаров остаются воздушные и морские пути - но главный порт страны почти полностью разрушен, крупнейшее зернохранилище находилось в центре взрыва".

"Насколько трагичны последствия взрыва, ударившего по переживающему кризис городу, настолько симптоматично произошедшее для страны", - пишет издание. Если слова премьер-министра Хассана Дияба о том, что более 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры годами без защиты хранились в центре критической инфраструктуры, соответствуют действительности, то это "подходит к почти преступной халатности, с которой политики страны правят десятилетиями. Последствия невежества, с которым Ливан пренебрегает своими гражданами, нанесли бы жесткий удар по любой стране мира", заключает Die Zeit.