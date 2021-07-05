Президент умиротворения для Израиля

(...) "9 июля Ицхак Герцог станет президентом государства Израиль до 2028 года, его отец Хаим Герцог уже занимал эту должность с 1983 по 1993 год. Пусть даже такое президентство часто считается почетным, однако оно приобретает особую роль благодаря окончанию 12-летнего руководства правительством Израиля со стороны Биньямина Нетаньяху. Ицхак Герцог находился во главе партии "Авода", будучи лидером парламентской оппозиции премьер-министру из партии "Ликуд", в то время как новый глава правительства Нафтали Беннет долгое время был верен Нетаньяху в самом "Ликуде", прежде чем основать свою партию, еще более правую. Другими словами, Герцог, безусловно, больше, чем Беннет, олицетворяет разрыв с теми годами, когда Нетаньяху, согласно заголовку недавней редакционной статьи Le Monde, вел себя как "царь демократического хаоса в Израиле", - пишет Жан-Пьер Филиу, профессор истории Ближнего Востока в Парижском институте политических исследований, на страницах Le Monde.

(...) "После своего избрания Герцог пообещал "стать президентом всех израильтян" и "навести мосты между различными частями нашего общества". Никогда еще не было такой враждебности между теми, кого его предшественник на посту главы государства Реувен Ривлин называл "четырьмя коленами Израиля", то есть "светскими, религиозными сионистами, ультраортодоксами и арабами". В течение 12 лет на посту главы правительства Нетаньяху не переставал защищать ультраортодоксов, хотя это означало разрыв с ранее преданным ему Авигдором Либерманом, который стал поборником воинствующего секуляризма и очень заметно сдвинулся вправо. Либерман, ныне министр финансов, пообещал лоббировать компромисс 2017 года в отношении доступа к Стене Плача. Но он также разделяет решительную антиарабскую риторику с премьер-министром Беннетом, отсюда двусмысленная позиция палестинских исламистов из партии РААМ, которые поддерживают правительство, но не входят в него. Внутренние противоречия в израильском кабинете министров, состав которого варьируется от крайне правых до крайне левых, лишь придадут дополнительный вес призывам Герцога к диалогу и уважению.", - говорится в статье.

"Что касается Нетаньяху, то он по-прежнему убежден в том, что это правительство, поддерживаемое всего 60 депутатами из 120 при одном воздержавшемся, может быстро пасть. Во всяком случае, именно к этому он методично стремится, хотя бы для восстановления своего иммунитета, предоставляемого должностью главы правительства. Герцог не сравнится с ним талантами для того, чтобы нейтрализовать такую подрывную работу. Ему также придется восстановить сильно испорченные Нетаньяху связи с диаспорой, и прежде всего с еврейской общиной в Соединенных Штатах, где нахождение Герцога во главе Еврейского агентства "Сохнут" получило высокую оценку. Однако в прошлом Герцог доказал, что он был не за активное возобновление решения о создании двух государств, а за навязанное в одностороннем порядке палестинцам отделение. Следовательно, в этом аспекте от него нечего ожидать, тем более, что это выходит за рамки его прерогатив. С другой стороны, ему предстоит активизировать новый мирный процесс или, по крайней мере, умиротворение, сначала между различными компонентами израильского общества, а затем между Израилем и еврейской диаспорой. Этого вполне достаточно, чтобы заполнить его следующие семь лет", - резюмирует Филиу.