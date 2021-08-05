Критское питание - союзник для похудения на всю жизнь

"Чтобы избежать эффекта "йо-йо", луч.ше избегать ограничений, которые невозможно соблюдать в долгосрочной перспективе. Именно в этом плане особый интерес представляет критское питание", - пишет Борис Ансель, практикующий врач, профессор Парижского университета, на страницах Slate.fr.

"Все началось в 1950-х годах. В конце Второй мировой войны Фонд Рокфеллера по просьбе греческого правительства начал масштабное эпидемиологическое исследование условий жизни, которое выявило пищевые привычки критян", - говорится в статье.

"В то же время американец Ансел Кейс из Миннесотского университета начал изучать связь между диетой и здоровьем. Сначала он изучал данные из Соединенных Штатов, затем быстро добавил шесть других стран, включая Грецию, где изучалось население Крита и Корфу", - указывает автор статьи.

"Его исследование на примере семи стран привлекло внимание к низкому уровню сердечно-сосудистых заболеваний у критян. Настолько, что это позволило сделать предположение о защитном режиме питания, особенности которого следует изучать: а именно: много фруктов, овощей и бобовых, мало красного мяса, умеренное потребление рыбы, молочных продуктов (сыра) и красного вина, а также жиры, в основном содержащиеся в оливковом масле (сливочное масло и сливки практически отсутствуют)", - поясняет Ансель.

(...) "На основе работ Кейса в конце 1980-х годов было проведено французское исследование, часто называемое лионским. Оно проводилось в течение почти четырех лет, в его ходе наблюдались сотни людей, исследование показало, что при соблюдении критского питания значительно снижаются смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и рецидивы сердечных приступов", - пишет Slate.fr.

"Его поразительные результаты (смертность снижается на 81% в группе, соблюдавшей критское питание!) больше не удавалось воспроизвести, но другое исследование, испанское, подтвердило его направление: PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea), обширный анализ, произведенный в 11 больницах, ставил своей целью сравнить эффекты средиземноморской диеты с гиполипидной диетой, наблюдение велось в период с 2003 по 2009 год на выборке в 7 500 пациентов, 90% из которых имели избыточный вес или ожирение", - описывает Ансель.

(...) "На практике исследование PREDIMED не стремилось оценить достоинства такой диеты для похудения. Так что ограничения по калорийности не было. И все же после 5 лет исследования участники, соблюдавшие средиземноморскую диету, не набрали больше веса, чем участники контрольной группы", - говорится далее.

"Более того: как недавно показал дальнейший анализ исследования, такая диета идет бок о бок с уменьшением окружности талии. Также было обнаружено, что она сопровождается уменьшением патологий, связанных с абдоминальным жиром: метаболический синдром, диабет, неалкогольный стеатогепатит (накопление жира и воспаление в печени, которое может прогрессировать до цирроза)", - пишет Slate.fr.

"Как объяснить этот очевидный парадокс между отсутствием ограничений в потреблении жира и потерей веса? Чтобы понять это, мы должны взглянуть на механизмы увеличения (и восстановления) веса", - отмечает автор.

"Согласно фундаментальным законам термодинамики, увеличение веса неизменно является результатом потребления калорий, превышающего расход энергии. (...) Однако, помимо этого простого уравнения, существует также множество источников дисбаланса", - продолжает он.

"Расстройства пищевого поведения, лекарства, стимулирующие аппетит, изменение микробиоты, загрязнение окружающей среды, психологические расстройства, обильное питание с низким уровнем насыщения, снижение физической активности... существует множество факторов, которые могут повлиять на потребление пищи или снизить расход энергии", - указывает эксперт.

(...) "Для борьбы с избыточным весом теоретически существует две возможности: увеличение расхода энергии за счет физических нагрузок или сокращение потребления калорий за счет диеты".

"Первое решение кажется привлекательным, но оно, к сожалению, не очень эффективно. (...) За исключением случаев, когда вы интенсивно занимаетесь спортом, как это делают на тренировках спортсмены высокого уровня или военные, влияние одних лишь физических упражнений невелико, вероятно, из-за феномена естественной компенсации: физическая активность вызывает чувство голода, и тогда мы начинаем больше есть", - поясняет Ансель.

"Другое решение - сделать поступления энергии ниже, чем ее затраты. Это гораздо более эффективный метод похудения, чем физические нагрузки. И на этом принципе основаны все популярные диеты (с низким содержанием жиров, высоким содержанием белка, диссоциированные, кетогенные...), некоторые из них были предметом клинических испытаний", - говорится в статье.

(...) "В конечном счете, ключом к потере веса является именно ограничение калорий, а не потребляемых питательных веществ. Все низкокалорийные диеты эффективны для похудения. Однако, как правило, через несколько недель или даже несколько месяцев снова происходит набор веса, - отмечает автор.

"Так, большинство клинических испытаний, проведенных на людях с избыточным весом или ожирением в течение более шести месяцев, продемонстрировали двухступенчатую эволюцию низкокалорийной диеты: сначала снижение веса, затем прибавка в весе, обычно начиная с шестого месяца", - продолжает он.

(...) "Прибавка в весе, которая происходит после похудения, вызванного ограничительной диетой, объясняется расслаблением через несколько недель. Такое полное или частичное возвращение к прежним привычкам питания обычно связано с потерей мотивации и, следовательно, с трудностями в продолжении предпринятых усилий. Но на биохимическом уровне это объясняется гормональными явлениями: потеря веса сопровождается снижением секреции лептина (гормона сытости) и увеличением выработки грелина (гормона голода)", - поясняет эксперт.

"Таким образом, когда вы какое-то время соблюдаете диету, у вас не только повышается аппетит, но и уменьшается чувство сытости в конце еды... как если бы организм делал все возможное для увеличения веса!" - пишет Ансель.

(...) "Арифметические расчеты часто приводят к рекомендациям по сокращению жиров: один грамм жира обеспечивает 9 килокалорий, что более чем вдвое превышает эквивалент в виде белков или углеводов (4 ккал). Но на сегодняшний день такой расчет опровергается клиническими испытаниями", - указывает Slate.fr.

"Наиболее конкретные результаты получены в уже упомянутом исследовании, в котором сравнивались три диеты: с ограничением липидов, углеводов и средиземноморская диета. Они показали, что две последние диеты более эффективны для похудения. Кроме того, большое количество научных данных склоняется в пользу средиземноморской диеты, которая, несмотря на содержание жиров и при условии одновременных занятиях физической активностью, в долгосрочной перспективе представляется полезной для похудения", - отмечает издание.

(...) "Клинические исследования говорят нам о том, что эффективность диеты для похудения зависит, прежде всего, от нашей способности ее соблюдать. По этому принципу есть широкий консенсус. И неудивительно, что средиземноморская диета, не исключающая какую-либо группу продуктов, может оказаться более эффективной, чем гиполипидная диета, часто воспринимаемая как несовместимая с хорошей кулинарией", - рассуждает эксперт.

"По данным упомянутого нами сравнительного исследования, диета с низким содержанием углеводов, но зато с высоким содержанием жиров и белков, также кажется интересной альтернативой. Конечно, нужно проявлять осмотрительность и не экстраполировать эти результаты на все диеты с высоким содержанием белка или жира, тем более что с течением времени немногие люди способны выдержать кетогенные диеты. Кроме того, есть опасения, что сильно несбалансированная диета в пользу жиров или белков имеет долгосрочные пагубные последствия", - подчеркивает он.

(...) "Итак, когда речь идет о многолетнем похудении, мы можем порекомендовать не только снизить потребление калорий, но и придерживаться диеты, которую мы в состоянии соблюдать всю жизнь. С этой точки зрения наиболее подходящей представляется средиземноморская диета. Присущее ей разнообразие, качество ее жиров и ее богатство клетчаткой и питательными микроэлементами способствуют нашей долгосрочной приверженности, при этом она снижает риск многих хронических заболеваний", - резюмирует Борис Ансель.