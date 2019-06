5 июня 2019 г. Марк Беннеттс | The Guardian Джоанна Стингрей - агент по недвижимости, которая всколыхула Россию холодной войны "У себя дома, в Калифорнии, Джоанна Стингрей - агент по недвижимости с двумя дополнительными работами. Но в России 58-летняя американка - почти легенда, которую чтят рок-фанаты и музыканты за то, что она бесстрашно поддерживала музыку советского андерграундна во времена холодной войны. "Ты - мать русского рока!" - выкрикнул фанат, когда Стингрей представляла свою новую автобиографию в московском книжном магазине. "Мне всегда нравилось, что в России я знаменита, а потом я могла поехать домой, и никто не узнавал меня", - говорит Стингрей, когда мы встретились с ней возле Красной площади", - пишет корреспондент The Guardian Марк Беннеттс. - Книга "Стингрей в Стране Чудес" пока была опубликована только на русском языке. Это всего лишь второй ее визит в Россию с тех пор, как она покинула свой второй дом и вернулась в США в 1996 году, но годы не ослабили ее энтузиазма в отношении того времени, которое она провела в самом центре андерграундной рок-сцены в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге)". "В Америке у нас были 1960-е годы. В России у нас было такое время в Ленинграде", - говорит она. "Страсть Стингрей к советскому року - которая привела к тому, что ее допрашивали КГБ и ФБР - вдохновила ее на то, чтобы тайно вывезти записи из страны для знакового сборника с участием четырех русских групп. Red Wave, выпущенный в Америке в 1986 году, познакомил западную аудиторию с русским роком и помог покончить с цензурой Кремля в отношении отечественных групп (...)", - напоминает The Guardian. "Первый визит Стингрей в Советский Союз в марте 1984 года (...) был актом юношеского бунта: в 1962 году ее отец снял антисоветский документальный фильм (...) и часто предупреждал, чтобы нога ее не ступала на землю коммунистического государства. "Когда твои родители говорят тебе не делать чего-то, хочется сделать это еще больше", - говорит Стингрей. "Приехав в Ленинград, Стингрей и ее младшая сестра бросили своих государственных гидов, чтобы встретиться с рок-музыкантом, чей номер телефона они получили от русского эмигранта. Борис Гребенщиков был лидером "Аквариума", который в то время считался ведущей подпольной рок-группой Советского Союза. Как и другим группам, которые отказались представить свои тексты правительственным цензорам, "Аквариуму" запретили работать в государственных студиях и на сцене, а также официально выпускать музыку. "Вместо этого они распространяли свои альбомы на незаконно записанных кассетах и играли акустические концерты в коммунальных квартирах. Исключение составлял Ленинградский рок-клуб, где разрешалось выступать не получившим одобрение государства группам, хотя и под пристальным наблюдением агентов КГБ под прикрытием. Иностранцам вход туда был запрещен, - рассказывается в публикации. - (...) Гребенщиков взял ее на нелегальный экспериментальный концерт. "Это был один из лучших вечеров в моей жизни. Это был момент, когда я поняла, что являюсь свидетелем чего-то необычного и сюрреалистичного",- вспоминает она". "Вдохновленная Стингрей пообещала вернуться в Ленинград как можно скорее. Прежде, чем она уехала, Гребенщиков дал ей номер американского банкира со связями с менеджером Дэвида Боуи. Банкир встретился с Гребенщиковым во время своей поездки в Ленинград и передал записи музыки "Аквариума" Боуи, который пообещал купить ему несколько инструментов. Гребенщиков попросил красную гитару Fender Stratocaster. Вернувшись в США, Стингрей позвонила по номеру, и Боуи, который путешествовал по Советскому Союзу в 70-х годах, должным образом сдержал свое обещание. Вернувшись в Ленинград в том же году, Стингрей привезла гитару, - повествует The Guardian. - Была лишь одна заминка: таможенные чиновники настаивали на том, что любое ввезенное музыкальное оборудование должно быть вывезено обратно. Поэтому друзья Гребенщикова создали макет, точный вплоть до серийного номера. Это сработало". "Во время следующих визитов Стингрей завязала крепкие дружеские отношения с членами "Аквариума" и "Кино", еще одной ленинградской группы, с гитаристом которой, Юрием Каспаряном, она позднее вступила в брак. В 1986 году "Аквариум" пригласил ее выступить с ними; план был сорван, когда КГБ пригрозил отменить концерт, если она выйдет на сцену. Через несколько месяцев Стингрей выступила с "Кино", через неделю после неудачной встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике". "(...) Стремясь донести музыку ленинградской андеграундной рок-сцены до запада, Стингрей заручилась поддержкой иностранного дипломатического сообщества. "Сотрудники консульств США, Франции и Швеции любили эти группы, - говорит она. - Иногда нам удавалось вывезти вещи в дипломатическом багаже". Стингрей также вывозила контрабандой бобинные ленты и сопутствующие материалы (...)", - говорится в статье. "Альбом Red Wave был выпущен американским лейблом Big Time, получил положительные отзывы и стал подпольным хитом у себя дома. Более важно то, что настойчивое требование Горбачева о том, чтобы советская музыка была доступна в Советском Союзе, привело к сворачиванию государственной цензуры в отношении рока: вскоре после выпуска Red Wave "Аквариум" сделал свою первую запись для "Мелодии", государственного звукозаписывающего лейбла. "Появление [Стингрей] в Санкт-Петербурге в начале 1980-х годов стало ответом на наши бессознательные молитвы", - говорит Гребенщиков. В США частые поездки Стингрей в Советский Союз привлекли внимание ФБР. "Три года назад я получила от ФБР собственное досье времен холодной войны, - говорит она. - Там говорилось, что они подозревали меня в работе в КГБ. Это абсурдно". "После начала перестройки Стингрей переехала в Ленинград. Прежде, чем покинуть Россию в 1996 году, она выпустила два альбома на советских лейблах. В 2014 году пропутинский депутат предположил, что она участвовала в заговоре ЦРУ, чтобы разжечь недовольство среди советской молодежи через распространение музыки "Кино". "Это безумие, - говорит Стингрей. - Агенты ЦРУ никогда не могли бы быть такими талантливыми, чтобы писать такие песни". Источник: The Guardian