5 марта 2019 г. Джулиетт Гарсайд и Сэлаинн Барр | The Guardian Банковская утечка проливает свет на российскую сеть и ее связь с с принцем Чарльзом "Благотворительный фонд, которым руководил принц Чарльз, получал пожертвования от офшорной компании, использовавшейся для перевода огромных денежных сумм из России в рамках схемы, которая сейчас расследуется прокуратурой, передает The Guardian. "Деньги, текущие через эту сеть, включали средства, которые могут быть связаны с самыми печально известными мошенничествами, совершенными во время президентства Владимира Путина. В целом, согласно оценкам, в Европу и США через управляемую Россией сеть, включающую 70 офшорных компаний со счетами в Литве, было отправлено 4,6 млрд долларов (3,5 млрд фунтов)", - отмечает газета. О деталях этого дела стало известно Проекту по расследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project) и литовскому сайту 15min.lt, сообщается в статье. Эти сведения, которыми они поделились со СМИ-партнерами, включая The Guardian, являются одной из самых крупных банковских утечек, подчеркивается в публикации. "Нет указаний на то, что конечные получатели средств знали об изначальном источнике денег, которые прибывали по замаскированному маршруту. Однако, как свидетельствуют документы, прежде, чем пройти через подставные фирмы и попасть в глобальную банковскую систему, криминальные и легитимные деньги могли смешиваться так, что отследить оригинальный источник было невозможно. Затем деньги использовались легально для оплаты частных самолетов, построенных по заказу яхт, элитной недвижимости, отдыха, билетов на футбольные матчи и счетов за ведущие английские частные школы", - отмечается в статье. "Это труба, по которой доходы клептократии утекают из России на Запад", - заявил Билл Браудер, активист по борьбе с коррупцией. "На протяжении многих лет Браудер пытается отследить, что случилось с 230 млн долларов, украденных из московской налоговой службы бандой, которая установила контроль над подразделениями его инвестиционного фонда, Hermitage Capital. Доказательства, содержащиеся в этой утечке, заставляют предположить, что часть этих денег прошла через эту сеть", - пишет издание. "Данные утечки сфокусированы на "Тройка Диалог", ведущем российском инвестиционном банке, который к настоящему моменту осуществил слияние с крупнейшим в стране ведущим банком. Как свидетельствуют электронные письма, управляющие "Тройки" проводили денежные потоки по этой трубе на протяжении более чем 8 лет, начиная с 2004 года. Общим руководителем "Тройки" в то время был Рубен Варданян, армянский финансист с близкими связями с Путиным, принимавший международных знаменитостей и членов британской королевской семьи. 2 года назад журналом Forbes он был назван 99 самым богатым человеком в России", - пишет The Guardian, добавляя, что "не делается никаких предположений о том, что Варданян совершил что-либо противозаконное, хотя он мог быть невольным бенефициаром этого денежного потока. (...) Варданян настаивает на том, что не знал, что компании "Тройки" получали средства, связанные с каким-либо мошенничествами". "Тем не менее, данные, которые сейчас изучаются государственной прокуратурой Литвы, вызывают вопросы об упрощенной проверке платежей, организуемых банком. Документы демонстрируют, что деньги проходили через сеть так, что источник средств оставался неясным. Они проливают свет на ряд интригующих транзакций, включая то, как сотрудники "Тройки", очевидно, помогли организовать перевод 70 млн долларов одному из лучших друзей Путина, Сергею Ролдугину. Как выявили "Панамские документы", виолончелист и крестный отец старшего ребенка Путина был получателем денег, которые, согласно подозрениям, хранились по поручению российского президента. Суммы, которые раскрываются в утечке, больше тех, о которых сообщалось ранее", - пишет The Guardian. "В 2009, 2010 и 2011 годах три трансфера от Вардадяна на общую сумму 200 тыс. долларов поступили в фонд Prince?s Charities Foundation, инструмент принца Чарльза по сбору средств. Деньги поступили от офшорной компании с Британских Виргинских островов, Quantus Division Ltd. Эти пожертвования, по словам Варданяна, были благотворительными пожертвованиями с целью "сохранения архитектурного наследия в Англии". Средства были направлены на спасение Дамфрис-хаус, старинного дома, представляющего исторический интерес, в Эршире (в Шотландии - Прим. ред.) с бесценной коллекцией мебели в стиле "чиппендейл". В 2007 году поместье и его коллекция должны были быть проданы с аукциона частным покупателям. Чарльз пришел на помощь, собрав 45 млн фунтов с бешеной скоростью, чтобы спасти эту недвижимость для страны. Однако это предприятие оставило его фонд в долгах, и в стремлении заткнуть дыры наследник престола приступил к сбору средств. Варданян собрал еще 1, 5 млн фунтов в группе российских бизнесменов, и принц поблагодарил его на официальном ужине в 2014 году. "Как свидетельствуют документы, деньги из Quantus также покрыли стоимость перелета (2млн евро) для покойной рок-звезды Принца, который выступил на корпоративном мероприятии "Тройки" в 2007 году. Еще 20 тыс. евро были потрачены на поездку Варданяна на конференцию мировых лидеров в Давосе", - пишет газета. "Варданян назвал эту сеть независимым подразделением его главного инвестиционного банка, которое помогало состоятельным частным клиентам управлять своими деньгами. Насколько известно, он никогда не был вовлечен в его деятельность или управление, также он не контролировал лично транзакции или клиентские счета, и не участвовал ежедневно в его деятельности, - подчеркивается в публикации. - Однако он не опроверг, что получал прибыль от средств, размещенных там". "Эта утечка связывает некоторые из средств, проходивших через компании ландромата, с тремя крупными мошенничествами, самым известным из которых был скандал, раскрытый Сергеем Магнитским. Сергей Магнитский был юристом, работавшим на Браудера. Он скончался в московской тюрьме после того, как обнаружил, что руководитель налоговой службы города состоит в сговоре с целью мошенничества с возвратом налогов.Как свидетельствуют документы, основные компании в структуре "Тройки" получили в общем 13 млн долларов от 6 подставных компаний, которые, по словам прокуроров, были использованы в мошенничестве, раскрытом Магнитским". "Еще два дела заставляют предположить, что через эту сеть прошли преступные деньги. Компании, названные в рамках расследования мошенничества с установлением цены на топливо в государственном аэропорту Шереметьево в Москве, перевели 37 млн долларов по сети "Тройки". Переводы еще на 17 млн долларов связывают управляемые "Тройкой" компании с жителем Москвы, обвиняемым в отмывании 50 млрд рублей с помощью схем, которые помогали бизнесу уходить от налогов и отправлять средства за границу", - отмечается в статье. "Ключевым компонентом схемы, использовавшейся компаниями "Тройки", был литовский банк Ukio, закрытый властями в феврале 2013 года после того, как он был объявлен банкротом. В отношении этого банка ведут расследование литовские прокуроры, которые также уполномочены вести расследование отмывания денег по делу Магнитского. Счета Ukio также упоминаются в документах министерства юстиции США, которое отслеживает средства по делу Магнитского", - указывает британская газета. "Варданян продал "Тройку" в 2012 году российскому гиганту, государственному банку "Сбербанк", по сообщениям, за 1 млрд. Однако он остается в бизнесе: ему принадлежит контрольный пакет в армянском Armeniabank, и его партнером является Европейский банк реконструкции и развития, которому принадлежит 18% акций. (...) Насколько известно, "Тройка диалог" никогда не штрафовалась никаким регуляторным органом или правоохранительным агентством и все время соблюдала международные стандарты прозрачности и соответствия нормативным требованиям". Источник: The Guardian