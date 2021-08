5 августа 2021 г. Георгий Кантчев, Эндрю Битон и Джошуа Робинсон | The Wall Street Journal "We Will ROC You": как русские под другим именем сокрушили Олимпийские игры в Токио "Россия в действительности не участвует в Олимпийских играх. Но это не помешало крупнейшей стране мира добывать золото в Токио, как в сибирском руднике", - пишет The Wall Street Journal. "ROC - Russian Olympic Committee - Олимпийский комитет России - под таким названием известны соревнующиеся здесь спортсмены, в общей сложности имеет 53 медали на Играх в Токио, уступая только Китаю и США. Россияне не могут получать медали под своим флагом. Не могут они и слышать гимн России, стоя на пьедестале. Тем не менее, они выходят с медалями с некоторых самых крупных и престижных олимпийских мероприятий, даже после того, как стране технически было запрещено участие за многолетнюю спонсируемую государством допинговую схему", - говорится в статье. "Атлетам, которые добрались до Токио, пришлось пережить двойной удар - национального унижения и Covid-19. Но, оказывается, это могло быть лучшим, что с ними случилось. В разгар глобальной пандемии россияне обнаружили секретное тренировочное оружие, которое было доступно немногим другим спортсменам на планете: это их собственная география, - констатирует газета. - Заперевшись в таких местах, как далекий восточный город Владивосток или остров Сахалин, многие звезды ROC могли готовиться в тех же часовых поясах и условиях, что и Япония". "Другие, например, гимнасты, возможно, не находились в 4000 милях от Москвы, но тренировались в интенсивных российских пузырях, которые трансформировали пандемию в изнурительную, непрерывную работу. Мы тренировались - много, рассказала российская гимнастка Ангелина Мельникова, (...), которая несколько месяцев провела в построенном в советские времена тренировочном лагере под названием Круглое озеро, куда иностранцам был запрещен вход. (...) Мельникова входит в состав сборной России, которая вырвала женское командное золото у американцев после двух последовательных побед США в Рио и Лондоне", - пишет издание, добавляя, что команда, представляющая Россию, впервые выиграла соревнование с тех пор, как в 1992 году одержала победу Объединенная команда стран бывшего Советского Союза. "Мельникова также выиграла еще две бронзы: этот триумф пришел после того, как исключительное стечение обстоятельств позволило ей потренироваться так, как не могли другие спортсмены по всему миру, - отмечает газета. - Когда спортивные залы в США и других странах закрыли свои двери, чтобы остановить распространение нового коронавируса, она и ее товарищи по команде оказались в беспрецедентном тренировочном лагере. Это не просто давало им шанс продолжить работать, но и позволяло им делать это, не отвлекаясь". (...) "В преддверии Игр ROC заявил, что ожидает, что его спортсмены выиграют около 50 медалей. Они добились этого результата за шесть дней до окончания соревнований. Они были настолько успешными, что иногда единственными, кто мешал россиянам выиграть золото, были другие россияне", - пишет WSJ, приводя в пример пары теннисистов Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, которые обыграли в финале Елену Веснину и Аслана Карацева. "Они были хорошо знакомы с условиями. Несколькими неделями ранее звезды российского тенниса вместе потели в лагере на острове Сахалин к северу от Японии", - говорится в статье. (...) "Covid-19 помешал большинству стран отправить своих спортсменов в Токио раньше, чтобы сделать то же самое. Но у русских есть свой форпост на Японском море. Владивосток находится всего в 600 милях к западу от Токио и там на час больше, и они смогли смоделировать те же условия, в которых они будут соревноваться. Известный как дальневосточная столица России, город стал своего рода олимпийской деревней, в которой тренировались спортсмены примерно по 15 видам спорта, от стрельбы из лука до борьбы. Первоначально пловцы должны были тренироваться в Осаке в Японии, но лагерь отменили из-за пандемии, и они также направились в российский портовый город". (...) Издание упоминает и другие виды спорта, в финале состязаний по которым интрига была "полностью российской": так, Софья Позднякова превзошла Софью Великую в женском фехтовании на саблях, а Виталина Бацарашкина обогнала Анастасию Галашину, когда они финишировали первой и второй в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. "Страна, которую нельзя называть, даже вошла в историю на этих Олимпийских играх. Максим Храмцов стал первым россиянином, выигравшим золото в тхэквондо. В одиночестве он был недолго: Владислав Ларин всего через день выиграл золото в другой весовой категории. Мужская сборная России по спортивной гимнастике, как и женская, также вернула себе золото, и свое первое с 1996 года", - сообщается в публикации. (...) Все эти успехи всколыхнул затяжную холодную войну на Олимпийских играх. Спортсмены не скрывали своих чувств, что всем российским спортсменам следовало запретить въезд в Токио вместе с их флагом. "Видеть, как команда, которой даже не должно быть здесь, уходит с серебром - вызывает неприятное чувство", - написала в Twitter Меган Калмо американская гребец после того, как российская пара заняла второе место. Американский пловец Райан Мерфи сказал, что финальный заплыв на 200 метров на спине в пятницу был "вероятно, не чистым" после того, как он проиграл россиянину Евгению Рылову. "Русские проявили еще меньшую робость, давая отпор. (...) Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова пошла еще дальше в ролике, который она разместила в Instagram, где она бьет боксерскую куклу с биркой PRESS - российские чиновники давно утверждают, что обвинения в допинге против страны были чрезмерно раздуты западными СМИ. "We will ROC you" - сказала она, обращаясь к конкурентам России, ссылаясь на популярный в соцсетях хэштег #WeWillRocYou. "Из России с любовью", - затем добавляет она. Источник: The Wall Street Journal