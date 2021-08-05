Вариант Дельта - вызов политике нулевой терпимости Китая перед лицом Covid-19

(...) "Как и повсюду в мире, вариант Дельта проник в щели китайской "санитарной стены". Она выстроилась после первой волны и основывается в первую очередь на фактическом закрытии границ: визы выдаются в небольшом количестве, а путешественникам требуется двух-трехнедельный карантин в специальных отелях. Далее внутри страны население отслеживается с помощью больших данных, и когда возникает вспышка, реакция проявляется незамедлительно: при малейшем случае местные власти принимают решительные меры, которые ослабляются только через несколько недель после последней передачи заражения. До сих пор система работала относительно хорошо. Заражения действительно имели место в рамках контроля над путешественниками, прибывающими из-за границы и на наиболее уязвимых границах Китая, например, с Россией на севере или с Бирмой на юге, но каждый раз их удавалось сдержать", - пишет корреспондент Le Monde в Шанхае Симон Леплатр.

(...) "Вариант Дельта может поставить под сомнение те стратегии, которые раньше пользовались наибольшим успехом: будь то массовая вакцинация, как в Соединенных Штатах или Израиле, или метод карантина плюс массовые тестирования, как в Китае или Соединенных Штатах и во Вьетнаме", - объясняет Дженнифер Хуанг Боуи, эпидемиолог и специалист по санитарной политике в Китае из корпорации Rand Foundation в США.

"В Китае раздаются определенные голоса, их меньшинство, в пользу того, чтобы подготовить население к изменению подхода, - говорится в статье. - Глава группы экспертов, руководящих ответными мерами по Covid-19 в Шанхае, отмечает, что в Великобритании, где вакцинировано примерно 70% населения, определенно наблюдается возобновление эпидемии после ослабления мер контроля, но также и снижение смертности. "Она упала с 18% до менее чем 0,1% за последние недели, это уровень, близкий к показателю сезонного гриппа", - подчеркивает чиновник в статье, опубликованной на Weibo, китайском Twitter. А затем предупреждает: "То, что мы пережили, было не самым тяжелым. Сложнее всего будет научиться сосуществовать с вирусом в долгосрочной перспективе".

"Другие исследователи, составляющие большинство, утверждают: "Чтобы добиться истинного иммунитета, 90% жителей должны быть вакцинированы, и каждый человек должен получить ревакцинацию. Но это будет очень сложно и очень долго, и поскольку некоторые люди не хотят прививаться, следует ожидать, что мы столкнемся с несколькими заражениями. Следовательно, общество в целом должно постепенно менять свое отношение в сторону нулевой терпимости при столкновении со спорадическими случаями", - заявил в интервью Фэн Цзыцзянь, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Пекине. Но в знак того, что тема деликатная, статья была удалена", - отмечает журналист.

"Однако переговоры о таком резком повороте представляются очень сложными, потому что китайцы в основном поддерживают политику "нулевого коронавируса". К тому же, власти свою успешную борьбу с пандемией превратили в аргумент в пользу легитимации своей авторитарной модели, - пишет Le Monde. "Если мы посмотрим, как с пандемией справились разные правительства и разные политические системы по всему миру, мы ясно увидим, кому это удалось лучше всех", - торжественно отметил президент Си Цзиньпин во время встречи в центральной школе Коммунистической партии в начале 2021 года. "С того момента, как Китай признал существование эпидемии коронавируса, он не отходил от своей политики нулевой терпимости, как в 2003 году с SARS. Будет сложно убедить общественность в том, что могут сработать другие методы", - анализирует Дженнифер Хуанг Боуи.

"Другая проблема заключается в эффективности китайских вакцин с инактивированным вирусом, которые производят в 10 раз меньше антител, чем вакцина с информационной РНК Pfizer-BioNTech, по данным исследования, проведенного в Гонконгском университете. Однако помимо антител, "есть и другие элементы иммунной системы, которые участвуют в снижении тяжести заболевания: вот почему все вакцины могут снизить тяжесть инфекций, - уточняет Бен Коулинг, руководитель отдела эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения Гонконгского университета, соавтор исследования. - Я думаю, что на данном этапе Китаю преждевременно рассматривать возможность жить с вирусом, особенно с учетом низкой эффективности инактивированных вакцин для остановки передачи заражения, особенно против варианта Дельта". Вскоре страна может разрешить выпуск в продажу вакцины BioNTech, производимой на местном уровне китайской компанией Fosun Pharma, а китайская вакцина с РНК-мессенджером в настоящее время проходит третий этап испытаний в Мексике", - резюмирует Симон Леплатр.