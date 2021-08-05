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5 августа 2021 г.
5 августа 2021 г.

Крис Мелоури | StudyFinds

Кето-диета - это катастрофа, способствующая развитию болезней, предупреждают ученые

"В настоящий момент кетогенные диеты могут быть очень модными, но новое исследование предупреждает, что они могут нанести долгосрочный вред вашему здоровью. По словам ученых, то, что отличает эти диеты с высоким содержанием жиров от других стратегий похудания, также увеличивает риск развития множества различных заболеваний. К ним относятся болезни сердца, рак, диабет и даже болезнь Альцгеймера", - передает StudyFinds.

"Типичная кето-диета - это катастрофа, способствующая развитию болезней, - заявляет в пресс-релизе ведущий автор исследования Ли Кросби, доктор медицинских наук, руководитель образовательной нутриционной программы Комитета врачей за ответственную медицину. - Употребление большого количества красного мяса, переработанного мяса и насыщенных жиров и ограничение употребления богатых углеводами овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых - это рецепт плохого здоровья".

Кросби и команда ученых (...) провели наиболее полный на данный момент обзор кето-диеты. Их результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, пишет StudyFinds.

(...) "Кетогенная" диета обычно обозначает схему похудания с очень низким содержанием углеводов, повышенным потреблением белка и высоким содержанием жиров. (...) Кето-диеты популярны, потому что разрешенные в них продукты нацелены на провоцирование кетоза в организме. Этот процесс активирует выработку кетонов, которые являются альтернативным источником энергии для организма. Что делает кетоны настолько привлекательными, так это то, что нейроны и другие клетки могут усваивать эту энергию лучше, чем жирные кислоты. Однако новый обзор указывает, что продукты, которые используются в кето-диете для достижения этой цели, могут нанести вред организму в долгосрочной перспективе", - поясняет издание.

Авторы исследования отмечают, что кето-диета особенно опасна для беременных женщин и тех, кто хочет иметь детей. Исследование показало, что низкоуглеводные диеты связаны с повышенным риском дефектов нервной трубки у ребенка. Этот повышенный риск сохраняется, даже если мать принимает фолиевую кислоту во время беременности. Кето-диеты с высоким содержанием белка также могут ускорить развитие почечной недостаточности у пациентов с заболеванием почек. Исследователи добавляют, что такая диета также повышает уровень "плохого холестерина" у многих людей.

(...) "Ученые отмечают, что кето-диеты часто рассматриваются как потенциальное лекарство от болезней сердца и даже рака. Однако, хотя некоторые исследования показывают, что кетогенная диета может заставить голодать раковые клетки, в новом исследовании отмечается, что ограничение углеводов фактически смещает диету человека в сторону большего количества продуктов, вызывающих рак", - подчеркивается в публикации.

"Хотя кето-диета может снизить массу тела на короткое время, этот подход не более эффективен, чем другие диеты для похудания", - уверяет Кросби. Тем не менее, авторы исследования обнаружили, что кето-диета может снизить частоту приступов у некоторых пациентов, страдающих лекарственно-устойчивой эпилепсией, отмечается в статье.

Источник: StudyFinds


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