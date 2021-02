5 февраля 2021 г. Гарри Каспаров | The Washington Post Гарри Каспаров: Заключение Навального в тюрьму - День сурка для российской демократии "Оглашение приговора российскому оппозиционному лидеру Алексею Навальному во вторник в зале суда в Москве выпало, вполне оправданно, на День сурка", - пишет на страницах The Washington Post Гарри Каспаров, председатель Renew Democracy Initiative и Фонда защиты прав человека, поясняя, что речь идет о фильме 1993 года с Биллом Мюрреем в главной роли, "(...) где беспомощный главный герой просыпается от звонка будильника, который начинает один и тот же день снова и снова". "В "Дне сурка по-русски" можно увидеть, как еще одного смелого союзника в борьбе за свободу заглатывает пасть диктатуры Владимира Путина. Одного за другим членов оппозиции, активистов и журналистов высылают, убивают и сажают в тюрьмы - снова и снова, - пишет Каспаров. - Не сильно меняется и международная реакция на эти события. Выражаются "серьезные опасения". Лидеры или их заместители "призывают правительство России" "немедленно" освободить, прекратить или отступить от его последних отвратительных действий". "В этих заявлениях имя Путина упоминается редко, что заводит в ловушку отношения к России как с нормальной стране с нормальным правительством, - считает автор публикации. - Этот круг начался снова, когда мы наблюдали, как Навальный вышел из зала суда, чтобы приступить к отбыванию своего приговора к 2,5 года лишения свободы за то, что он не сделал ничего, кроме как противостоять Путину - и за то, что осмелился выжить в попытке покушения на него. Любой, кто хочет, чтобы Россия была сильной и свободной, опечален и возмущен - и устал от этого бесконечного повторения. (...) Путину нет дела до левых или правых; он беспокоится о деньгах. Вот почему сосредоточенность Навального на коррупции и личном богатстве Путина так выводит его из себя. Навальный знает, что волнует Путина, и Запад тоже должен узнать это, если он хочет результатов". Каспаров призывает "положить конец асимметричному преимуществу Путина и относиться к его режиму как к предмету уголовного расследования - даже если отслеживание всех активов, полученных незаконным путем, не приведет к арестам, раскрытие этой информации будет бесценным (...)"; "объединиться в проведении мер по борьбе с клептократией. Недавний запрет США на анонимные подставные компании - сильный шаг, и на Европу следует надавить с целью скоординировать действия (...)". "В-третьих, прекратите давать Путину и другим авторитарным режимам рычаги влияния и легитимность с помощью торговых сделок, членства и доступа. Читать лекции диктаторам о правах человека бессмысленно, если вы в то же время берете их нефть, газ и деньги", - говорит он. "Существующие режимы санкций (...) страдают от частичного применения. Некоторые из путинских приятелей-миллиардеров больше не могут бывать там, где их деньги, в Европе или Соединенных Штатах, но их семьи приветствуются. Запрет на въезд для нарушителей прав человека и их семей, замораживание их активов и запрет их компаниям вести бизнес в свободном мире, наконец, позволили бы заняться делом всерьез и отправили бы месседж о том, что Путин слишком токсичен, чтобы держать его рядом". (...) Остановить Путина будет сложно, но завтра будет еще труднее. Примерно то же я сказал здесь семь лет назад, после того, как Путин вторгся на Украину. С тех пор будильник срабатывал много раз; Пробудит ли, наконец, заключение в тюрьму Навального путинских потакателей? В "Дне сурка" персонаж Билла Мюррея пытается попробовать все, чтобы вырваться из круга, от похищение сурка до самоубийства. В конце концов, разрушает чары то, что он становится лучшим человеком. Теперь США и их союзники должны заглянуть внутрь и изучить свои принципы, чтобы разорвать ужасный круг, который они помогли создать в России. Когда это произойдет, и только когда это произойдет, это будет концом очень долгого дня", - заключает он. Источник: The Washington Post