Российской Арктике грозит нефтяная чума

"Они отливают ржаво-красным цветом и, как лава, растекаются по светлокоричневой, еще по-весеннему голой тундре. Фотографии реки Амбарная и ее притоков напоминают снимки с другой планеты. В прошлую пятницу в северосибирском промышленном городе Норильске из давшего утечку резервуара выплеснулось примерно 21 тыс. тонн дизеля, 15 тыс. тонн попали в реки Амбарная и Далдыкан. (...) На фоне изменения климата такие инциденты могут участиться", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Технические аварии в результате таяния вечномерзлых грунтов из года в год происходят все чаще", - сказал в интервью Frankfurter Rundschau эксперт Greenpeace Василий Яблоков. Greenpeace попросил правительство незамедлительно проверить опасные промышленные объекты в Заполярье".

"Алексей Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России, поясняет, что в катастрофе виноваты и вопиющие экологические нарушения: "Согласно российскому законодательству, такие топливохранилища должны быть обнесены дамбами, которые препятствуют тому, чтобы токсичные вещества покидали территорию объекта". Однако Кремль планирует продолжать промышленное освоение российской Арктики и ее природных ресурсов, то есть на вечномерзлом грунте, который становится все более непредсказуемым, будет появляться все больше инфраструктуры", - отмечает издание.

"На реке Амбарной были установлены несколько плавучих заграждений, чтобы остановить распространение нефтяного пятна протяженностью примерно в один километр и шириной в 150 метров. Но, как пишет газета "Коммерсант", в ночь на среду они были разрушены льдом. К тому же, по словам Книжникова, такие компоненты дизеля, как бензол, толуол или этилбензол, быстро растворяются в воде, поэтому с помощью ограждений их вряд ли можно сдержать", - говорится в статье.

"Эксперт Greenpeace Яблоков сравнивает катастрофу с нефтяной чумой у берегов Аляски в 1989 году. Тогда танкер "Эксон Вальдез" потерял при аварии 37 тыс. тонн сырой нефти, которые отравили побережье протяженностью 2 тыс. км и убили бесчисленное количество птиц и рыб. Яблоков опасается, что для устранения всех последствий может потребоваться более десяти лет", - передает Frankfurter Rundschau.