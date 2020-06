5 июня 2020 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Россия ухватилась за убийство Флойда как за доказательство лицемерия США "После десятилетий американской критики в отношении российской ситуации с правами человека, теперь Россия получает некоторую возможность отыграться", - пишет The New York Times, комментируя реакцию России на убийство Джорджа Флойда, чернокожего мужчины, убитого полицейским на прошлой неделе в Миннеаполисе и приводя высказывания поддерживаемого Кремлем лидера Чечни, российского МИДа, ведущего известного телешоу Владимира Соловьева, который предложил, чтобы Россия почтила память Флойда путем внесения в черный список американских чиновников за нарушения прав человека - так же, как США поступили с некоторыми российскими чиновниками после смерти в 2009 году в московской тюрьме Сергея Магнитского, налогового адвоката финансиста американского происхождения Уильяма Браудера. "России действительно это нравится", - считает Иван Курилла, эксперт по отношениям России с США в Европейском университете в Санкт-Петербурге. "Беспорядки на улицах Америки и иногда чрезмерно агрессивный ответ правоохранительных органов послужили, говорит Курилла, двум важным целям Кремля. С одной стороны, они отвлекли критику от собственных российских служб безопасности. С другой стороны, видеоматериалы о подожженных зданиях и спорадических грабежах помогли продемонстрировать один из излюбленных месседжей Кремля: протесты, даже если они изначально мирные, неизменно рискуют превратиться в полные насилия беспорядки и поэтому должны пресекаться в зародыше, как это произошло в Москве летом прошлого года, когда российская полиция применила силу для разгона мирных уличных митингов противников президента Владимира Путина", - говорится в статье. "Кремлевская линия заключается в том, что мирные протесты всегда перерастают в беспорядки. Они хотят изобразить всех мирных протестующих как преступников. Вот почему они используют все эти кадры из США", - отметил Курилла, имея в виду насыщенное освещение беспорядков в США на контролируемом государством российском телевидении. "По словам Марка Галеотти, эксперта по российским службам безопасности, он отслеживал каналы Telegram, используемые российскими сотрудниками правоохранительных органов, и обнаружил, что в них "полно выражения ужаса от поведения американской полиции". Российские полицейские, добавил он, не то чтобы не расположены к жестокости, а "шокированы жестокостью, которая выходит за рамки того, что полезно или необходимо". "Убийство Флойда и сцены полицейской агрессии, направленные против мирных американских протестующих и журналистов, особенно неевропеоидной расы, также дали новую жизнь и легитимность давней российской критике Соединенных Штатов, которая уходит корнями к ранним дням Советского Союза. Критика американского расизма составляла такую важную часть советской пропаганды, что фраза "а у вас негров вешают" широко использовалась в советское время в качестве официального возражения на претензии Запада на моральное превосходство эры холодной войны. И некоторые чернокожие интеллектуалы сравнивали советские расовые отношения с теми, что они знали по Америке, в пользу СССР", - отмечает автор публикации Эндрю Хиггинс, указывая на писателя и общественного деятеля Лэнгстона Хьюза, который посетил Советский Союз при жестоком правлении Сталина в начале 30-х годов, в разгар искусственно созданного голода, который убил миллионы человек. (...) "Противопоставляя зачастую открыто расистское отношение к чернокожим в Соединенных Штатах тому, как относились к нему в качестве гостя советских властей, он написал небольшую книгу, опубликованную в Москве, "Негр смотрит на советскую Среднюю Азию", в которой восхвалял то, что он воспринял как отсутствие расизма", - говорится в статье. (...) "Хотя чиновники в основном избегали злорадства в отношении агонии Америки, они, тем не менее, ухватились за возможность потребовать, чтобы Америка посмотрела, в первую очередь, на себя. (...) Официальное возмущение по поводу смерти Флойда и того, как резко она вскрыла проблемы расизма в Америке, однако, сглаживалось сильным желанием властей избежать поощрения протестов или оправдания насилия (...)". "Возможно, самым большим источником смятения и возмущения, по крайней мере, среди российских чиновников, было предположение бывшего советника президента Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс о том, что за хаос может быть ответственна Россия. (...) "Это утверждение было встречено широко распространенными насмешками и яростью, в том числе со стороны прозападных либералов, которые с отчаянием наблюдают за тем, что они воспринимают как разворот Америки - после избрания президента Трампа в 2016 году - к мировоззрению в советском стиле, списывающему все внутренние проблемы на махинации иностранцев, - отмечается в статье. - Это, сказал Курилла, усугубляет разочарование во многих аспектах Запада после распада Советского Союза в декабре 1991 года". "Америка, на которую смотрели из-за железного занавеса, не имела недостатков, но после холодной войны мы увидели, что у нее множество проблем, - сказал он. - Реальность показала, что Америка была не так хороша, как мы думали. Это было болезненно". Источник: The New York Times