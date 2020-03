5 марта 2020 г. По материалам агентства dpa | Focus Британцы недовольны: подозрительные олигархи из России скупают Лондон - с какой целью? "Очень богатые россияне вкладывают много денег в британскую столицу, покупая дорогую недвижимость зачастую на грязные деньги. Это не нравится многим британцам. К тому же они боятся слишком сильного влияния россиян", - пишет немецкий журнал Focus со ссылкой на информационное агентство dpa. "Роскошные колонны, огромные окна, светлые фасады - и все в самом центре города. (...) При этом многочисленные объекты недвижимости принадлежат не британцам - их крепко держат в своих руках россияне. И вовсе не всегда вложенные в них деньги являются чистыми, констатирует неправительственная организация ClampK. Она борется c отмыванием денег "клептократов", которые обогащаются в России, и берет на прицел их сказочно богатые резиденции". Отношения между Москвой и Лондоном противоречивы, отмечает издание. С одной стороны, их усложняют случаи шпионажа и покушения, например, на критика Кремля Александра Литвиненко в 2006 году в Лондоне или на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в марте 2018 года в Солсбери. С другой стороны, россияне вкладывают в страну большие суммы денег. "Покупка недвижимости используется среди прочего для того, чтобы отмыть грязные деньги", - выразила свое недовольство депутат лейбористской партии Маргарет Ходж во время экскурсии по городу, организованной ClampK. "Такие организации, как ClampK, критикуют прежде всего связи олигархов и высокопоставленных британских политиков. При этом речь идет не только об отмывании денег, но и об оказании влияния. Так, российский миллионер Александр Лебедев еще несколько лет назад купил газеты The Independent и The Evening Standard", - указывает издание. "Даже сам Борис Джонсон попал под перекрестный огонь критики в связи с его близкими отношениями с Лебедевым. В декабре, после своего избрания на пост премьера, Джонсон со своей возлюбленной был замечен на вечеринке по случаю дня рождения бывшего шпиона КГБ Лебедева, рассказал во время экскурсии журналист и автор книг Люк Хардинг. "Это было здесь", - сказал бывший московский корреспондент Хардинг у жилья класса люкса вблизи Риджентс-парка. Недвижимость, по его словам, принадлежит сыну Лебедева". "Джонсон, будучи тогда министром иностранных дел, присутствовал и на вечеринке Евгения Лебедева в Италии. (...) "Джонсон поступает аморально", - уверен Хардинг. На Даунинг-стрит на соответствующий запрос пока не ответили", - говорится в статье. "Лишь через несколько домов у Риджентс-парка живет Любовь Чернухина, жертвующая много денег правящим консерваторам. Только за один теннисный матч с Джонсоном и тогдашним премьером Дэвидом Кэмероном она выложила в 2014 году 160 тыс. фунтов, заявил Эндрю Фоксолл из Общества Генри Джексона". "По данным издания The Guardian, бывшая банкир имеет сегодня британское гражданство. Говорят, что за последние семь лет она пожертвовала консерваторам более 1,6 млн фунтов. Жена бывшего советника шефа Кремля Владимира Путина также купила ужин с Терезой Мэй, занимавшей тогда пост премьер-министра". "Чтобы отмыть полученные неясным путем деньги, олигархи давно используют сложные структуры из заграничных офшорных компаний и банков. Масштабный отток капитала из России продолжается много лет. По данным российского Центробанка, каждый месяц из России выводятся миллиарды. Только в январе отток капитала составил 7,3 млрд долларов", - отмечается в публикации. Одним из известнейших борцов с коррупцией в России является Алексей Навальный, фонд которого идет по следам российских денег. "При этом он критикует не только то, что политики и предприниматели гребут лопатой деньги неизвестного происхождения и переводят их за границу зачастую витиеватыми путями, Навальный также обличает лицемерие губернаторов и членов правительства. Они, по его словам, часто выдают себя на публике за настоящих патриотов, но в действительности размещают свои деньги не только в Лондоне, но и на юге Франции, в Италии, на Кипре, в Австрии и Швейцарии. Благодаря покупке недвижимости, они обеспечивают себе красивую жизнь вдали от родины", - передает Focus. Источник: Focus